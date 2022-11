Pianobeton: właściwości i ogólne zastosowanie

We współczesnym budownictwie można spotkać wiele innowacyjnych materiałów. Wylewany beton komórkowy – pianobeton – jest jednym z nich. W jakich sytuacjach sprawdza się najlepiej? Jaka jest jego izolacyjność termiczna? W niniejszym artykule odpowiemy na te oraz inne pytania.

Czym dokładnie jest pianobeton?

Dodanie piany technicznej do zaprawy lub zaczynu cementowego. Tak w największym technologicznym skrócie można opisać proces wytwarzania pianobetonu, który często nazywa się „lekkim betonem”. Kiedy jest płynny, ulega samoistnemu poziomowaniu podobnie jak wylewka anhydrytowa. W rezultacie można dzięki niemu osiągnąć bardzo gładką powierzchnię w relatywnie krótkim czasie. Taki materiał da się wytworzyć bezpośrednio na placu budowy w specjalnej maszynie do produkcji pianobetonu. W rezultacie możliwe jest wykorzystanie surowca dokładnie w takich ilościach, jakich się w danej sytuacji potrzebuje. A jaka jest jego cena? O to już trzeba zapytać konkretnego producenta, który musi poznać więcej szczegółów związanych z projektem. Dane kontaktowe są dostępne na stronie https://www.termolit.pl/pianobeton.html.

Zalety pianobetonu

Wspomniana powyżej łatwość nakładania w stanie płynnym sprawia, że pianobeton to doskonały materiał wypełniający. Można nim szczelnie zapełnić dowolną przestrzeń. Jego gęstość objętościowa ma do tego dobry wpływ na ogólną masę wylewki, przez co jest relatywnie lekka i wytrzymała zarazem. Żadne inne tworzywo betonowe nie jest w stanie dorównać tej kompozycji.

Poza tym taki beton jest odporny na niskie temperatury oraz działanie pleśni. Ma przy tym korzystny współczynnik przewodzenia ciepła. Oznacza to, że pozwala na właściwą termoizolację w dosłownie każdym projekcie budowlanym. To z kolei wpływa na oszczędność energii, więc niższe rachunki za ogrzewanie są bezpośrednim skutkiem wykorzystania tej technologii.

Najczęstsze zastosowanie pianobetonu

Zalety tego materiału to główny powód, dla którego można zastosować pianobeton przy wszelkiego rodzaju pracach związanych z izolacją termiczną, zwłaszcza w najciaśniejszych zakamarkach. Stropy, puste przestrzenie między rurami czy płaskie dachy – warstwa z tego tworzywa będzie wręcz idealnym rozwiązaniem. Poza tym tego typu wypełnienie izolacyjne sprawdzi się wokół ścian fundamentowych. W gruncie rzeczy coraz częściej zastępuje się nim styropian. Technologia pianobetonu świetnie sprawdzi się również jako stabilizacja gruntu pod kostkę brukową na przykład. Więcej na ten temat można znaleźć tutaj: https://www.termolit.pl/pianobeton.html