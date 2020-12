Amerykańska firma Garmin, znana głównie z produkcji zaawansowanej elektroniki dla sportowców, wbrew pozorom nie wspiera tylko biegaczy. Seria rowerowych komputerów Edge adresowana jest do miłośników jednośladów. Wszystkie modele Garmin Edge zostały wyposażone w odbiornik GPS, a także w szereg funkcji, które mają pomóc zaplanować szlak rowerowy i ułatwić życie na trasie. Jak wybrać nawigację rowerową dopasowaną do swoich możliwości?

Garmin Edge 130

To podstawowa wersja licznika Garmin. Wbudowany GPS wspiera wszystkie systemu GNSS – Glonass oraz Galileo, a także zbiera dane z wysokościomierza dokładnie wskazując położenie oraz kilometraż. Licznik podaje także aktualną oraz średnią prędkość oraz nachylenie stoku. Urządzenie współpracuje z kompletem oprzyrządowania Varia (np. inteligentne oświetlenie lub radar wsteczny), z pasem do pomiaru tętna, a także z miernikami mocy.

Garmin Edge 530

Nowa generacja komputerów kolarskich Edge z wbudowaną mapą topograficzną oraz dużym i czytelnym wyświetlaczem. Rozbudowane funkcje nawigacyjne ułatwiają poruszanie się w nieznanym terenie. Edge 530 (podobnie jak wcześniejszy 520 Plus) obsługuje Segmenty serwisu Strava. Dzięki temu możliwa jest wirtualna rywalizacja z innymi zawodnikami. Licznik obsługuje sprzęty Varia, miernik mocy Vector oraz system elektronicznych przełożeń Shimano Di2. Podobnie jak poprzedni model, także i ten łączy się z czujnikami prędkości, kadencji i rytmu pracy serca.

Model Edge 530 posiada tradycyjne, analogowe przyciski. Bardzo podobnym licznikiem, ale opartym o sterowanie za pomocą ekranu dotykowego jest Garmin Edge 830. Takie rozwiązanie wydaje się być lepiej dopasowane do obsługi mapy topograficznej, którą można wygodnie przewijać.

Garmin Edge 1030

Najbardziej zaawansowany licznik rowerowy firmy Garmin. Wyróżnia go przede wszystkim znacznie większy rozmiar. Wymiary dotykowego ekranu to aż 283 x 470 pikseli (3,5 cala). Większy wyświetlacz korzystnie wpływa na komfort korzystania z nawigacji oraz funkcji planowania trasy, które wymagają podglądu mapy. Nowością w stosunku do pozostałych serii jest także wejście na karty pamięci, na której można przenieść zapisane dane dotyczące treningu lub informacje o mapach i trasach. Dzięki temu ten model to, nie tylko zaawansowany licznik ale również w pełni funkcjonalna nawigacja rowerowa.

Który model Garmin Edge będzie najlepszy?

W zależności od stopnia zaawansowania użytkownicy mogą wybierać pomiędzy 130, 530 (lub 830), a 1030. Kolarze którzy bardzo poważnie traktują swoje treningi lub przygotowują się do ważnych zawodów powinni wybrać jeden z dwóch ostatnich modeli. Z kolei początkujący rowerzyści docenią korzyści płynące nawet z podstawowego modelu Edge 130, który – choć nie posiada wbudowanej mapy topograficznej – oferuje bardzo dokładny pomiar.

Wszystkie modele liczników Garmina gwarantują długi czas działania baterii (około 20 godzin), wodoodporność na poziomie IPX7. Bardziej zaawansowane, jak Edge 530, 830 i 1030 współpracują z telefonem komórkowym, posiadają funkcje bezpieczeństwa LiveTrack, a nawet funkcje prognozy pogody. Zaawansowane modele Edge to także wiele informacji zwrotnych o treningu dotyczących pułapu tlenowego, kondycji, efektu treningu (aerobowego i anaerobowego), dynamiki jazdy (z wyłączeniem modelu 1030). Nowością zaprezentowaną w 530 i 830 jest także Trailforks, czyli system informacji o rozgałęzieniach na szlaku umożliwiający optymalne dopasowanie trasy.

Liczniki rowerowe Garmin Edge to świetne narzędzie, które pozwala na efektywne przeprowadzenie wcześniej zaplanowanego treningu, a także zapewnia bezpieczeństwo na trasie. Zdecydowanie warto zabrać je ze sobą w podróż.