Aby zapewnić domownikom bezpieczne i wygodne warunki w domowym zaciszu, warto wykorzystać rozmaite rodzaje wyposażenia i praktyczne akcesoria. A co zrobić w sytuacjach ekstremalnych? Wówczas przydają się wypracowane wcześniej umiejętności i schematy działania. Takie możliwości daje choćby prepping.

Na czym polega bycie preppersem? Z czym się wiąże? Dlaczego może być przydatne dla wszystkich domowników? O tym napiszemy w dzisiejszym artykule.

Czym jest prepping?

Używane w języku polskim słowo „prepping” pochodzi od angielskiego preparation, oznaczającego „przygotowanie”. Już w samej nazwie widać kwintesencję tego nurtu, który zyskuje wielką popularność również w naszym kraju. Na czym polega prepping? To przygotowanie się do rozmaitych, często ekstremalnych, sytuacji, by zapewnić sobie i pozostałym domownikom jak najwyższy komfort życia w razie blackoutu, katastrof naturalnych, konfliktu zbrojnego czy epidemii. Oznacza to właściwe przygotowanie domowych wnętrz, a także gromadzenie zapasów rozmaitych produktów, przydatnych w razie ograniczonego dostępu towarów w sklepach. Szeroki wachlarz takich przedmiotów, o których opowiemy więcej w dalszej części, oferuje choćby preppers sklep Karaluch.

Bycie preppersem to też nieustanne podnoszenie swoich umiejętności i zdobywanie wiedzy, jak zachować się w różnych sytuacjach, by członkowie rodziny mogli zawsze czuć się bezpiecznie. To zatem zdolność do samodzielnego naprawienia lub przygotowania bezpiecznej przestrzeni, przyrządzenia posiłku i dostarczenia wody pitnej bez dostępu do normalnej kuchni, a także zdolność do opatrzenia ran i udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku. Prepping to praktyczne podejście do codziennego życia, świadomość trudnych sytuacji, które mogą spotkać każdego z nas, oraz umiejętność poradzenia sobie w nietypowych i stresujących sytuacjach.

Prepping a pandemia COVID-19

Przydatność preppingu świetnie zobrazowały doświadczenia ostatnich lat, a zwłaszcza czas pandemii koronawirusa, gdy podczas lockdownów wielu z nas musiało pozostawać w domach na kwarantannach lub ze strachu przed rozprzestrzeniającym się wirusem. Oznaczało to konieczność właściwego przygotowania wnętrz na czas zamknięcia, a także zaopatrzenie się we wszystkie potrzebne przedmioty: żywność, napoje, środki czystości, leki.

Wcześniejsze zgromadzenie podstawowych zapasów okazało się bardzo przydatne. Trudno było bowiem przewidzieć, kiedy wyjście z domu będzie niemożliwe, w sklepach trzeba było liczyć się z długimi kolejkami, wynikającymi ze wzmożonego ruchu oraz restrykcji sanitarnych, a na półkach często brakowało podstawowych produktów. Na takie sytuacje przygotowuje się każdy preppers, by zapewnić swojej rodzinie komfort i bezpieczne funkcjonowanie.

Kto może zostać preppersem?

Prepping potrafi przyjmować wiele odsłon. Jego początki sięgają lat 60. i 70. XX wieku, gdy obywatele USA realnie odczuwali groźbę konfliktu nuklearnego w czasie zimnej wojny. Wiele osób zaczęło wówczas gromadzić zapasy oraz budować w swoich domach prawdziwe schrony, które miałyby ich uchronić w razie eksplozji bomby atomowej.

Obecnie prepping jest zdecydowanie bardziej zróżnicowany i wcale nie musi oznaczać konieczności zmieniania domu w bunkier. Równie często preppersami są osoby, które racjonalnie szacują ryzyko i chcą być przygotowane na rozmaite sytuacje kryzysowe: długofalowe zaciemnienie, związane z awarią w elektrowni, usterki w instalacji wodociągowej, kolejne pandemie lub katastrofy naturalne (powodzie, wichury etc.). W głównej mierze wiąże się to zatem z odpowiednim urządzeniem domu, by był bezpieczny i wygodny w czasie codziennego funkcjonowania oraz w sytuacjach wyjątkowych. Co ciekawe, bynajmniej nie oznacza to, że takie wnętrza nie mogą być modne. Wiele inspiracji można znaleźć choćby na stronie: bud-rem.com.pl. Kolejną kwestią są prawidłowo przygotowane zapasy podstawowych produktów.

Wyposażenie w domu preppersa – podstawowe zapasy i akcesoria

Co musi mieć każdy preppers? Niezbędne są oczywiście zapasy żywności i wody pitnej, które pozwolą na przetrwanie nawet dłuższego czasu, bez konieczności wychodzenia z domu. Powinno się mieć produkty o długim terminie przydatności do spożycia (należy je regularnie sprawdzać!), które nie ulegają łatwemu zepsuciu, jak makarony, kasze, żywność liofilizowana, konserwy.

Niezmiernie ważne bywają również odpowiednie narzędzia, na co dzień do wykorzystania przy hobbystycznym majsterkowaniu, a w razie problemów pomagające uporać się z awariami i innymi trudnościami. Co jeszcze? Warto zaopatrzyć się w alternatywne źródła zasilania, jak baterie, akumulatory, agregaty prądotwórcze. Dzięki nim zapewnia się prawidłowe działanie nie tylko źródeł światła i ogrzewania, ale też innych praktycznych, domowych sprzętów.

Rodzaj wyposażenia może się różnić ze względu na indywidualne preferencje oraz specyfikę danego terenu. Inaczej przygotowuje się zapasy w terenie zalewowym, a inaczej w miejscu, gdzie często dochodzi do braku dostaw energii elektrycznej od zewnętrznego operatora.

Umiejętność przetrwania w różnych warunkach, czyli jak zabezpieczyć siebie i domowników?

Zdolność do radzenia sobie w sytuacjach nietypowych potrafi ułatwić funkcjonowanie, a niekiedy nawet uratować życie. Trudno się zatem dziwić, że prepping staje się coraz popularniejszy. Zwiększa bowiem komfort i sprawia, że również w trudniejszych chwilach możemy czuć się zdecydowanie pewniej i bezpieczniej.