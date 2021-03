Historia jest twoją pasją? Z pewnością docenisz znakomite powieści historyczne. Balzac twierdził, że najlepsza powieść to ta, która wiernie naśladuje życie i jest niczym “lustro przechadzające się po gościńcu”. Szukasz dobrej powieści historycznej? Poznaj top 3 uwielbiane przez miłośników historii.

1. Ałbena Grabowska Stulecie Winnych

Powieść wyjątkowa, napisana z pasją i rozmachem. Opowiada o losach rodziny Winnych, toczących się w ciągu burzliwego dziejowo stulecia: dwóch wojen światowych i czasów PRL-u, aż po lata współczesne. Wydarzenia i postacie historyczne przeplatają się tu bardzo subtelnie z realizmem magicznym (wrażliwa Ania Winna miewa prorocze sny i wizje), co w pewien sposób przypomina dzieło Marqueza: nie bez powodu powieść określana jest jako polskie „Sto lat samotności”. To lektura obowiązkowa nie tylko dla miłośników historii! Więcej o powieści Ałbeny Grabowskiej: http://www.openbook.com.pl/ksiazka-stulecie-winnych-w-czym-tkwi-jej-sekret/

2. Elżbieta Cherezińska Korona śniegu i krwi

Powieść przez wielu nazywana „polską Grą o tron”, tyle że bardziej… wiarygodną. Pisarka bierze na warsztat czasy rozbicia dzielnicowego w Polsce i robi to po mistrzowsku! Ta powieść doskonale wpisuje się w historyczny realizm, a jej fantastyczność dodaje jej niebywałego smaku. Jeśli historia średniowiecza i krwawe dzieje Piastów jest czymś, co lubisz – gwarantujemy, że nie będziesz mógł się od niej oderwać. Elżbieta Cherezińska z rzetelnością i pasją odnajduje się w historycznych wątkach. To dojrzała i doskonale przygotowana pisarka, która jak nikt inny potrafi zmierzyć się z całą piastowską dynastią.

3. Maurice Druon Królowie przeklęci

Zapewne wielu ucieszy się, że “Królowie przeklęci” to cykl aż siedmiu tomów historycznych. Jest co czytać! Powieści były publikowane w latach 1955-1977. Historyczna saga zdobyła sławę już w latach 50, a popularność “Gry o tron” i pochlebne recenzje samego George R.R. Martina po latach znów wywindowały ją na piedestał i sprawiły, że sagę M. Druona pochłaniają kolejne pokolenia czytelników. Akcja rozpoczyna się kilkanaście lat przed wybuchem wojny stuletniej. Na tle tych burzliwych czasów toczy się historia wielkich dynastii i królewskich rodów, uwikłanych w sieci kłamstw i intrygi, rywalizacje, klątwę templariuszy, podmieniane niemowlęta i wiele innych wątków, których nie zdradzamy – sprawdźcie sami!