Nadanie paczki wcale nie musi być trudne. Mimo popularności usługi kuriera w e-commerce do niedawna większość klientów indywidualnych nie decydowała się na nadanie przesyłki kurierskiej, wybierając raczej nadanie paczki w urzędzie pocztowym. Zmieniło się to znacząco w zeszłym roku. Według badań Kantar Polska z 2021 roku aż 70% klientów indywidualnych decyduje się nadać paczkę w Paczkomacie®. To o dwadzieścia punktów procentowych więcej niż rok wcześniej i o dwadzieścia pięć punktów procentowych więcej niż nadawanie paczek na poczcie. Na popularność wysyłania paczek z Paczkomatów® składa się przede wszystkim rosnąca liczba urządzeń (w całym kraju jest ich już ponad szesnaście tysięcy), ale też łatwe nadanie paczki i przejrzysty cennik, a w okresie pandemii także bezpieczeństwo związane z unikaniem kontaktu z ludźmi. Nie bez znaczenia jest też fakt, że w Paczkomacie® możesz nadać przesyłkę każdego dnia, o każdej porze dnia i nocy. To jak możesz nadać paczkę w Paczkomacie®? Dowiesz się tego czytając ten artykuł albo wprost u źródła na stronach InPost: https://inpost.pl/wysylam.

Tania paczka w aplikacji

Nadanie przesyłki w aplikacji to najlepsza opcja dla tych, którzy już mają aplikację InPost Mobile. A jest ich sporo, bo korzystając z aplikacji można wygodnie odbierać paczki z Paczkomatów®, które są najpopularniejszym sposobem przesyłki ze sklepów internetowych, popularniejszym nawet od przesyłki kurierskiej. Według wspomnianych badań Kantara, korzysta z nich prawie dziewięćdziesiąt procent klientów e-commerce. Aplikacja umożliwia nie tylko odbiór paczki z Paczkomatu®, ale też wygodne śledzenie przesyłki, przekierowanie przesyłki kurierskiej, no i nadawanie paczek kurierem i do Paczkomatów®. Jak zamówić kuriera w aplikacji? Wybierz ikonę Nadanie paczki na dole ekranu głównego i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Najpierw określ sposób dostawy przesyłki: do wyboru masz doręczenie przez kuriera pod wskazany adres i dostawę do Paczkomatu®. W tym samym miejscu wybierzesz gabaryt paczki. Gabaryty są trzy, różnią się od siebie wysokością paczki (od 8 cm do 41 cm) i odpowiadają trzem różnym skrytkom Paczkomatu®. Jeśli widzieliście kiedyś jeden z nich z bliska, to raczej nie będziecie mieli problemu z oceną jaki gabaryt paczki wybrać. Od typu przesyłki i gabarytu zależeć będzie cena usługi. Jest to prostsza dla klientów zasada niż wycena według wagi, jak zwykle wyceniane są usługi kuriera. Na kolejnym ekranie podaj dane odbiorcy. Niezbędne informacje to nazwa (imię i nazwisko), numer telefonu i adres e-mail. Oczywiście jeśli kurier ma dostarczyć przesyłkę pod wskazany adres, to trzeba podać ten adres (ulicę, numer, kod pocztowy, miasto). Natomiast Paczkomat® docelowy możesz wybrać z mapki lub znaleźć korzystając z wyszukiwarki. Na następnym ekranie podaj dane nadawcy. Tu wystarczy nazwa i adres e-mail, ponieważ numer telefonu jest na stałe przypisany do konta w aplikacji. Na tym samym ekranie wybierzesz też metodę płatności za usługi – do wyboru jest BLIK, karta płatnicza, szybki przelew online i GooglePay. Na koniec zaakceptuj regulamin i zapłać. Prawie gotowe. Spakuj paczkę i zanieś ją do dowolnego Paczkomatu®, tam zeskanuj kod QR z aplikacji (albo wpisz kod nadania na ekranie urządzenia). Włóż przesyłkę do skrytki, która się otworzy i zamknij drzwiczki. I to tyle, kurier wkrótce odbierze przesyłki z Paczkomatu® i najprawdopodobniej już następnego dnia znajdą się u celu podróży.

Nadawaj paczki online

Nadanie paczki bez umowy i zbędnych formalności możliwe jest również za pośrednictwem serwisu Szybkie Nadania online. Cały serwis mieści się na jednej stronie i jest bardzo podobny do analogicznej usługi dostępnej w aplikacji (można powiedzieć, że jest jej przodkiem), ale wymaga wydrukowania etykiety nadawczej naklejanej na przesyłkę. Jest więc nieco mniej wygodny niż bezetykietowe nadanie paczki w aplikacji i nie pozwala na takie spontaniczne nadawanie paczek. Jest to więc raczej opcja dla tych, którzy nie korzystają z aplikacji, chociaż sprawdzi się też jeśli chcesz przygotować przesyłki do nadania i poprosić kogoś innego o podrzucenie ich do Paczkomatu®. Jak nadać paczkę przez Szybkie Nadania online? Wejdź na stronę serwisu i wypełnij formularz. Na górze wybierz typ przesyłki (kurierem lub do Paczkomatu®) i gabaryt paczki – jeden z trzech, takich samych jak w aplikacji. Z prawej strony ekranu jest cały czas widoczne takie specjalne okienko, w którym podsumowane są te wybory i wynikająca z nich cena przesyłki. Poniżej wpisz dane nadawcy i odbiorcy: standardowo nazwę, e-mail i telefon oraz adres, pod który kurier ma dostarczyć paczkę, jeśli takowy jest potrzebny. Po wypełnieniu formularza i zaakceptowaniu warunków świadczenia usług przejdziesz do ekranu płatności, gdzie możesz opłacić przesyłkę BLIKiem, kartą, lub przelewem. Po uiszczeniu opłaty za przesyłkę otrzymasz etykietę nadawczą w formacie pdf. Wydrukuj ją kiedy chcesz i naklej na wierzchu paczki. Teraz wystarczy zabrać paczkę do najbliższego Paczkomatu® i zeskanować tam kod kreskowy z etykiety. Ponieważ oprócz samej przesyłki nic nie jest potrzebne, można bez problemu powierzyć nadanie paczki komuś innemu (unikając tym samym wychodzenia z domu). Po zeskanowaniu kodu otworzy się skrytka, w której paczka będzie czekać na swoje spotkanie z kurierem.

Łatwe nadanie paczki w aplikacji lub lub Szybkich Nadaniach jest zwykle najlepszą opcją, ale jeżeli wysyłasz dużo paczek (na przykład w związku z prowadzoną działalnością e-commerce) i/lub potrzebujesz dodatkowych opcji przesyłki, możliwe jest również nadanie przesyłki przez Managera Paczek. To bardziej rozbudowany serwis InPostu, oferujący dodatkowe opcje w bardziej skomplikowanym środowisku. W Managerze Paczek możliwe jest na przykład nadawanie wielu paczek na raz. Można też, po zweryfikowaniu adresu, zamówić kuriera, który przyjedzie po odbiór paczek do ciebie do domu lub do siedziby twojej firmy. Kurier zrobi to za darmo, jeżeli nadajesz co najmniej pięć paczek naraz. Jest to więc dobra opcja dla tych, którzy wysyłają dużo i chcą to robić bez wychodzenia z domu/firmy. Wybierz serwis, który najbardziej ci odpowiada i nadawaj paczki tak jak lubisz.