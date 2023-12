Klimat w firmie wpływa na jakość wykonywanej pracy. A jakość powietrza w pomieszczeniach ma decydujący wpływ na zdrowie przebywających w nich osób. O ile w biurach zwykle nie ma z tym problemu, o tyle w Twoim domu powietrze pewnie nie zawsze jest zdrowe. Poznaj fakty na ten temat i odkryj, do czego potrzebny Ci jest osuszacz powietrza?

Spis treści:

Wilgotność i temperatura zdrowego powietrza w domu i w biurze.

Pochłaniacz wilgoci czy osuszacz powietrza? Oczywisty wybór.

Sprawdź najlepszy osuszacz powietrza w rankingu ekspertów.

ekspertów. Klimatyzatory ścienne split do osuszania powietrza? Ta funkcja…

Powietrze, którym oddychamy, charakteryzuje się wieloma parametrami, na które niekoniecznie mamy bezpośredni wpływ. Ale regulacja już tylko temperatury i wilgotności, pozwala uzyskać najbardziej optymalne warunki dla naszych organizmów. Dlatego dowiedz się więcej na temat potrzeby osuszania powietrza i urządzeń do tego przeznaczonych.

Wilgotność i temperatura zdrowego powietrza w domu i w biurze.

Zakresy wilgotności oraz temperatury w pomieszczeniach biurowych, oraz mieszkalnych, które zapewniają przebywającym w nich osobom poczucie komfortu, są takie same. Wynoszą odpowiednio od 40% do 60% wilgotności względnej oraz od 20℃ do 22℃ (wyjątki dla domów to sypialnia, w której powinno być ok. 18 ℃ oraz łazienka – optimum 24 ℃).

Uzyskanie tych idealnych warunków w pomieszczeniach biurowych zazwyczaj nie stanowi kłopotu, ponieważ są one klimatyzowane. Zresztą praca biurowa nie wytwarza takich ilości pary wodnej jak np. gotowanie, suszenie prania czy kąpiel. A to właśnie te trzy czynności są największymi (po awariach, przeciekach i błędach konstrukcyjnych) generatorami wilgoci w domu. Gdy wentylacja działa nieprawidłowo lub po prostu jej brak, a na dodatek pomieszczenia nie są regularnie wietrzone, to wtedy gromadzi się wilgoć. I dlatego mieszkanie poza ogrzewaniem, należy także osuszać.

Pochłaniacz wilgoci czy osuszacz powietrza? Oczywisty wybór

Nawet przy wydajniej i sprawnej wentylacji może pojawić się problem okresowo wysokiej wilgotności w łazience czy kuchni. Sprawdź jaki osuszacz powietrza do łazienki wybrać, kliknij > https://nachlodno.pl/poradnik/osuszacz-powietrza-do-lazienki/.

Im dłużej utrzymuje się ten stan, tym większe ryzyko zagrzybienia narożników pomieszczenia, zawilgocenia wyposażenia i ścian oraz pojawienia się zapachu stęchlizny i uszkodzenia tynku. Poza tym przebywanie w takich warunkach szkodzi ludziom, zwłaszcza alergikom i dzieciom.

Problem zbyt wysokiej wilgotności w mieszkaniu zwykle próbuje się rozwiązać za pomocą pochłaniaczy wilgoci. To urządzenia, w których wodę z powietrza wyłapują specjalne materiały. Ale ich skuteczność jest znikoma, dlatego pochłaniacze działają wolno i z minimalną wydajnością (absorbują mniej niż 1 l wody w ciągu tygodnia). Jeżeli naprawdę chcesz osuszyć powietrze w Twoim domu lub mieszkaniu, wybierz elektryczny osuszacz powietrza.

Sprawdź najlepszy osuszacz powietrza w rankingu ekspertów

Na rynku znajdziesz wiele modeli tych urządzeń. W zastosowaniach domowych najlepiej sprawdzają się kondensacyjne osuszacze powietrza o wydajności co najmniej 10l / 24h (im więcej, tym lepiej). Zasysają one powietrze i schładzają je, czemu towarzyszy skroplenie się wody, która zostaje zmagazynowana w zbiorniku urządzenia lub odprowadzona wężykiem na zewnątrz. Następnie powietrze zostaje ogrzane, i osuszone wraca do pomieszczenia. W ten sposób w ciągu kliku godzin można usunąć z powietrza nawet kilka litrów wody.

Najlepszy osuszacz powietrza w rankingu ekspertów z serwisu Nachlodno.pl to Fersk Torr 20. Urządzenie o mocy 400 W i wydajności 20l / 24h, dzięki czemu skutecznie osusza pomieszczenia o maksymalnej powierzchni aż 40 m2.

Źródło: www.fersk.pl

Fersk Torr 20 fabrycznie wyposażono m.in. w filtr HEPA, jonizator oraz możliwość sterowania przez WiFi. Kosztuje ok. 850 zł. Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem osuszaczy tutaj: https://nachlodno.pl/osuszacze-powietrza-ranking/ .

Klimatyzatory ścienne split do osuszania powietrza? Ta funkcja…

Jak już wspomnieliśmy, powietrze skutecznie osusza także pracująca klimatyzacja. Urządzenia tego rodzaju, przystosowane do pracy w pomieszczeniach mieszkalnych, wyposażono w specjalną funkcję, najczęściej nazywaną Dry.

Klimatyzatory ścienne split do osuszania powietrza w zależności od mocy urządzenia osiągają wydajność od ok. 19 l do ponad 57 l / 24h. Zużywają jednak o wiele więcej prądu, niż kondensacyjny osuszacz powietrza, który dodatkowo z łatwością ustawisz w pomieszczeniach o największej wilgotności (łazienka, kuchnia, pralnia, suszarnia).

Osuszanie powietrza w domu i biurze ✅ Najlepszy osuszacz powietrza w rankingu ✅ Klimatyzatory ścienne split do osuszania powietrza – czy to dobry pomysł? ✅