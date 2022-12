O tej mroźnej porze roku nie jest łatwo o zachwycające stylizacje. Każdy dba głównie o to, by czuć się komfortowo nawet mimo ujemnych temperatur. Warto jednak wiedzieć, że nosząc ubrania, które Ci się tak naprawdę nie podobają, nie czujesz się dobrze sama ze sobą. Zadbaj o swoje samopoczucie i sprawdź, na które kurtki i płaszcze warto zwrócić uwagę tej zimy.

Płaszcze to klasa sama w sobie!

Jeśli na co dzień dbasz o to, by ubierać się kobieco i stylowo, to zapewne niechętnie zamieniasz wysokie obcasy na płaskie, grube podeszwy kozaków. Pamiętaj jednak, że takie buty również mogą być niezwykle kobiece. Warto jednak dopasować do nich płaszcz o klasycznym kroju z paskiem w talii (https://born2be.pl/plaszcze-damskie). Co powiesz na brązową, długą, pikowaną kurtkę z futerkiem Sezee? Znajdziesz ją na born2be.pl. Model ten gwarantuje ciepło, ale jest jednocześnie lekki i elegancki. Kobietom, które szukają kroju płaszcza, który przypomina rozkloszowaną sukienkę, polecamy model Nautifa lub klasyczną kurtkę Loukylus. Na born2be znajdziesz również tkaninowe płaszcze, które idealnie prezentują się w zestawie z wysokiej jakości szalem, starannie wiązanym pod szyją. Sprawdź wiązany model Vepha, który dostępny jest w najmodniejszych odcieniach tego sezonu!

Kurtki, które zachwycają funkcjonalnością

Kobiety, które w życiu cenią sobie praktyczne gadżety pokochały model Hameeda. To wyjątkowa kurtka, które długość można regulować w zależności od potrzeb. Posiada zamki błyskawiczne na dwóch poziomach, dzięki czemu jednym ruchem możesz uzyskać długi, ciepły płaszcz, a już po chwili skrócić kurtkę i nosić ją w wersji do bioder. Koniecznie sprawdź dostępne kolory! Na born2be znajdziesz mnóstwo kurtek, które dumnie noszą klientki w całej Polsce (https://born2be.pl/kurtki-przejsciowe-damskie). Jeśli irytujesz się za każdym razem, gdy zimne powietrze dostaje się pod Twój rękaw, postaw na czarną, zieloną, beżową lub niebieską kurtkę Esdrage, która posiada ściągacz na nadgarstkach.

Coś dla miłośniczek oversize

Zimą na pierwszym miejscu stawiasz komfort cieplny? W takim razie postaw na oversizową kurtkę, pod którą bez problemu zmieści się gruby sweter, kamizelka lub podkreślającą Twoją stylizację kurtkę jeansową (https://born2be.pl/kurtki-jeansowe-damskie). Zaszalej tej zimy i wyróżnij się spośród tłumu. Będzie to możliwe dzięki pomarańczowej kurtce Sephoya. Sprawdzi się ona zarówno do jeansów, jak i bardziej elegancki stylizacji – nada im nieposkromionego pazura! Pozwól, by ubrania, które nosisz, odzwierciedlały Twoją wyjątkową osobowość.