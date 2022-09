Teoretycznie dostęp do edukacji jest równy, niestety praktyka pokazuje często coś innego. Nauka w dobrej szkole średniej w dużym mieście otwiera przed młodzieżą duże możliwości rozwoju, ale nie każdy może sobie na nią pozwolić. Dla wielu uczniów z małych miejscowości, pozostaje ona marzeniem. Z myślą o nich powstał Program Stypendialny Horyzonty. Wyjaśniamy, na czym polega i jak można z niego skorzystać.

Program Stypendialny Horyzonty – co to jest?

Duży ośrodek miejski to wiele możliwości – to tutaj znajdują się najlepsze placówki szkolne, pracują wykwalifikowani nauczyciele i nauczycielki. Poza życiem szkolnym toczy się również to kulturalne oraz społeczne, tak ważne dla rozwoju młodych ludzi. Teatry, kina, kluby sportowe i organizacje, w których można pogłębiać swoje pasje. Nie wszyscy uczniowie kończący podstawówkę mają łatwy dostęp do najlepszych szkół z dużych miast. I nie chodzi wcale o ich poziom wiedzy czy możliwości. Ich rodzin nie stać na wynajmowanie bursy, zapewnianie wyżywienia czy opłacanie zajęć pozalekcyjnych. Program Stypendialny Horyzonty, zainicjowany przez Fundację EFC, wspiera uczennice i uczniów, którzy mają utrudniony start w przyszłość.

Kto może ubiegać się o stypendium?

Informacje o rekrutacji do Programu Stypendialnego Horyzonty zamieszczone są na stronie Fundacji EFC. Szansę na zakwalifikowanie się do programu mają uczniowie szkół podstawowych, którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców. Fundacja EFC współpracuje z dobrymi szkołami średnimi z największych polskich miast: Warszawy, Gdańska, Krakowa, Poznania czy Szczecina. Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w Programie Stypendialnym Horyzonty powinni więc planować podjęcie nauki w jednej z tych placówek. Istotnym kryterium jest dochód na osobę w rodzinie ucznia. Nie może on przekraczać 1550 zł netto.

Co daje program stypendialny Horyzonty?

Uczniowie, którzy zakwalifikują się do programu i zostaną przyjęci do jednej z wymienionych szkół średnich, otrzymują stypendia. Pokrywają one koszty zamieszkania w bursie, wyżywienia, biletów komunikacji miejskiej oraz naukę języków obcych wraz z certyfikatami. Program Stypendialny Horyzonty to także rozwijanie indywidualnych pasji i zainteresowań. W czasie ferii zimowych i wakacji organizowane są obozy tematyczne, podczas których uczestnicy mogą połknąć bakcyla narciarstwa czy żeglowania.

Przez cały okres nauki stypendyści objęci są opieką koordynatorów współpracujących z Fundacją EFC. Posiadają oni doświadczenie psychologiczne, pedagogiczne i stanowią ogromne wsparcie dla młodych ludzi w okresie ich intensywnego rozwoju. To także ważna informacja dla rodziców, którzy mogą obawiać się, czy ich dziecko poradzi sobie w nowym środowisku.

Program stypendialny Horyzonty daje szansę na: