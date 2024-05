Zjawisko skracania się tzw. attention span powoduje, że zdobycie uwagi klientów i zainteresowanie ich swoim komunikatem reklamowym jest dziś szczególnie trudne. Większość z nas jest przebodźcowana powiadomieniami z mediów społecznościowych, ilością obowiązków w pracy, itd. W tych warunkach najlepiej sprawdzają się kreatywne, nietypowe rozwiązania, które pozwalają na łatwe wyróżnienie się z tłumu, a przy okazji są stosunkowo tanie w produkcji. Jednym z nich są nalepki podłogowe.

Największym ograniczeniem w przypadku reklamy zewnętrznej są zwykle koszty przedsięwzięcia. Nośniki trzeba wybrać, opłacić, zadbać o druk, montaż, mierzyć wyniki, by w odpowiednim momencie przedłużyć ekspozycję lub zmienić lokalizację, itd. W przypadku nalepek podłogowych sprawa jest znacznie prostsza: można je umieścić na większości dostępnych typów podłoża, zabezpieczyć przed ścieraniem czy czynnikami pogodowymi. Nie trzeba się także martwić o ich rozpoznawalność – komunikaty reklamowe umieszczane w tym miejscu są stosunkowo rzadkie, więc zawsze przyciągają wzrok.

Idealna reklama u Twoich stóp

Naklejki podłogowe można produkować nawet w bardzo małych nakładach (nawet 1 szt.) i w pełnym zakresie wielkości i kształtu. To powoduje, że przy odpowiednim projekcie zawsze będą wyraźnie odcinały się od otoczenia i przyciągały uwagę nawet w zatłoczonych przestrzeniach, jak hale targowe, poczekalnie, itd. Możliwość realizacji nawet najbardziej wymyślnych wykrojników pozwala także nadać projektowi większej głębi – swojego czasu popularne były realizacje, które widziane z pewnej perspektywy udawały trójwymiar lub naśladowały jakiś nierzeczywisty składnik otoczenia – np. fikcyjne dziury w podłodze, położone pod dziwnymi kątami duże obiekty, itd. W ten sposób realizacja dwuwymiarowa mogła doskonale naśladować trójwymiarową, udając np. że prezentowany obiekt nie jest nadrukowany na podłodze, ale na niej stoi. Na halach lotniskowych i innych dużych korytarzach niektóre marki zaklejają duże fragmenty podłogi wzorami-mozaikami, złożonymi z wielokrotnie powtórzonych zdjęć produktu lub też zastępujących naturalną fakturę podłogi innym wzorem, np. zdjęciami chmur i obłoków, rwącej rzeki, itd. Możliwości w tym zakresie są praktycznie nieograniczone.

Ideał sięgnął bruku

Wiele firm wykorzystuje nalepki reklamowe do prezentacji swojego logo, by utrwalać w pamięci klientów jego geometrię i kolorystykę oraz skojarzenia. Naklejki podłogowe świetnie się sprawdzają w takich zastosowaniach i stanowią tanią alternatywę dla klasycznych realizacji wielkoformatowych utrwalanych żywicą. Logo umieszczone na podłodze świetnie prezentuje się w widoku z góry (np. z wyższego piętra budynku), ale także, w większej odległości, z boku. To także świetne narzędzie wspierające lub zastępujące system signage (oznaczeń w firmie). Naklejki umieszczone na podłodze mogą przecież poprzez strzałki, ikony lub grafiki kierować interesariuszy do np. biura, punktu sprzedaży, magazynu, itd. Symboliczny koszt i wysoki poziom odporności na ścieranie czy zdzieranie oraz szybki montaż powodują, że to najmniej uciążliwa forma oznakowania przestrzeni firmowej i, wbrew pozorom, wcale nie mniej prestiżowa niż tradycyjne szyldy, napisy 3D, itp.

Lep na klientów

W wielu sytuacjach reklamy aplikowane na standardowych nośnikach są w danym miejscu upchane tak gęsto, że żaden następny nie ma szans się przebić – to pole, które znajduje się na naturalnej wysokości wzroku zwykle jest okupowane przez kilka-kilkanaście komunikatów, rywalizujących o uwagę klienta. Podłogi są zwykle puste, tu rzadko zdarza się, aby 2 firmy jednocześnie korzystały z tej formy reklamy. Gwarantuje to znakomitą rozpoznawalność i zapamiętywalność komunikatu.

Nalepki, mimo niskiej ceny i mało innowacyjnej formy, od lat pozostają jednym z najbardziej efektywnych kosztowo nośników reklamy. Te, które są aplikowane w niespodziewanych miejscach i kontekstach, m.in. na podłodze, można ze względu na wyjątkowość formy uważać za jeszcze skuteczniejsze. Tym bardziej warto rozważyć ich wykorzystanie w swoich kampaniach.