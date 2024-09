Twoi goście już niemal stoją w progu, a ty jesteś w proszku z obiadem? Poznaj kryzysowe inspiracje na obiad dla wielu osób, które wcale nie będą odbiegały smakiem od dań szykowanych godzinami!

Szybki obiad na przyjęcie lub imprezę – jak zadowolić gości?

Organizacja imprezy, przyjęcia czy posiadówki to ekscytujący, lecz nierzadko stresujący proces. Musisz bowiem doglądać wielu rzeczy naraz – sprzątanie domu, szykowanie poczęstunku, przygotowanie nakrycia czy skompletowanie odpowiedniego outfitu. Czasami niektóre zadania mogą w natłoku obowiązków umknąć, chociażby stworzenie obiadu.

Znajomi są tuż za rogiem, a ty dopiero zabierasz się za gotowanie? Nie przejmuj się – wcale nie jesteś w kropce. Masz do wyboru wiele intrygujących opcji, które nie tylko pozwolą Ci wyjść z twarzą, ale również będą w stanie przekonać nawet największych niejadków!

Pizza rolls – hitowa i syta przekąska

Błyskawicznym przepisem na imprezową przekąskę bez dwóch zdań są pizza rollsy. To wyjątkowe roladki, które posiadają nadzienie rodem z włoskiej restauracji. Są murowanym hitem, tym bardziej że możesz dowolnie bawić się składnikami, które użyjesz.

Chociaż w optymalnej sytuacji najlepiej jest przygotować sobie ciasto wcześniej, nic nie stoi na przeszkodzie, by w kryzysowej sytuacji postawić na wariant ekspresowy. Wystarczy wymieszać wodę, drożdże i cukier i zostawić je na kilka minut. Następnie do miski dosypujesz mąkę i sól, dodajesz oliwę z oliwek oraz jeszcze trochę wody, a następnie zagniatasz całą masę.

Nie musisz czekać, aż ciasto wyrośnie, chociaż jeśli możesz to zrobić, pozwól mu poleżeć przez parę minut. W międzyczasie przygotuj inne składniki. Nie może zabraknąć sera oraz sosu pomidorowego – potem ogranicza cię już tylko twoja wyobraźnia. Możesz postawić na klasykę w postaci salami, szynki lub pieczarek, jak również postawić na mniej oczywiste składniki, takie jak kurczak, cebula, oliwki, papryka lub szpinak. Panuje tu całkowita dowolność.

Składniki wykładasz na ciasto pokrojone w paski i wstawiasz na kilkanaście minut do piekarnika – to wystarczy, by stworzyć przepyszne rolki. Nie masz czasu nawet na stworzenie ciasta do pizzy? Opcją błyskawiczną jest wykorzystanie gotowego ciasta francuskiego – takie rollsy również podbiją serca twoich gości!

Dania z makaronem – proste, szybkie, znakomite

Wykwintnie wyglądające dania wcale nie muszą powstawać długo. Dobrym przykładem są tutaj potrawy na bazie makaronu. Jeśli walczysz z czasem, możesz w mniej niż pół godziny stworzyć pełne smaku danie, które będzie rozpływać się w ustach.

W przypadku potraw z makaronem masz całkowitą dowolność, jeśli chodzi o sos. Banalnie prostą i wyrazistą propozycją jest chociażby spaghetti aglio e olio – oliwa z oliwek przewodzi smak zawarty w parmezanie oraz papryczkach chili i czosnku, a świeżości nadaje tu pietruszka.

Bezpiecznym zagraniem jest wykorzystanie sosu pomidorowego. Możesz wybrać już gotową passatę, która przyspieszy cały proces, albo koncentrat, który doprawisz ulubionymi przyprawami i lekko rozcieńczysz wodą z gotującego się makaronu. Możesz także dodać daniu treści, korzystając z prawdziwych krojonych pomidorów. Taki sos będzie świetnie współgrać z mięsem mielonym lub kurczakiem, a niektórzy na sam koniec dolewają śmietanki, by stworzyć aksamitny sos pomidorowo-śmietanowy.

Nie masz czasu na gotowanie? Zamów pyszne jedzenie z dowozem!

Czasami czas może cię naprawdę mocno gonić – na tyle, że nie będziesz mieć nawet chwili, by wejść do kuchni i zająć się obiadem. Nawet w takiej sytuacji masz na szczęście pole manewru. W obecnych czasach w kilka kliknięć możesz bowiem zamówić znakomite jedzenie z dostawą do swojego domu.

Opcji jest naprawdę wiele. Możesz skorzystać z usług restauracji, które serwują pełnoprawne obiady domowe. Warto również zwrócić uwagę na takie lokale, jak na przykład Zapiekankarnia – zapiekanki, pizze czy makarony wykonane z troską o jakość to dobry wybór niezależnie od okazji.

Widać więc doskonale, że nawet tocząc wyścig z czasem, jesteś w stanie zapewnić swoim gościom coś naprawdę pysznego. Nie potrzeba wiele, by stworzyć znakomite danie lub zamówić bardzo dobry posiłek. Czasami najlepsze rozwiązania to właśnie te najprostsze, a jeśli dodatkowo są one szybkie, zysk jest podwójny.