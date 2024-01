RE/MAX Speedway oferuje Państwu na sprzedaż, nowoczesny, wykończony i wyposażony dom w zabudowie bliźniaczej położony na pięknym, nowym osiedlu Savanna, w miejscowości Kiełpin-Zielona Góra. Wszystkie domy na tym osiedlu utrzymane są w jednorodnej, eleganckiej stylistyce. Nieruchomość zbudowana i wykończona z najlepszych materiałów!

Parametry budynku:

– pow. użytkowa domu 84,20 m² (pow. faktyczna ok 99,60 m², uwzględnione poddasze)

– pow działki 450 m².

Nieruchomość składa się z następujących pomieszczeń:

– osobna kuchnia;

– salon;

– wiatrołap;

– 1 łazienka

– 2 sypialnie na parterze;

– 1 sypialnia na poddaszu z prywatnym WC ;

– dodatkowa przestrzeń na strychu (schowek mogący być garderobą)

Dom jest wyposażony i umeblowany, w cenie pozostaje większość mebli.

Oferowany dom o powierzchni użytkowej 84,20 m², został ciekawie podzielony, zapewniając każdemu z członków rodziny, swobodę i komfort życia. W budynku znalazło się miejsce na przestronną część dzienną, składającą się z elegancko urządzonego salonu wyposażonego w: klimatyzację, kominek wolnostojący typu koza, duże okna oraz szerokie wyjście na ogród.

W dziennej części domu znajduje się również wysokiej jakości osobna kuchnia w zabudowie, wykonana zgodnie z najnowszymi trendami i wyposażona w dobrej klasy sprzęt. W domu jest duża, komfortowa łazienka z pokaźnym prysznicem, wanną, dwoma umywalkami oraz wyjątkowo przemyślanym miejscem do przechowywania, w którym zlokalizowana została pralka i piec dwufunkcyjny. W domu znajdziemy także trzy duże i wygodne sypialnie, do jednej z nich (mieszczącej się na poddaszu) prowadzą piękne drewniane schody. Pokój na poddaszu ma również własną WC. To idealne miejsce na pokój nastolatka lub biuro. Pomieszczenie jest też klimatyzowane.

Zagospodarowany i nasadzony ogród o powierzchni 450 m², podzielony został na dwie części – spory taras z deski kompozytowej oraz część rekreacyjną, z domkiem dziecięcym, oraz pomieszczeniem gospodarczym. Przed budynkiem znajdują się 2 miejsca postojowe. Jest możliwość postawienia wiaty. Posesja jest ogrodzona.

Dach budynku pokryty został dachówką ceramiczną w grafitowym odcieniu. W całym budynku zamontowane zostały okna PCV w kolorze grafitowym oraz elektryczne rolety zewnętrzne.

W nieruchomości podwyższono standard bezpieczeństwa: dom wyposażono w system alarmowy, kamery zewnętrzne, roletę tarasową zewnętrzną antywłamaniową wzmocnioną, drzwi wejściowe antywłamaniowe stalowe, oraz dodatkowe zamki do drzwi okiennych. Media: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Ogrzewanie gazowe (piec dwufunkcyjny). Nieruchomość w pełni klimatyzowana.

Osiedle “Savanna” znajdujące się w Kiełpinie, Ochla, to prężnie rozwijające się osiedle. Graniczy z terenem lasów sprzyjający aktywnemu wypoczynkowi na świeżym powietrzu, jak i niedalekiej odległości od centrum miasta. Domy charakteryzuje nowoczesny i wyjątkowy styl. Osiedle tworzy spójną całością, jednolita architektura dla całego osiedla – wspólna linia stylistyczna, kolorystyczna i technologiczna.

Na terenie osiedla, sklep Biedronka. W bliskiej odległości plac zabaw i park (Kiełpin) oraz przedszkole i żłobek w Ochli.

Dane kontaktowe do Agenta:

Beata Charewicz RE/MAX Speedway

Tel. 572702823

Mail: beata.charewicz@remax-polska.pl

Link do oferty: https://www.remax-polska.pl/790201023-9