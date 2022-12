Niespodziewane sytuacje mogą spotkać każdego. Często wiążą się one nie tylko z dużym obciążeniem dla psychiki, ale także wydatkami czy wieloma zobowiązaniami, których trzeba dopełnić w związku z zaistniałym zdarzeniem. Powrót do codzienności bywa trudny, tym bardziej że wiele osób nie wie, jak przywrócić lokal do stanu sprzed zajścia. Pożar czy długie pozostawanie ciała zmarłego w lokalu powoduje, że mieszkanie staje się niebezpieczne dla osób przebywających w nim. W takim wypadku często nie ma nawet możliwości korzystania z pomieszczeń czy przeprowadzenia remontu. Jak zatem należy postępować? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz poniżej.

Pomoc profesjonalnej ekipy sprzątającej

Radzenie sobie z codziennymi porządkami dla większości osób nie jest problematyczne. Zabrudzenia i kurz nie stanowią większego zagrożenia dla ludzkiego organizmu, więc specjalistyczny sprzęt czy środki są w tym przypadku zbędne. Sprawa wygląda całkiem inaczej w przypadkach, kiedy mamy do czynienia z substancjami toksycznymi. W takich przypadkach sprzątaniem powinny zajmować się tylko odpowiednio przeszkolone osoby, wyposażone w odzież ochronną. Warto zwrócić także uwagę na to, że bez odpowiedniego sprzętu i przygotowania czyszczenie lokalu po pożarze czy zgonie będzie nieefektywne. Czego zatem możesz się spodziewać po interwencji profesjonalnej ekipy?

Sprzątanie po pożarze

Szkody i zanieczyszczenia powstałe na skutek pożaru są szczególnie trudne do usunięcia. Zanim ekipa rozpocznie pracę, najpierw zostaje przeprowadzony proces oddymiania oraz oczyszczania powietrza. Dopiero po wykonaniu tej czynności można bezpiecznie przebywać w lokalu. Następnie trzeba usunąć z niego zniszczone sprzęty, ale także wyczyścić ściany, podłogi i sufity z sadzy i pozostałości środków gaśniczych. Dzięki temu możliwe jest skuteczne przeprowadzenie remontu. Meble oraz inne przedmioty, które nie nadają się do użytku, zostają poddane utylizacji. Przeprowadza się także proces ozonowania, który neutralizuje przykry zapach pogorzeliska. Sprzątanie po pożarze zajmuje zwykle do kilku dni, a długość prac jest zależna od wielkości lokalu oraz skali szkód.

Sprzątanie po zgonie

Kolejnym szczególnym przypadkiem jest sprzątanie po zgonie. W sytuacjach, kiedy zmarły pozostawał w mieszkaniu przez dłuższy okres, jest to szczególne trudne zadanie. Ciało w stanie rozkładu staje się źródłem nie tylko patogenów, ale także toksycznych substancji, znanych powszechnie jako trupi jad. Zatrucie nim może spowodować objawy ze strony układu pokarmowego, podwyższoną temperaturę, a w skrajnych przypadkach nawet zgon. Dlatego sprzątanie po śmierci jest bezpieczne tylko po założeniu specjalistycznego stroju ochronnego składającego się z kombinezonu, obuwia, rękawic oraz maski ochronnej. Dopiero tak przygotowany zespół może rozpocząć pracę. Wszystkie sprzęty osobiste zmarłego zostają wyniesione z mieszkania i poddane utylizacji. Wartościowe przedmioty i pamiątki zostają zabezpieczone przez członków ekipy, aby w późniejszym czasie mogły zostać przekazane zleceniodawcy. Następnie wszystkie powierzchnie w mieszkaniu zostają wyczyszczone i zdezynfekowane przy użyciu profesjonalnych środków. Na koniec pozostaje jeszcze kwestia usunięcia przykrego zapachu. Podobnie jak w poprzednim przypadku przeprowadza się ozonowanie, które oczyszcza powietrze we wszystkich pomieszczeniach.

