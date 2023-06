KTM to przedsiębiorstwo, które rozpoczęło swoją działalność w 1934 roku. Firma została założona w Austrii przez Hansa Trunkenpolza, a jej nazwa brzmiała: Kraftfahrzeug Trunkenpolz Mattighofen. Na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci firma wciąż się rozwijała, oferując nie tylko motocykle, ale również quady, gokarty, rowery czy samochody. Obecnie KTM cieszy się pozycją europejskiego lidera zarówno pod względem wyprodukowanych, jak i sprzedanych pojazdów. Jeśli zastanawiasz się nad zakupem jednośladu KTM, jesteś w odpowiednim miejscu – podpowiadamy, czy warto zainteresować się maszynami tej marki!

Historia marki KTM – co warto wiedzieć?

Historia marki KTM rozpoczyna się w latach 30. ubiegłego wieku, kiedy to austriacki inżynier postanowił zająć się naprawą samochodów. W kolejnych latach zaczął on sprzedawać motocykle niemieckiego producenta DKW, a później samochody marki Opel. Kiedy nadeszła II wojna światowa, biznesem zajmowała się jego żona. Po zakończeniu wojny popyt na prace naprawcze, które dotychczas rozwijały całe przedsięwzięcie, spadł, dlatego mężczyzna zaczął zastanawiać się nam produkcją własnych motocykli. Prototyp pierwszego jednośladu powstał w 1951 roku i nosił miano R100. Seryjna produkcja ruszyła dwa lata później… kiedy zatrudniali zaledwie 20 pracowników! Budowano wtedy trzy motocykle dziennie.

W 1953 roku głównym udziałowcem firmy został biznesmen Ernst Kronreif, który zarejestrował firmę jako Kronreif & Trunkenpolz Mattighofen. Potem wprowadzono kolejne modele maszyn: jednoślady R125 Tourist i Grand Tourist, a także skuter Mirabell. Niedługo potem firma zdobyła pierwszy tytuł w wyścigu podczas mistrzostw Austrii. Na przestrzeni kolejnych lat wprowadzano nowe modele pojazdów, a także udoskonalano komponenty. Zmieniały się także udziały w przedsiębiorstwie. Wszystkie te zmiany pozwoliły jednak na to, aby obecnie KTM cieszyło się ogromnym zaufaniem motocyklistów w przeróżnych zakątkach świata. Chociaż ich zakup wiąże się z niemałym kosztem finansowym, maszyny te są zdecydowanie warte każdej złotówki.

Motocykle KTM – jakie mają opinie?

Opinie o motocyklach KTM wskazują, że są to jednoślady wyróżniające się na tle konkurencji. Dostępne są modele niezwykle lekkie, charakteryzujące się dobrym zawieszeniem możliwym do regulowania pod preferencje kierowcy oraz dobrze spisującymi się hamulcami. Jeżeli będziemy pamiętać o regularnym serwisowaniu maszyny oraz wymienianiu zużytych komponentów, maszyna odwdzięczy się nam w postaci komfortowej, wręcz bezproblemowej jazdy. Motocykle KTM mają bardzo dobre opinie – posiadacze tych maszyn wskazują, że są one niezawodne i sprawdzają się na każdym terenie.

Motocykle KTM – oferta jednośladów

Wybór motocykla uzależniony jest od naszych umiejętności, wzrostu oraz wagi, jak i przeznaczenia, to znaczy terenu, w jakim będziemy korzystać z jednośladu. Niezależnie jednak od naszych potrzeb i preferencji, KTM to przedsiębiorstwo oferujące maszyny na tyle zróżnicowane, że każdy odnajdzie wśród nich model wręcz idealny dla siebie!

KTM prezentuje motocykle turystyczne – to coś dla osób ceniących dłuższe przejażdżki. Dostępne są modele wyjątkowo lekkie, które charakteryzują się znakomitymi osiągami i dopracowaną konstrukcją, a także pojazdy odpowiednie nie tylko do jazdy asfaltem, ale również po gruntach off-roadowych. Na nich możemy pokonać setki kilometrów jednego dnia – a to wszystko w dużym poczuciu komfortu. Jeśli drzemie w nas natomiast potrzeba opuszczenia miasta i pokonania dużych dystansów, doskonałym rozwiązaniem mogą okazać się też motocykle KTM Supermoto – dzięki nim nie musimy wybierać pomiędzy wygodą a dobrymi osiągami.

Maszyny szosowe Supersport również cieszą się świetnymi opiniami. Wśród nich znajdą się modele odpowiednie dla początkujących motocyklistów, jak i osób chcących jeździć na sportowym motocyklu z prawdziwego zdarzenia. Z kolei elektryczne maszyny przypadną do gustu tym, którzy są wprawionymi off-roadowymi kierowcami i poszukują nowych doznań – co ciekawe, to jednoślady przeznaczone również dla osób niemających dużego doświadczenia. A dla miłośników jazdy w terenie polecamy żwawe szosowe motocykle Supersport.

Motocykle KTM – czy warto się nimi zainteresować?

Biorąc pod uwagę opinie właścicieli motocykli KTM, nie ulega wątpliwości, że warto zainteresować się maszynami pochodzącymi od tego producenta. Warto przy tym wspomnieć, iż jednoślady KTM regularnie zajmują czołowe miejsca w corocznym rajdzie terenowym – Rajdzie Dakar.