Koty to urocze zwierzęta, które wnoszą wiele ciepła i radości do domu. To czworonogi, które uwielbiają pieszczoty. Nie trzeba z nimi wychodzić na spacer, kąpać ich i nie zajmują wiele miejsca. Dlatego właśnie doskonale sprawdzą się jako kompani starszych osób czy rodzin, mieszkających w bloku. Sprawdź, jak troszczyć się o kocich przyjaciół.

Przede wszystkim dobra karma

Koty to mięsożercy, dlatego należy im podawać karmy z jak największą ilością wysokiej jakości mięsa i podrobów. Są one źródłem dobrze przyswajalnego białka, które jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całego organizmu czworonoga. Warto również zwrócić uwagę, by pokarm zawierał taurynę. To bardzo ważny aminokwas egzogenny, odpowiadający za pracę serca, płodność oraz dobry wzrok zwierzęcia. Koty nie są w stanie same go wytwarzać, dlatego należy dostarczać go poprzez odpowiednią karmę. Doskonałym wyborem będą propozycje od Country&Nature (https://drpetcare.pl/), które bazują wyłącznie na naturalnych składnikach Human Grade. Nie zawierają zbóż, sztucznych konserwantów, barwników i aromatów. Receptura jest za to wzbogacona witaminami i minerałami oraz kwasami tłuszczowymi omega, które wspierają zdrowie i dobrą kondycję zwierzaka.

Regularne wizyty u weterynarza

Troska o pupila, to przede wszystkim troska o jego zdrowie. Nie można więc zapomnieć o regularnych wizytach u lekarza weterynarii. Powinny one odbywać się minimum 2 razy w roku, a w przypadku chorób przewlekłych co 3-4 miesiące. Specjalista przeprowadzi badania profilaktyczne w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia pupila. To bardzo ważne, by zminimalizować ryzyko wystąpienia poważnych dolegliwości. Weterynarz niekiedy zaleci dodatkową suplementację – warto wtedy sięgnąć po preparaty od DrPetCare (https://drpetcare.pl/suplementy-diety-dla-kota/). Istotne jest również przestrzeganie terminów szczepień ochronnych. Pierwsze powinno się wykonać w 8-10 tygodniu życia, a po miesiącu podać kolejną dawkę. Dorosłe koty należy szczepić co 1-3 lat w zależności od prowadzonego trybu życia. Co roku zaleca się zaszczepienie kota przeciwko wściekliźnie.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Informacje, jak dbać o czworonoga warto czerpać z pewnych źródeł, na przykład z bloga Country&Nature (https://drpetcare.pl/blog/). Specjaliści regularnie dodają tu wpisy o zdrowiu zwierzaków i dają cenne wskazówki przydatne na co dzień. Zajmując się kocim przyjacielem, warto zadbać o jego aktywność fizyczną. W przypadku zwierząt wychodzących zdecydowanie łatwiej to zrealizować – wystarczy wypuścić czworonoga na dwór, żeby mógł chodzić własnymi ścieżkami. Jeżeli jednak Twój kot żyje w domu, warto zorganizować mu zabawki, które zachęcą go do aktywności. Zakup także drapak, który umożliwi pupilowi pielęgnację pazurków i oszczędzi Twoje meble. W trosce o pupila nie można także zapomnieć o codziennej dawce czułości i ciepła, by kot czuł, że ma kochających właścicieli i swój dom.