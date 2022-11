Joga to idealna aktywność fizyczna dla osób, którym doskwierają skutki siedzącej pracy przed komputerem, stresujący tryb życia oraz dolegliwości związane z aparatem ruchu. Świetnie sprawdzi się także jako uzupełnienie treningów. Poprawia bowiem mobilność i elastyczność mięśni oraz stawów. Wiele osób zastanawia się, od czego rozpocząć praktykę. Zajęcia można znaleźć nie tylko w szkołach jogi, ale i w klubach fitness, czy nawet w miejskich świetlicach. Również w internecie pełno jest nagrań, dzięki którym można zrealizować cały trening w domu. Które rozwiązanie będzie lepsze dla początkujących joginów?

Praktyka w domu

Joga w domowym zaciszu to świetna opcja dla osób, które nie chcą tracić czasu na dojazd na zajęcia. Takie rozwiązanie pozwala także trenować o dowolnej porze dnia – wtedy, kiedy Tobie pasuje. W internecie można znaleźć wiele filmów instruktażowych na każdym poziomie zaawansowania. Instruktor opowiada, jak wykonać każdą asanę i na co zwrócić uwagę. Nie ma natomiast możliwości skorygowania ewentualnych błędów.

Joga we własnym zaciszu domowym pozwala również na praktykę przy ulubionej składance muzycznej oraz zapachu świeczek, czy kadzideł. Na trening warto się odpowiednio przygotować. Po pierwsze należy znaleźć odpowiednio dużo miejsca, by swobodnie wykonywać każde ćwiczenie. Przyda Ci się mata oraz wygodny strój do jogi, który nie będzie krępował Twoich ruchów. Najlepszym wyborem będą elastyczne legginsy oraz top. Warto również zaopatrzyć się w kostki i pasek, które pozwolą pogłębiać praktykę, a także wałek albo poduszkę, wspierające kręgosłup i niezbędne do relaksacji.

Praktyka jogi pod okiem instruktora

Wykonywanie asan wymaga skupienia i dokładności. Istotna jest także poprawna technika, dzięki której można uniknąć ewentualnych kontuzji. Właśnie dlatego szczególnie na początku przygody z tą aktywnością warto udać się na zajęcia zorganizowane w szkole jogi albo w klubie fitness, gdzie o poprawne wykonywanie ćwiczeń zadba wykwalifikowany instruktor. Pokaże on jak wykonać asany oraz zwróci uwagę na często popełniane błędy. Zadba także o różnorodność praktyki, co pozwoli wynieść z każdych zajęć nowe umiejętności. Nie musisz się też martwić o odpowiednie wyposażenie na lekcje. Szkoły jogi i kluby fitness zapewniają uczestnikom maty, kostki, paski, a czasami także poduszki i wałki. Warto jednak zwrócić uwagę, że sprzęt jest wykorzystywany przez wiele osób, a nie każdy dba o jego dezynfekcję po użyciu. Lepiej więc zaopatrzyć się we własne akcesoria, przede wszystkim w matę do jogi. Sesji towarzyszy relaksująca muzyka, a niekiedy także przyjemny zapach kadzidła lub świec. Większe grono sprzyja tworzeniu fajnej atmosfery oraz nawiązywaniu nowych znajomości.

Niestety nie każdy ma możliwość uczęszczania na praktykę. Częstym problemem, szczególnie w mniejszych miejscowościach jest brak takich zajęć w najbliższej okolicy. Dojeżdżanie do innego miasta wiąże się z dodatkowymi kosztami i stratą czasu. Czasami też takie lekcje są na tyle oblegane, że ciężko się na nie zapisać, albo realizowane są w mało atrakcyjnych godzinach. Nie każdemu także przypadnie do gustu styl prowadzenia zajęć przed danego instruktora albo panująca atmosfera.