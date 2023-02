Produkcja energii elektrycznej z fotowoltaiki latem nie tylko jest niezwykle opłacalne, ale także nie przysparza żadnych dodatkowych prac. Gdy jednak nadchodzi zima, wiele osób zastanawia się, jak poprawnie dbać o panele fotowoltaiczne. Zobacz, czy należy odśnieżać fotowoltaikę i z czego to wynika!

Czy panele muszą być odśnieżane zimą?

Po zakupie wszystkich podzespołów i ich montażu można cieszyć się faktem produkowania prądu w zupełnie bezemisyjny sposób. Panele fotowoltaiczne od firmy Hewalex nie wymagają dodatkowych prac serwisowych i są niezwykle trwałe. Stopień odporności na ujemne temperatury, opady śniegu i gradu będzie różnił się w zależności od wybranego modelu paneli. Instalacja fotowoltaiczna jest więc praktycznie bezkosztowa w utrzymaniu.

Produkcja prądu w ogniwach zachodzi na skutek zjawiska fotowoltaicznego. Do jego powstania wymagane jest dostarczenie promieniowania słonecznego. Zasłaniając czymkolwiek panele, doprowadza się albo do całkowitej, albo częściowej utraty zdolności produkcyjnych. Co zrobić, jeżeli mamy do czynienia z gwałtownym opadem śniegu lub opadami stabilnymi, ale utrzymującymi się przez bardzo długi czas?

Panele można odśnieżyć (choć nie jest to wymagane), o ile dostęp do nich jest łatwy i nie naraża na utratę zdrowia lub życia. W przeciwnym wypadku strata energetyczna spowodowana przysypaniem paneli jest niewielka w skali całego roku.

Opady śniegu – jak wpływają na działanie instalacji?

Samo pojawienie się pokrywy śnieżnej na powierzchni paneli utrudnia ich pracę. Nawet kilkucentymetrowa warstwa puchu może znacząco ograniczyć przepuszczalność promieni słonecznych – nawet o 80%. Dlaczego w takim razie odśnieżanie paneli fotowoltaicznych nie jest konieczne? Przede wszystkim, system fotowoltaiczny większość rocznej energii wytwarza w okresie od kwietnia do września. Szacuje się, że w tym czasie instalacja wypracowuje nawet do 80% energii wytwarzanej w ciągu całego roku. To oznacza, że nawet w przypadku utrudnień w produkcji prądu w okresie jesienno-zimowym, jej wartość nie będzie mieć aż tak dużego znaczenia w kontekście pozostałych miesięcy.