Sprawdziliśmy, jakie marki telefonów cieszą się w 2023 roku największą popularnością i przygotowaliśmy praktyczne zestawienie. Mamy nadzieję, że nasz ranking pomoże Ci zdecydować, który smartfon wybrać! Co Polacy kupują obecnie najchętniej? Wreszcie, jakie jeszcze czekają nas w 2023 roku premiery smartfonów?

Najpopularniejsze smartfony w Polsce w 2023 roku

Kilku operatorów komórkowych opublikowało zestawienia najpopularniejszych smartfonów w 2023 roku, dzięki którym wiemy, jakie modele są ostatnio najchętniej wybierane w Polsce. Przyjrzyjmy się bliżej listom Orange, Plusa i Play:

Wśród klientów Orange najpopularniejsze były:

Samsung Galaxy A13,

Samsung Galaxy A53,

Xiaomi Redmi 9A,

Xiaomi Redmi Note 11,

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G.

W Plusie najchętniej wybierane były:

Samsung Galaxy A33,

Oppo A74,

Samsung Galaxy A53,

Samsung Galaxy A13,

Oppo A17.

Najpopularniejsze smartfony w 2023 w Play to:

Samsung Galaxy A13,

Samsung Galaxy A33,

Samsung Galaxy A53,

Xiaomi Redmi Note 11,

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G.

Premiery smartfonów 2023 – na co warto poczekać?

Przywykliśmy już do tego, że praktycznie każda marka wypuszcza co roku co najmniej jeden nowy model telefonu, a niektóre – wręcz po kilka. Doskonałym przykładem jest Samsung, który w samej pierwszej połowie 2023 roku wprowadził na rynek aż 5 nowości: Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy A34 5G, Galaxy A54 i Galaxy M54 5G. Kilka sporych groszy dorzuciło do tego Apple i ich mocno wyczekiwany iPhone 15 wraz z odsłonami Plus, Pro, Pro Max oraz Ultra, czyli jedna z najgłośniejszych premier tej jesieni. A rok się jeszcze nie skończył!

Planując kupno nowego telefonu, warto mieć zatem na uwadze nadchodzące w 2023 roku premiery smartfonów. Co ma się pojawić na rynku i dlaczego te modele będą godne uwagi?

Google Pixel 8 i Google Pixel 8 Pro (październik 2023 r.) – jak donosi na Twitterze polska leaksterka @Za_Raczke, czyli Kamila Wojciechowska, specyfikacje nowego Pixela będą robić wrażenie. W wersji standardowej (Google Pixel 8) mamy dostać 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci wewnętrznej. Do tego ekran OLED Full HD 6,2’’, podwójny aparat tylny z główną matrycą 50 MP i baterię o pojemności 4575 mAh. Oczywiście Google Pixel 8 Pro wypada znacznie lepiej: to 12 GB pamięci RAM, 512 GB pamięci wewnętrznej, ekran OLED QHD+ 6,7’’ oraz potrójny aparat z obiektywem głównym 50 MP. Oba telefony mają mieć 7-letnie wsparcie producenta!

Samsung Galaxy S23 FE (ostatni kwartał 2023 r.) – specyfikacje pojawiły się pod koniec września na Google Play Console i nieco rozczarowały miłośników marki. Smartfon został bowiem zapowiedziany w dwóch odsłonach różniących się procesorem: jedna ma mieć Snapdragona 8 Gen. 1, a druga: Samsunga Exynos 2200, niestety słabszego od Snapdragona. Niestety, bo według zapowiedzi, to on ma trafić do Polski. Pozostałe parametry mają wyglądać następująco: 8 GB RAM-u, 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej, ekran Full HD+ Dynamic AMOLED 120 Hz, potrójny aparat z głównym obiektywem 50 MP i 5 lat wsparcia producenta.

Xiaomi Mix Fold 3 (trzeci kwartał 2023 r.) – niezwykle wyczekiwana premiera 2023 roku, to bowiem pierwszy rozkładany smartfon marki Xiaomi. Został zaprezentowany już w sierpniu; dowiedzieliśmy się, że po złożeniu ma mieć 10,96 mm lub 10,86 mm grubości (zależnie od wersji wykończenia, będzie dostępny szklany lub z włókna węglowego), a po rozłożeniu: 5,26 mm. Zawias ma podobno wytrzymać do 500 tysięcy ruchów! Złożony ekran OLED E6 ma oferować 6,56'' przekątnej, a po otwarciu: 8,03''. Do tego: cztery aparaty z główną matrycą 50 MP, procesor Snapdragon 8 Gen 2, bateria 4800 mAh i pamięć w wariancie 12/256 GB lub 16 GB RAM-u i 1 TB pamięci wewnętrznej. Robi wrażenie!

