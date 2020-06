Zobacz info

W programie trochę teorii : 1. Baza mydlana - rodzaje, jak ją roztopić, ile czasu schnie. 2. Barwniki, olejki zapachowe do mydeł - rodzaje, ile dodać do mydła. 3. Dodatki do mydeł: pierzga pszczela, dodatki peelingujące, płatki kwiatów, sól. 4. Formy do mydeł - rodzaje. 5. Propozycje wykonania mydeł - z uwzględnieniem rodzaju cery. Każdy z uczestników własnoręcznie wykona: - 2 szt mydła z bazy glicerynowej o wybranym kształcie, kolorze, zapachu i dodatkach, - 2 szt mini mydełek. Mydełka stworzy...