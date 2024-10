Niedawno zakończyliśmy Winobranie, czas na dożynki piwne czyli Oktoberfest!

Restauracja WINO I GRONO zaprasza na wyjątkową, lokalną edycję Oktoberfest, która potrwa do 6 października. To doskonała okazja, by zasmakować prawdziwych bawarskich specjałów i spróbować piw z różnych zakątków świata, bez konieczności opuszczania Zielonej Góry.

W tym wyjątkowym czasie nasza restauracja zamienia się w prawdziwy piwny raj. Na gości czeka 14 rodzajów piw z 6 krajów, co daje niepowtarzalną okazję, aby odkryć nowe smaki, porównując je z klasycznymi, dobrze znanymi trunkami. Piwo to oczywiście podstawa, ale Oktoberfest to także jedzenie, które doskonale współgra z napojami chmielowymi. W WINO I GRONO nie zabraknie więc najważniejszych dań bawarskich: golonki po bawarsku, carrywurstu oraz chrupiących precli z sosem tatarskim.

Piwo w litrowym kuflu – klasyka Oktoberfestu

Nieodłącznym elementem bawarskiego święta piwa są wielkie kufle, a my zadbaliśmy o to, by ta tradycja była u nas kontynuowana. Dlatego proponujemy klasyczne, czeskie piwo BERNARD w litrowym kuflu. To propozycja nie tylko dla znawców piwa, ale i dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z tym trunkiem – po tej wizycie na pewno pokochasz piwo!

Klasyka bawarskiej kuchni

Co najlepiej smakuje do piwa? Oczywiście bawarskie specjały! Podczas Oktoberfest w WINO I GRONO serwujemy wyjątkowe potrawy, które przeniosą Cię prosto do serca Monachium. W naszej ofercie znajdziesz golonkę po bawarsku, czyli prawdziwy klasyk, który rozpływa się w ustach, oraz carrywurst, niemiecką kiełbasę z aromatycznym sosem curry. Dla tych, którzy szukają przekąsek idealnych do piwa, przygotowaliśmy chrupiące precle z sosem tatarskim.

Dania z regularnej karty nadal dostępne

Chociaż Oktoberfest rządzi się swoimi prawami, dla tych, którzy preferują inne smaki, mamy dobrą wiadomość – wszystkie dania z naszej regularnej karty są również dostępne przez cały okres trwania tego wyjątkowego święta. Każdy znajdzie coś dla siebie!

Zapraszamy do WINO I GRONO, aby wspólnie świętować Oktoberfest – czas, kiedy króluje piwo, pyszne jedzenie i doskonała atmosfera! Nie przegap tej okazji, bawmy się razem aż do 6 października.

