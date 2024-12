Produkcja sprzętu AGD wiąże się z wydobyciem surowców, zużyciem energii oraz generowaniem emisji CO2. Wyrzucając stare urządzenie i kupując nowe, przyczyniacie się do zwiększenia popytu na te zasoby. Elektrośmieci – a do tej grupy zaliczają się wyrzucane pralki lub lodówki – to jeden z najbardziej problematycznych typów odpadów. Choć wiele krajów rozwija systemy recyklingu, wciąż znaczna część zużytych urządzeń trafia na wysypiska, gdzie rozkładają się przez dziesiątki lat, emitując szkodliwe substancje. Naprawa sprzętu pozwala zmniejszyć ilość elektrośmieci i jest jednym z wyrazów zrównoważonego podejścia do konsumpcji.