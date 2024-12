Praca jako kierowca wywrotki w Niemczech jest bez wątpienia o wiele atrakcyjniejsza pod względem finansowym niż w Polsce. Nie dziwi więc, że tak dużo osób interesuje się nie tylko wymaganiami, które będą przed nimi stawiane, lecz także ewentualnymi zarobkami oraz perspektywami rozwoju. Jak zdobyć odpowiednie uprawnienia, aby móc pracować u zachodniego sąsiada na wywrotce?

Jakie uprawnienia są wymagane, aby pracować jako kierowca w Niemczech?

Chcąc jeździć ciężarówką i przewozić na wywrotce sypkie, płynne lub kawałkowe ładunki, należy najpierw zdobyć odpowiednie uprawnienia. Każdy kierowca wywrotki o ładowności przekraczającej 3,5 tony musi mieć prawo jazdy kategorii C+E. Dodatkowo wymagane jest posiadania specjalnego świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy, które uprawnia daną osobę do przewożenia osób, a także rzeczy. Świadectwo to na prawie jazdy oznaczane jest kodem 95. Do jego uzyskania niezbędne jest ukończenie kursu i zaliczenie państwowego egzaminu.

Co bardzo ważne, powyższe uprawnienia nie muszą być zdobywane w Niemczech i można wyrobić je również w Polsce. Dzięki nim bez najmniejszego problemu uda się znaleźć pracę jako kierowca wywrotki zarówno w kraju, jak i za granicą.

Praca kierowcy w Niemczech – co warto wiedzieć przed wyjazdem?

Starając się o pracę kierowcy wywrotki w Niemczech, należy pamiętać o dość restrykcyjnych przepisach, które tam obowiązują. Dotyczy to przede wszystkim prawidłowego zabezpieczenia ładunku, maksymalnej masy całkowitej pojazdu, lecz również prawidłowego doboru tras — na wiele dróg nie można wjechać pojazdem o zbyt dużej masie. Oczywiście należy uważać również na utrzymywanie dopuszczalnej prędkości, a także przestrzeganie wszystkich ich przepisów drogowych, które w Niemczech są bardzo pilnowane.

Kierowca wywrotki w Niemczech – wymagania, zarobki, perspektywy

Co w największym stopniu przyciąga naszych kierowców do pracy w Niemczech? Oczywiście głównym motywatorem są oferowane zarobki, które znacznie przekraczają możliwości finansowe rodzimych przewoźników. Wiele w tym wypadku zależy od obowiązującego w danej firmie systemu pracy, lecz przeważnie kierowca z Polski może na wywrotce zarobić od 2550 do 3350 euro brutto. Rzecz jasna do pensji doliczane są różnego typu dodatki, diety i premie.

Czy Niemcy mają duże wymagania? Polscy kierowcy cieszą się sporym uznaniem u zachodniego sąsiada, więc znalezienie pracy jako kierowca zawodowy jest stosunkowo proste. Tak naprawdę nie trzeba nawet znać języka niemieckiego, aby móc jeździć w Niemczech wywrotką. Rzecz jasna znajomość języka lub późniejsze nauczenie się go w stopniu choćby komunikatywnym, znacznie poprawi perspektywę na atrakcyjniejsze zarobki i zatrudnienie w lepszej firmie.