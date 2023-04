Hulajnoga elektryczna jest niezwykle praktycznym środkiem transportu w mieście. Doskonale sprawdza się do poruszania się na krótkie dystanse. Można ją łatwo przewieźć w autobusie, a w domu nie zajmuje zbyt dużo miejsca. Jednak jazda hulajnogą niesie ze sobą ryzyko spowodowania wypadku. Zastanawiasz się zatem, czy trzeba ją ubezpieczyć? Jeśli tak, to którą polisę wybrać i gdzie ją znaleźć? Sprawdź!

Czy trzeba kupić ubezpieczenie na hulajnogę elektryczną?

Hulajnogi elektryczne są zaliczane do tej samej kategorii środków transportu co rowery. Oznacza to, że właściciele tych urządzeń nie mają obowiązku zakupu polisy. Jednak ze względu na wysokie ryzyko spowodowania wypadku podczas jazdy na hulajnodze jej ubezpieczenie jest bardzo wskazane.

Brak ochrony od szkód związanych z poruszaniem się na tym urządzeniu może być przyczyną wielu kłopotów finansowych. Jeśli wyrządzisz komuś krzywdę, a ofiara poniesie poważne obrażenia, może zażądać od Ciebie odszkodowania. Może ono wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych! Aby uniknąć takiego wydatku, zdecyduj się wcześniej na zakup ubezpieczenia.

Jakie ubezpieczenia na hulajnogę elektryczną są dostępne?

Poruszasz się hulajnogą elektryczną i chcesz się zabezpieczyć na wypadek różnych nieszczęśliwych zdarzeń? Masz do wyboru dwa produkty:

OC w życiu prywatnym — jest to dodatkowa polisa, którą można zakupić razem z ubezpieczeniem na dom lub na mieszkanie. Nie jest dostępna jako indywidualny produkt w ofercie towarzystw;

— jest to dodatkowa polisa, którą można zakupić razem z ubezpieczeniem na dom lub na mieszkanie. Nie jest dostępna jako indywidualny produkt w ofercie towarzystw; polisę dla użytkowników UTO, czyli urządzeń transportu osobistego — jest to nowa propozycja firm, która powoli zyskuje coraz większą popularność. W ramach tego ubezpieczenia można zyskać ochronę od nieszczęśliwych zdarzeń, które miały miejsce podczas kierowania hulajnogą i rowerem.

OC w życiu prywatnym a ubezpieczenie hulajnogi — jakie zdarzenia obejmuje?

Zamierzasz wykupić ubezpieczenie na mieszkanie wraz z OC w życiu prywatnym? Dzięki tej polisie zyskasz ochronę na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń, które miały miejsce podczas kierowania hulajnogą. Do tej grupy zalicza się np.:

zniszczenie mienia osobom trzecim, np. porysowanie auta na parkingu;

uszkodzenie ciała osób trzecich, np. przez potrącenie.

Towarzystwo weźmie odpowiedzialność za wyrządzone krzywdy i wypłaci ofiarom odszkodowanie za poniesione straty czy doznane urazy.

Warto jednak pamiętać, że wypłacona rekompensata nie będzie wyższa niż suma odszkodowania (SU) określona w umowie. Zatem jeśli poszkodowany zażąda wyższej kwoty, różnicę trzeba będzie ponieść z własnej kieszeni.

Ponadto firma może odmówić wzięcia odpowiedzialności za zdarzenie, jeśli np. doszło do niego umyślnie lub pod wpływem środków odurzających. Dokładne warunki znajdziesz w OWU, które jest dołączone do umowy.

Ile kosztuje ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

OC w życiu prywatnym jest wliczane w cenę ubezpieczenia domu lub mieszkania. Zatem trudno podać dokładny koszt dodatkowej polisy.

Ubezpieczenie dla użytkowników UTO — jaką ochronę zapewnia?

Polisa dla użytkowników UTO, nazywane także np. ubezpieczeniem roweru i rowerzysty, jest dostępne w ofercie tylko kilku towarzystw. Są to Nationale Nederlanden, PZU, Link4, Compensa i Wiener. Ich produkty to zazwyczaj połączenie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), polisy od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz assistance. Dzięki temu zyskujesz ochronę:

gdy nieumyślnie wyrządzisz komuś krzywdę podczas jazdy hulajnogą lub innym środkiem transportu — towarzystwo weźmie na siebie odpowiedzialność za nieszczęśliwe zdarzenie i wypłaci odszkodowanie osobom poszkodowanym;

kiedy doznasz uszczerbku na zdrowiu podczas poruszania się urządzeniem — firma zapewni Ci rekompensatę za doznane krzywdy, którą można przeznaczyć np. na pokrycie kosztów rekonwalescencji. Ponadto towarzystwo może np. zorganizować transport do szpitala czy rehabilitację;

jeżeli hulajnoga ulegnie uszkodzeniu np. z dala od miejsca zamieszkania — po zgłoszeniu szkody firma przyśle mechanika, który naprawi urządzenie na miejscu. Towarzystwo może także zorganizować transport i przewieźć Ciebie oraz hulajnogę do najbliższego serwisu.

Dodatkowo ubezpieczenie dla użytkowników UTO może zapewnić Ci pomoc na wypadek kradzieży urządzenia. Warto jednak pamiętać, że hulajnoga musi być dobrze zabezpieczona, aby towarzystwo wzięło odpowiedzialność za zdarzenie. Dokładne wytyczne odnośnie do sposobu przechowywania tego pojazdu znajdziesz w warunkach umowy.

Jazda na hulajnodze może być bardzo ekscytująca, jednak nie zapominaj o niebezpieczeństwach, które czyhają za rogiem. Zdecyduj się na ubezpieczenie i przygotuj się na każdą okoliczność.