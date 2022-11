Zapewne niewiele osób kojarzy nazwę “pomieszczenie przynależne”. Wbrew pozorom większość z nas miała lub ma aktualnie częsty kontakt z tego typu miejscami. Zastanawiasz się, jak to możliwe? Zostań więc z nami, gdyż w tym artykule przedstawimy wszystkie najpotrzebniejsze informacje dotyczące tego zagadnienia.

Czym jest pomieszczenie przynależne?

Na początku warto zapoznać się z wyjaśnieniem znaczenia tajemniczo brzmiącej nazwy “pomieszczenie przynależne”. To przypisana do nieruchomości przestrzeń, która nie może służyć celom mieszkaniowym. W praktyce właściciele nie przybywają w tym miejscu na co dzień, tylko wykorzystują lokal do na przykład przechowywania lub składowania danych przedmiotów. Ten rodzaj pomieszczenia jest więc traktowany jako dodatek, a nie główny obiekt.

Pomieszczenia przynależne – najpopularniejsze przykłady

Teraz zaprezentujemy najczęściej spotykane pomieszczenia przynależne.

Garaże – w nich oczywiście większość miejsca zajmują samochody, ponieważ to podstawowe przeznaczenie tych obiektów. Oprócz schronów dla rozmaitych pojazdów są to idealne miejsca do przechowywania różnych przedmiotów.

Piwnice – każdy lokator marzy o dużej piwnicy. Dzięki niej można w bezpieczny i komfortowy sposób umieszczać poszczególne rzeczy bez potrzeby trzymania ich w mieszkaniu. To sprawia, iż w sypialni, salonie i innych pomieszczeniach oszczędza się sporo wolnej przestrzeni.

Strychy – są one traktowane jako bardzo skuteczne "schowki" zamieszczone pod więźbą dachową budynków. Ich główne przeznaczenie dotyczy kwestii gospodarczych. Oczywiście jednak tradycyjne bloki mieszkalne nie są zazwyczaj wyposażone w obecność strychów.

Komórki lokatorskie – to bardzo podobne obiekty do piwnic ze względu na ich zbliżone przeznaczenie. Zazwyczaj jednak mają one mniejszy metraż i znajdują się na tym samym poziomie, co mieszkanie (ewentualnie na parterze). Lokatorzy mogą przechowywać w nich rzeczy, dla których nie zagospodarowali innej przestrzeni.

Jak prawo reguluje kwestię pomieszczeń przynależnych?

Sporo osób zadaje sobie pytanie, czy posiadanie pomieszczeń przynależnych jest w jakikolwiek sposób określone prawnie. Okazuje się, że tak i to bardzo dokładnie. Wystarczy zapoznać się z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali. Właśnie w niej znajdziesz wszelkie istotne zapisy dotyczące między innymi prawidłowego umieszczania tych obiektów na rzutach kondygnacji budynków.

Inna istotna kwestia prawna wiąże się z możliwością sprzedaży pomieszczeń przynależnych. Na szczęście nie trzeba się nią martwić, ponieważ jest ona w pełni dozwolona, aczkolwiek zdecydowanie różni się od tradycyjnej sprzedaży nieruchomości. Taką transakcję można przeprowadzić tylko z właścicielem innego lokalu znajdującego się na obszarze tej samej wspólnoty mieszkaniowej. Co więcej, inni właściciele poszczególnych obiektów muszą również wyrazić zgodę. Trudno więc nazwać tę sytuację komfortową, ponieważ w tym przypadku Twój los praktycznie zależy od sąsiadów.

