Śluby to szczególny rodzaj wydarzeń, wymagający dbałości o najmniejsze detale. To dla Pary Młodej jeden z najważniejszych dni w życiu. Zależy nam, aby było to wyjątkowe i niezapomniane wydarzenie nie tylko dla nas, ale również dla naszej rodziny, przyjaciół i znajomych. Jeśli nie chcemy zorganizować typowej uroczystości w kościele lub urzędzie stanu cywilnego, może warto pomyśleć o organizacji ślubu w plenerze. Udzielenie takiego ślubu możliwe jest w zasadzie w każdym wybranym przez Narzeczonych miejscu. Polskie przepisy nakładają jednak na organizatorów obowiązek, aby miejsce nie zagrażało bezpieczeństwu uczestników ślubu oraz zapewnia zachowanie uroczystej formy. Zatem organizując ślub w plenerze, warto w pierwszej kolejności zastanowić się nad stylem i kolorystyką tej ważnej uroczystości. Czy ma być to styl klasyczny, czy nowoczesny? Czy mają dominować jasne kolory typu biel, beż, róż, czy może bardziej odpowiednie byłyby ciemniejsze i wyraziste barwy? Decyzja w tej kwestii jest podstawą do wyboru odpowiedniego i pasującego do całej koncepcji wyposażenia.

Krzesła i stoły mogą być piękne

Często o powodzeniu przyjęcia weselnego decyduje właściwy dobór krzeseł i stołów. Czasami same w sobie stanowią zasadniczy element dekoracji. Powinny wyróżniać się zatem zarówno wyglądem, jak i wygodą i funkcjonalnością. Krzesła, w zależności od swojego wyglądu, mogą stworzyć atmosferę odpowiednią dla stylu Glamour, dla klimatu włoskiej Toscani czy sielskiej Prowansji. Mogą stać się zupełnie niezauważalne dzięki transparentności lub przykuć każde spojrzenie swoim kolorem i kształtem. Stoły i krzesła, to prosty element, który potrafi stworzyć niezapomnianą scenografię do przyjęcia w plenerze, jak i sali weselnej. Obecnie stoły, które nie wymagają przysłonięcia obrusem, są ciekawym i modnym rozwiązaniem. Warto też pomyśleć o strefie wytchnienia, zwanej popularnie strefą chillout, zaaranżowanej w zacisznym miejscu z dala od głośnej muzyki. Tu najwygodniejsze będą sofy, pufy oraz miękkie siedziska dające komfort i wygodę.

Magiczne wyposażenie

Niepowtarzalny klimat może być uzyskany również przy pomocy kul LED, które występują w różnych wielkościach. Mogą świecić w 16 kolorach o 4 stopniach intensywności. Ponadto posiadają 8 programów zmian kolorów i są sterowane pilotem. Do kul LED lub zamiast nich można zastosować działające na tej samej zasadzie barki i stoliki, które są niezwykle stylowe. Stanowią one ciekawe uzupełnienie każdego przyjęcia, wzbogacając jednocześnie jego estetykę. Uroczystość urozmaicą również dodatki takie jak meble Eko, czy donice.

Meble na ślub w plenerze możesz wypożyczyć

Miejsce ślubu nie zawsze wygląda do końca tak, jak chcielibyśmy, aby prezentowało się w ten najważniejszy dzień. To jednak żaden problem. W zasadzie nic Cię nie ogranicza. Co ciekawe, nie musisz nawet kupować dekoracji i wyposażenia. Po prostu skorzystaj z usług firmy, która zajmuje się wypożyczaniem takiego sprzętu.