Poza widokami, cenną architekturą, ciekawymi tradycjami, Zakopane ma do zaoferowania coś więcej. Kiedy uznasz, że dość już maszerowania po szlakach, poznawania zabytków i imprezowania w rytmach góralskiej kapeli, udaj się na pole paintballowe. Powalcz, daj sobie masę emocji, rywalizuj w niesamowitym otoczeniu. Będzie ekstra!

Dlaczego warto?

Paintball to gra, która dostarczy sporo radości. Pozwoli też się odprężyć i zapomnieć o wszelkich trudnościach. Kiedy skupiasz się na „walce”, nie sposób myśleć o czymkolwiek innym. Nabierasz pozytywnej energii, znika stres, czujesz, że jesteś w odpowiednim miejscu.

Ubrany w kombinezon, z urządzeniem przypominającym broń musisz strzelać do przeciwników, ukrywać się i szybko biegać. Istotna jest umiejętność logicznego myślenia, trzeba zaplanować odpowiednią strategię działania, gdyż bez niej trudno wygrać z wrogiem. Z każdą minutą bitwy na kolorowe kulki czujesz, że poziom adrenaliny wzrasta. Niby doskonale wiesz, że to tylko gra, ale w ferworze walki, nawet jeśli jest pozorowana, dajesz z siebie maksimum i obierasz cel – pokonać swych przeciwników. Spójrz na zdjęcia zrobione podczas „bitwy” – https://www.goral.pl/zakopane/paintball. Prawda, że zachęcają do skorzystania z atrakcji?

Pomysł na super prezent

Znasz pewnie to uczucie, kiedy zbliżają się urodziny przyjaciela i zupełnie nie wiesz, co można mu kupić w prezencie? Sklepy mają bogaty asortyment, ale to nie rozwiązuje problemu. Wypad na weekend do Zakopanego i wizyta na polu paintballowym wydaje się być ciekawym, a przede wszystkim oryginalnym pomysłem. Wspólnie spędzony czas, dobra zabawa, rywalizacja, nuta adrenaliny – wspomnienia będą niesamowite.

Stronę firmy https://www.paintdoo.pl warto odwiedzić planując wieczór kawalerski lub panieński. Tym bardziej, że w ofercie posiada specjalne pakiety na te właśnie okazje. Ponadto także najmłodsi mogą poszaleć na polu paintballowym, pomyślano i o nich przygotowując interesującą propozycję dla dzieci i młodzieży. Musimy podkreślić, że paintdoo.pl poleca również dodatkowe atrakcje, jak np. ognisko, czy wyprawy na quadach. Można więc zaplanować wypoczynek dla siebie, swoich przyjaciół, czy pociech pełen niespodzianek.

Zakopane gwarantuje o wiele więcej ciekawostek, niż można przypuszczać. Dzięki temu każda wizyta w nim, to okazja do skorzystania z nowej, nieznanej jeszcze atrakcji. Paintball na pewno warto wpisać w plan odpoczynku. Dostarcza przecież tyle różnorodnych emocji i co istotne zapewnia porcję aktywności na świeżym powietrzu.