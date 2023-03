Spokojny sen gwarantuje nie tylko efekt wyspania tuż po przebudzeniu, ale przede wszystkim dobre samopoczucie na co dzień. W nocy organizm odpoczywa fizycznie, ale i psychicznie. We wnętrzu sypialni musi zatem być klimatycznie. To wyjątkowe miejsce, które ma kojarzyć się z odpoczynkiem i relaksem. Tworzy się je przez wszystkie elementy dekoracyjne, kolory ścian, a także meble. Chaos designerski może jednak skutecznie zaburzać wysoką jakość snu. Warto zatem skupić się na stworzeniu swojego rodzaju oazy spokoju w sypialni. Nie tylko konstrukcja łóżka i wygodny materac zapewniają odpoczynek. Aby organizm rzeczywiście regenerował się w nocy, niezbędne jest również dostosowanie do jego podstawowych potrzeb jak chociażby odpowiednie warunki termiczne. W dużej mierze decyduje o nich jakościowa pościel. Przede wszystkim kołdra jest tym elementem, który sprawia, że organizm odpoczywa w trakcie snu. O jakich parametrach należy zatem pamiętać, kupując kołdrę do sypialni?

Rozmiar

Wybór kołdry wbrew pozorom nie jest zadaniem prostym. Na rynku dostępnych jest wiele modeli w bardzo różnych rozmiarach. Decydując się na konkretny, przede wszystkim określa się format łóżka. Innymi parametrami charakteryzują się bowiem kołdry jednoosobowe, a innymi przeznaczone na łóżka dwuosobowe. W przypadku tych pierwszych, najczęściej wybiera się długość 200 cm i szerokość w zakresie 135 – 160 cm. Kołdra podwójna natomiast zazwyczaj jest długości 200, 240 lub 260 cm oraz szerokości: 180, 200 lub 220 cm. Kołdra idealna pod kątem wymiarów to taka, która jest dopasowana zarówno do parametrów łóżka, jak i potrzeb indywidualnych związanych m.in. z utrzymaniem ciepłoty ciała.

Ciepła kołdra, czyli jaka?

Przed zakupem kołdry warto na początek uświadomić sobie swoje preferencje związane z izolacją w nocy. Odpowiedni komfort termiczny, to bowiem gwarancja zdrowego snu. Dlatego też dobrze jest dopasować klasę ciepła kołdry do własnych odczuć i zwrócić uwagę na sezonowość. Odpowiednio dobrana kołdra musi zapewniać ciału optymalną temperaturę. Najlepszym rozwiązaniem jest zaopatrzenie się w 2 rodzaje kołder. Kołdra letnia, jak wskazuje jej nazwa, sprawdzi się podczas cieplejszych nocy. Jest to zazwyczaj kołdra bawełniana, lekka i przewiewna. Kołdry zimowe natomiast, utrzymują odpowiednią ciepłotę ciała podczas chłodniejszych pór roku. Rozwiązaniem uniwersalnym są kołdry całoroczne, czyli półpuchowe modele, zapewniające wysoką jakość snu niezależnie od sezonu.

Rodzaj wypełnienia

Cechą, której nie wolno pomijać podczas zakupu pościeli do sypialni jest wypełnienie kołdry. Tradycyjne modele zwane pierzynami, wypełniało się gęsim pierzem i puchem. Były ciężkie i miały niekorzystny wpływ na jakość spania i oddychania szczególnie latem. Obecnie kołdry różnią się od siebie surowcem, którym je wypchano. W sklepach można się spotkać zarówno z wypełnieniem syntetycznym, jak i wypełnieniem naturalnym. Do tych drugich zalicza się m.in. kołdry wełniane lub wyprodukowane z bawełny. To materiały przyjazne skórze, pozwalające jej swobodnie oddychać podczas snu i utrzymujące ciepło bez efektu pocenia.

Kołdry antyalergiczne

Dużym powodzeniem szczególnie jeśli chodzi o pościel dla dzieci, cieszą się kołdry antyalergiczne. To bezpieczny wybór, gwarantujący komfort oddychania w nocy. Wbrew pozorom ich specjalna jakość nie wiąże się z wysoką ceną. W tanie kołdry dla osób uczulonych na alergeny można się zaopatrzyć w sklepach internetowych takich jak ten www.lozkoholicy.pl, specjalizujących się w sprzedaży gatunkowych pościeli. Produkty o tego typu właściwościach są lekkie i miękkie w dotyku. Wykonuje się je z wyselekcjonowanych materiałów, które nie uczulają i zapewniają maksymalny komfort snu przez 4 pory roku.

Decyzję o zakupie kołdry do sypialni należy uzależnić od indywidualnych preferencji. Wśród asortymentu dostępnego na rynku bez problemu można znaleźć model, odpowiadający własnym potrzebom. W poszukiwaniu idealnej pościeli warto skierować się do sklepów internetowych, oferujących tego typu asortyment. Duży wybór i dostępność produktów w wielu wariantach, a jednocześnie ich niskie ceny, pozwolą zaopatrzyć się w idealną kołdrę spełniającą oczekiwania i potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów.