Choć tradycyjna kuchnia polska ma się bardzo dobrze, to coraz częściej na naszych stołach goszczą produkty i dania z całego świata. Globalizacja to tylko jeden z czynników, który kształtuje nasze kulinarne upodobania. Coraz więcej podróżujemy, a podczas wyjazdów kosztujemy miejscowych przysmaków. Wiele z nich chcielibyśmy przenieść potem do naszego menu, by od czasu do czasu urozmaicić codzienną dietę.

Na szczęście nie jest to obecnie zbyt trudne i zarówno stacjonarne markety, jak i sklepy internetowe są w stanie zapewnić nam dostęp do produktów nawet z najbardziej odległych stron świata.

Owoce morza w różnej postaci

Małże, ostrygi, krewetki, ośmiorniczki, paluszki krabowe czy kalmary zadomowiły się już na dobre w świadomości polskich smakoszy. Choć wiele osób nadal podchodzi do nich z pewną ostrożnością. Warto się jednak przełamać i skosztować tych przysmaków. Może niekoniecznie zaczynać od razu od krewetek czy ostryg, ale sałatka z paluszkami krabowymi czy smażone krążki kalmarów mogą przełamać opory przed jedzeniem owoców morza.

Owoce morza doskonale sprawdzają się nie tylko na wszelkiego rodzaju przyjęciach i spotkaniach, ale także podczas romantycznej kolacji. Warto przekonać się do tych specjałów.

Kiszonki – źródło smaku i zdrowia

W Polsce tradycje przyrządzania kiszonek są bardzo długie i ciężko wyobrazić sobie polską kuchnię tradycyjną bez kiszonej kapusty czy ogórków. Jednak w porównaniu z kilkoma innymi narodami europejskimi, jak choćby Węgrzy czy Ukraińcy, wybór naszych kiszonek jest wciąż dość ograniczony. Aby spróbować innych smaków warto szukać w sklepach i na targach oraz jarmarkach kiszonej marchewki, kalafiora, cukinii czy papryki.

Coraz częściej na półkach sklepów stacjonarnych, jak i internetowych pojawiają się kiszone pomidory, które są świetnym dodatkiem do mięs, wędlin. Można ich użyć do talerza przystawek, idealnie wpasują się też w menu na przyjęcie czy domówkę. Ich ostry smak doskonale uzupełni różne kompozycje kulinarne na co dzień i od święta.

Dipy, pasty i sosy – doskonałe na przyjęcia

Bardzo dobrym uzupełnieniem różnego rodzaju przekąsek mięsnych i wegetariańskich są dipy, pasty i sosy. Można w nich maczać zarówno wędliny, pieczone i smażone mięsa, jak i warzywa. Kompozycje smakowe zależą tu tylko od wyobraźni i preferencji. Od prostego kipu czosnkowego czy ziołowego po mieszanki z dodatkiem np. awokado lub innych egzotycznych owoców.

Świetnie nadają się do tych celów także tradycyjne dodatki kulinarne z różnych stron świata, jak bałkańskie lute nica czy ajvar oraz kaukaska adżyka.