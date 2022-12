Kupiłeś właśnie swoje wymarzone mieszkanie, które znajduje się w niedawno wybudowanym i nowoczesnym obiekcie? To świetnie! Jednak od tego momentu do chwili, w której się do niego wprowadzisz minie jeszcze trochę czasu. Taki lokal znajduje się w stanie deweloperskim i zanim nada się do użytku, trzeba go wykończyć. Na czym polega ten proces? Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wykończenia mieszkań pod klucz.

Na czym polega wykończenie mieszkań deweloperskich?

Stan deweloperski nazywany jest często stanem surowym. Co trzeba zrobić, aby mieszkanie nadawało się do zamieszkania? Prace trzeba zacząć od podstaw, czyli od ścian i podłóg. Te pierwsze będą otynkowane i pomalowane na biało, jednak gładź będziesz prawdopodobnie musiał położyć sam. Zazwyczaj jest to czynność, którą wykonuje się pod klucz.

W stanie deweloperskim na podłodze najczęściej znajduje się betonowa wylewka, którą następnie trzeba będzie zakryć wybranym przez Ciebie materiałem – drewnianymi panelami albo płytkami, nie zapominając o fugach i listwach.

W lokalu znajdziesz instalację elektryczną, ale wykończenie mieszkania od dewelopera będzie wymagało od Ciebie samodzielnego zamontowania gniazdek i podłączenia urządzeń sanitarnych. Oczywiście dostępu do środka będą broniły drzwi wejściowe, jednak te wewnętrzne trzeba będzie wstawić już na własną rękę, nie pomijając montażu ościeżnic.

Urządzić praktyczne i estetyczne lokum

Prace związane z wykończeniem mieszkania pod klucz, to prace które mają na celu uczynienie go w pełni funkcjonalnym i przyjaznym właścicielom, a zarazem atrakcyjnym pod względem wizualnym. Do listy zadań należy dopisać wybór oświetlenia, podłączenie go oraz wszelkich sprzętów AGD.

W praktyce oznaczać to będzie, że dostaniesz gotowe mieszkanie i urządzisz wnętrze wyłącznie meblami (a i to możemy załatwić za Ciebie). Niewątpliwie największym atutem tego rozwiązania jest możliwość szybkiego wprowadzenia się niż w przypadku wykończenia apartamentu ze stanu deweloperskiego.

Kluczowe jest upewnienie się, że robisz to właściwie, zachowując bezpieczeństwo. Jeżeli obawiasz się wykończenia pod klucz, warto rozważyć skorzystanie z profesjonalnej pomocy firmy remontowej, która zajmie się Twoim mieszkaniem.

Ten rodzaj usługi ze względu na oszczędność czasu, jaką gwarantuje, polecany jest szczególnie osobom, które od razu chcą wprowadzić się do nowego mieszkania. Aspekt ten jest równie istotny w przypadku klientów, którzy chcą przeznaczyć nieruchomość na wynajem – wtedy liczy się zysk z wynajmu przy najniższej cenie zakupu i wykończenia pod klucz.

Co jednak, jeśli jesteś właścicielem budynku jednorodzinnego lub szeregowca? Tutaj zakres wykonywanych zadań nieco się różni. Po pierwsze, w obiekcie są już schody wewnętrzne i zewnętrzne, więc na Twojej głowie znajdzie się wyłącznie zadbanie o balustradę i ewentualne zabezpieczenia chroniące dzieci przed upadkiem oraz pokrycie ich panelami albo kafelkami.

Po uporaniu się z technicznymi kwestiami można przejść do wyboru mebli, dodatków i pozostałych dekoracji, które nadadzą nieruchomości indywidualnego charakteru. W tym przypadku również możesz liczyć na naszą pomoc.

Zapraszamy do kontaktu: Notodom.pl – wykończenia domów i mieszkań pod klucz – Zielona Góra