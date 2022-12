Odtrucie alkoholowe dla większości pacjentów zmagających się z chorobą alkoholową jest pierwszym krokiem wykonywanym na drodze do trzeźwości. Pozwala bezpiecznie i skutecznie przerwać ciąg alkoholowy oraz umożliwia pacjentowi świadome podjęcie decyzji o uczestnictwie w kolejnych elementach terapii alkoholizmu. Ponieważ schorzenie to swoim oddziaływaniem obejmuje zarówno sferę zdrowia psychicznego, jak i fizycznego człowieka, również jego leczenie powinno mieć charakter złożony. Nałóg alkoholowy nie jest możliwy do wyleczenia podczas ekspresowej detoksykacji, oferowanej często nawet w domu pacjenta. Specjaliści uważają, że z alkoholizmu nie zdrowieje się nigdy, ale możliwe jest jego pokonanie i trwanie w abstynencji przez resztę życia. By tego dokonać, można skorzystać z detoksykacji na każdym etapie rozwoju swojego uzależnienia. Jednocześnie zaleca się, by łączyć detoks z innymi elementami kompleksowej terapii alkoholizmu (głównie metodami awersyjnymi i psychoterapią).

Na odtrucie alkoholowe może zgłosić się każda pełnoletnia osoba uzależniona od alkoholu lub zdrowa, ale zmagająca się z konsekwencjami zatrucia alkoholem etylowym. Z detoksykacji można skorzystać niezależnie od stopnia uzależnienia i fazy jego rozwoju. Zgłaszając się na odtruwanie organizmu z toksyn poalkoholowych, pacjent nie musi pozostawać trzeźwy, ale zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich ogólnych zasad panujących w danej placówce medycznej i respektowania zasad społecznie uznanych za normatywne. Przerwanie ciągu alkoholowego i oczyszczenie organizmu z toksyn trwa zwykle kilka godzin. Podczas nich pacjent pozostaje pod ścisłą opieką specjalistów w wybranej placówce medycznej. Może być nią dowolny ośrodek leczenia uzależnień, klinika, prywatne centrum medyczne, oddział szpitalny, a nawet ambulatorium. Obecnie detoksykacja cieszy się rosnącą popularnością wśród pacjentów.

Jakie są wskazania do rozpoczęcia detoksykacji?

Na odtrucie alkoholowe można zgłosić się zarówno po jednorazowym incydencie nadużycia alkoholu etylowego, jak i podczas długotrwałego nałogu. Detoks wskazany jest bezwzględnie osobom, które nie są w stanie samodzielnie odstawić alkoholu etylowego i stwierdza się u nich ciągi alkoholowe. To okresy stałego upojenia substancją odurzającą, które trwają minimum 24 godziny. Odtrucie po alkoholu pozwala przerwać ciąg i staje się szansą na rozpoczęcie cennego okresu abstynencji. Często detoksykacja poalkoholowa staje się koniecznością w przypadku przewlekłej i krytycznej fazy rozwoju choroby alkoholowej. Wówczas ciągi są najdłuższe i najsilniejsze, a tolerancja organizmu na alkohol etylowy wzrasta. Oznacza to, że dotychczasowe dawki etanolu nie są już dla chorego wystarczające, by osiągnąć stan upojenia alkoholowego. Sięga on zatem po alkohol coraz częściej, upajając się nieprzerwanie.

Alkoholizm, zatrucie alkoholowe i ciąg alkoholowy

Dla prawidłowego przebiegu odtrucia alkoholowego znaczenie ma przede wszystkim ilość alkoholu spożywanego przez pacjenta oraz źródło, z jakiego on pochodził. W zaawansowanym stadium rozwoju choroby alkoholowej ciągi nałogowca mogą trwać nawet kilkanaście tygodni, co sprzyja wzrostowi stężenia etanolu i toksyn poalkoholowych do krytycznych wartości. Wówczas w ustroju uzależnionego człowieka dochodzi do szeregu zmian metabolicznych i biochemicznych. Wpływają one negatywnie na funkcjonowanie niemal wszystkich organów i współpracę poszczególnych układów. Upośledzają pracę serca, wątroby, nerek, trzustki, żołądka i mózgu. Alkoholizm jest zatem złożonym problemem, który powoduje dolegliwości nie tylko związane bezpośrednio z zatruciem alkoholowym, ale również długofalowymi skutkami nadużywania substancji toksycznej.

Na czym polega odtruwanie alkoholowe?

Proces odtruwania organizmu z toksyn poalkoholowych w przypadku wielu pacjentów przebiega podobnie. Zawsze jednak jego przebieg powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb i preferencji każdego człowieka. Przy ustalaniu planu terapii pod uwagę bierze się przede wszystkim wiek i stan pacjenta oraz dotychczasowe objawy uzależnienia od alkoholu i dolegliwości wynikające z zatrucia alkoholowego. Odtrucie alkoholowe polega na dożylnym zastosowaniu kroplówek witaminowych i farmakoterapii, których celem jest przede wszystkim oczyszczenie organizmu z toksyn. One zaś zalegają w ustroju w konsekwencji nadmiernego spożywania substancji odurzającej przez alkoholika. Podczas ciągów alkoholowych do krwiobiegu dostarcza się alkohol etylowy w wysokim stężeniu, co powoduje, że metabolizm jest zakłócony i opóźniony. Toksyny i półprodukty przemiany materii alkoholu zalegają w organizmie, powodując nieprzyjemne i niebezpieczne dolegliwości.

Aby odtruwanie organizmu z alkoholu było nie tylko skuteczne, ale i bezpieczne, należy je poprzedzić dokładną diagnostyką stanu zdrowia pacjenta i konsultacją lekarską. W Centrum Medycznym Galmedic do zabiegu kwalifikują pacjentów doświadczeni lekarze. Podczas wizyty zbierają oni niezbędne informacje w formie wywiadu medycznego i przeprowadzają podstawowe badanie podmiotowe. Dzięki pozyskanym danym określają istnienie wskazań i niwelują ewentualne przeciwwskazania do rozpoczęcia detoksykacji. W przypadku poważniejszego zatrucia alkoholowego i występowania złożonych dolegliwości konieczne może okazać się zlecenie dodatkowych badań laboratoryjnych lub obrazowych. Przed rozpoczęciem odtrucia alkoholowego ocenia się ponadto stan psychiczny pacjenta, poziom jego świadomości i możliwość występowania zaburzeń natury psychicznej. Po pozytywnej kwalifikacji pacjenta do zabiegu przyjmuje się go do placówki, gdzie spędza zwykle kilka godzin w komfortowych warunkach prywatnego pokoju z łazienką.

Jak przebiega odtrucie alkoholowe?

Odtrucie alkoholowe pozwala usunąć toksyny z organizmu. Są nimi przede wszystkim pozostałości substancji odurzającej i jej metabolitów. W tym celu specjaliści proponują pacjentom zastosowanie dożylnych wlewów witaminowych. Przyspieszają one proces wydalania alkoholu z organizmu i regeneracji komórek oraz tkanek. Najpierw należy jednak przerwać ciąg alkoholowy, w jakim tkwi nałogowiec. Zgłoszenie się na detoks alkoholowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody osoby uzależnionej na odstawienie substancji odurzającej. Mimo że podczas wizyty konsultacyjnej może ona znajdować się pod wpływem substancji odurzającej, w kolejnych etapach terapii uniemożliwia się jej sięganie po alkohol. Podczas detoksykacji pacjenci przebywają pod kontrolą lekarza, a ich stan zdrowia jest stale monitorowany. Zastosowanie dożylnej suplementacji elektrolitów i farmakoterapii zapobiega ponadto występowaniu nieprzyjemnych objawów zespołu abstynencyjnego lub znacząco je łagodzi. Pozwala także zminimalizować ryzyko nawrotu choroby alkoholowej.

Jak przebiega detoks alkoholowy? Po przerwaniu ciągu alkoholowego w żyle obwodowej pacjenta umieszcza się wenflon. Za jego pośrednictwem bezpośrednio do krwiobiegu chorego docierają substancje odżywcze, elektrolity, witaminy i jony podstawowych pierwiastków. W składzie kroplówki stosowanej podczas odtrucia alkoholowego zawarte są przede wszystkim potas, sód, wapń, magnez, rozpuszczone w energetycznej i nawadniającej glukozie. Dożylna infuzja płynów jest szybka i bezbolesna. Stanowi najskuteczniejszą metodę szybkiego nawodnienia i regeneracji organizmu wycieńczonego długotrwałym przyjmowaniem etanolu w nadmiernych ilościach. Skuteczny detoks wpływa na zmniejszenie objawów wynikających z niedoborów substancji odżywczych w ustroju. Dożylna suplementacja stanowi bezpieczną i skuteczniejszą alternatywę dla doustnych farmaceutyków. Podczas długotrwałego picia alkoholu dochodzi do wypłukiwania substancji odżywczych z organizmu. Detoksykacja i stan trzeźwości sprzyjają natomiast odzyskaniu równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej ustroju.

Odtrucie alkoholowe, przerwanie ciągu alkoholowego a farmakoterapia

Nagłe odstawienie substancji odurzającej może wiązać się ze szczególnymi dolegliwościami. Już podczas dożylnej suplementacji u niektórych pacjentów mogą wystąpić pierwsze nieprzyjemne objawy świadczące o Alkoholowym Zespole Abstynencyjnym (AZA). To widoczne i odczuwalne symptomy głodu alkoholowego zazwyczaj odpowiedzialne są za przedwczesne przerwanie terapii choroby alkoholowej. Z tego względu odtrucie alkoholowe zawsze powinno się przeprowadzać w ambulatoryjnych lub klinicznych warunkach stacjonarnych placówek medycznych. W ośrodkach terapii uzależnień pacjent może liczyć na zastosowanie celowanej farmakoterapii, dzięki której objawy odstawienne przestają być uciążliwe.

Podczas odtrucia alkoholowego lekarze zwykle decydują się na zlecenie pacjentom leków o działaniu przeciwbólowym, przeciwwymiotnym, nasennym i uspokajającym. Odpowiadają one bezpośrednio na potrzeby indywidualne każdego chorego. Większość z nich podczas detoksykacji zmaga się bowiem z takimi objawami jak m.in.: zawroty i ból głowy, nudności, wymioty, drżenia mięśniowe, pobudzenie nerwowe, bezsenność, zaburzenia psychiczne. Farmakoterapia pozwala ograniczyć uciążliwość fizycznych i psychicznych objawów występujących u nałogowców w wyniku odstawienia używki. Wszystkie leki zwykle podaje się domięśniowo lub dożylnie, by zwiększyć stopień ich wchłanialności.

Efekty odtruwania alkoholowego

Przeprowadzenie odtrucia alkoholowego powinno skutkować poprawą ogólnego poziomu zdrowia fizycznego i psychicznego pacjenta. Detoksykację kończy się wówczas, gdy stan zdrowia pacjenta pozwala na opuszczenie przez niego placówki i bezpieczny powrót do środowiska domowego. Zaleca się również rozpoczęcie psychoterapii, która zapobiega nawrotom schorzenia. Odtrucie poalkoholowe trwa zwykle kilka godzin, do doby. Cena detoksu alkoholowego zależy zaś głównie od czasu, jaki chory spędza w placówce.

Odtrucie alkoholowe w domu a w placówce

Rozłożenie procesu odtruwania alkoholowego w czasie daje pacjentom większe szanse na spokojne przejście przez wszystkie etapy detoksykacji. Osiągnięcie równowagi psychofizycznej pomaga z kolei w dalszym leczeniu alkoholizmu. Podczas detoksu najważniejsze powinno być bezpieczeństwo i zdrowie pacjenta. Najwyższy poziom komfortu zapewnia się mu dzięki nieprzerwanej opiece lekarskiej. Odtrucie organizmu przeprowadzane w warunkach domowych najczęściej okazuje się nie tylko nieskuteczne, ale może również stwarzać zagrożenie dla zdrowia pacjenta. Zbyt szybko przeprowadzana detoksykacja nie sprzyja stopniowemu odstawieniu alkoholu etylowego i powolnemu oczyszczeniu organizmu z toksyn.

Wizyty domowe lub detoks z dojazdem do domu nie umożliwiają stałej kontroli specjalistycznej wraz z nieograniczonym dostępem do medykamentów i sprzętu medycznego. Celem terapii jest jak najłagodniejsze wytrzeźwienie chorego i przywrócenie równowagi jego organizmu. Detoks alkoholowy w domu nie jest zalecany ze względu na fakt, że odtrucie jest stanem wyjątkowym dla całego ustroju. Warto zatem, aby nad przebiegiem tego procesu czuwali wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści, gotowi podjąć adekwatne reakcje na czas.