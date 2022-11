Biały blat kuchenny prezentuje się wspaniale- zwłaszcza jeśli ma dużą powierzchnię i znajduje się w sąsiedztwie nowoczesnych, funkcjonalnie zaprojektowanych mebli. Sam kolor biały w ostatnich latach bardzo mocno zyskał na popularności- chętnie sięga się po niego po to, aby stworzyć aranżację minimalistyczną, elegancką, ale i po to, aby rozświetlić pomieszczenia i dodać im przestronności. Biel zawsze pasuje do wszystkiego. Jeśli już wiemy, że blat w naszej kuchni będzie jasny, wręcz biały, na jaki zlewozmywak powinniśmy się zdecydować, aby całość pięknie ze sobą współgrała?

Elegancko i z klasą

Jedną z propozycji jest zlew podwieszany firmy SinkQuality w kolorze białym, wykonany z wytrzymałego i praktycznego granitu. Dobierając biały zlew do białego blatu tworzymy jednolitą taflę koloru, która prezentuje się bardzo elegancko. Zlewozmywak może wręcz wtopić się w tło blatu i być niemalże niezauważalnym. Dodatkowo, monochromatyczne połączenia naprawdę dobrze sprawdzają się w praktyce i są przede wszystkim rozwiązaniem pewnym- nie trzeba się raczej martwić o to, że coś nie będzie do siebie pasować.

Aby podbić efekt eleganckiej stylizacji tej przestrzeni kuchennej, można zdecydować się na ponadczasowy, złoty kolor syfonu, a także inne, złote dodatki, które będą bardzo ładnie odznaczać się i błyszczeń na tle bieli. Zlewozmywaki marki Sinkquality wykonywane są w 80% z kruszywa granitowego oraz w 20% z żywicy. Mają piękną, gładką powierzchnię i już na pierwszy rzut oka można zauważyć, że są solidnie wykonane. Wyjątkowo wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne, nie straszne im uderzenia, poradzą sobie także z wysoką oraz wyjątkowo niską temperaturą. Niezależnie od wybranej przez nas kolorystyki- stosunkowo łatwo jest je utrzymać w czystości tak, aby zawsze stanowiły element dekoracyjny modnie urządzonej kuchni. Nie trzeba obawiać się pojawiania się nieestetycznych zacieków oraz osadów.

Kolor zlewozmywaka można dobrać do innych detali kolorystycznych wnętrza

Jeśli w naszej kuchni planujemy czarne dodatki lub też czarny kolor sprzętów AGD takich jak płyta indukcyjna, okap czy piekarnik, wspaniałym nawiązaniem do tego detalu kolorystycznego będzie zlewozmywak w kolorze czarnym. Doskonale wpisze się on w koncepcję dobierania poszczególnych elementów na zasadzie kontrastu, gdzie czarny zlew od razu bardzo ładnie będzie odcinał się na tle białego blatu.

W przypadku czarnego zlewu granitowego mamy tak naprawdę trzy możliwości- opcję całkowicie gładką i minimalistyczną, a także dwie wersje z drobinkami- złotymi lub srebrnymi, a więc złoty i srebrny metalik. I tutaj możemy zastanowić się nad tym, czy chcemy aby zlewozmywak posiadał pewną strukturę czy raczej lepiej, aby był to jednolity kolor. W takiej sytuacji sporo też zależy od samego blatu, czy posiada on powierzchnię gładką, a może jest imitacją białego marmuru. Bardzo wygodnym rozwiązaniem będzie zlewozmywak jednokomorowy, który jest na tyle głęboki, aby komfortowo umyć w nim nawet większe naczynia. Obok wyglądu i aspektów estetycznym komfort użytkowania również jest bardzo istotny- nawet jeśli planujemy równolegle instalację zmywarki.