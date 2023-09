Nowoczesne trendy łączą w sobie ciekawe inspiracje – na przykład naturalnymi materiałami i dążenie do tego, by przestrzeń była doskonale wykończona, powierzchnie wytrzymałe oraz łatwe w czyszczeniu. Obecnie taki efekt da się uzyskać bez większego wysiłku i ogromnych nakładów finansowych. Płytki drewnopodobne bowiem stanowią materiał wykończeniowy. Imitują naturalne drewno w sposób praktycznie nie do odróżnienia. Jednak dzięki swojej strukturze i materiałom, z jakich powstają, są znacznie bardziej wytrzymałe i trwalsze. Wyróżniają się odpornością na czynniki atmosferyczne – śnieg, deszcz, wilgoć, mróz oraz mechaniczne uszkodzenia. W związku z tym coraz częściej są wybierane jako alternatywa dla tradycyjnych desek drewnianych zarówno w aranżacjach wewnętrznych, jak i przy wykończeniu elewacji.

Inspirujące naturalne drewno w wykończeniu wnętrz

Dostępne w różnych wariantach panele drewnopodobne to świetny wybór do każdej przestrzeni. To dlatego właśnie są wielkim przebojem na rynku. Ten materiał wykończeniowy wygląda jak naturalne drewno, zachowując przy tym wyjątkową trwałość i odporność. Nadaje się do użytku przede wszystkim w miejscach o wysokiej wilgotności. Jak widać, panele będą więc niezastąpione w łazienkach, kuchniach czy na balkonach, gdzie są wystawione na działanie pary wodnej i wody. Ze względu na swój charakter świetnie komponują się też z przestrzeniami o charakterze przemysłowym, tworząc kontrast z chłodnymi grafitem ścianami i metalowymi elementami, co dodaje wnętrzom przytulności. Miłośnicy stylu skandynawskiego doceniają zaś drewnopodobne płytki w połączeniu z modną minimalistyczną bielą. Nie da się więc uciec od wrażenia, że płytki tego typu znalazły zastosowanie tam, gdzie chce się wprowadzić ciepły charakter drewnianej powierzchni, ale jej trwałość budzi pewne obawy.

Gdzie sprawdzą się panele winylowe?

Płytki gresowe wyróżniają się wyjątkową trwałością. To dlatego nawet po latach i przy intensywnej eksploatacji będą się świetnie prezentować. Często są wybierane, aby całkowicie odmienić wnętrze. Inną opcją są kafle imitujące drewno. Tego typu wykończenie zawsze zachwyca swoim pięknem i jest popularnym wyborem do wnętrz. Z drugiej strony naturalny materiał wymaga konserwacji i ochrony przed wilgocią oraz uszkodzeniami, co może być dla wielu osób wyzwaniem. Tym samym ci wszyscy, którzy marzą o drewnianych powierzchniach, mogą wybrać płytki. Te łączą szlachetną estetykę z trwałością i odpornością na warunki atmosferyczne. Nie będzie szkodzić im wilgoć, zmienna temperatura ani środki chemiczne. To dlatego płytki drewnopodobne kładzie się zarówno do wnętrz, jak i na zewnątrz. Poza tym są dostępne w szerokiej gamie wzorów i kolorów. Zachwycają na przykład imitacje słoi, co sprawia, że mogą być idealnym wyborem dla miłośników drewnianych wzorów.

Wytrzymałe i stylowe panele podłogowe

Od wieków wykorzystuje się naturalne drewno w aranżacji wnętrz. Wygląda świetnie, ale wiąże się z wysokimi kosztami i koniecznością dbania o jego stan. Płytki drewnopodobne stanowią praktyczną alternatywę i zachowują przy tym estetyczny wygląd. Są bardziej odporne na uszkodzenia i łatwiejsze w utrzymaniu niż naturalne drewno. Są również często bardziej przystępne cenowo. Świetnie sprawdzą się w miejscach o podwyższonej wilgotności takich jak łazienki czy kuchnie. To tam po prostu naturalne deski sprawdzają się najsłabiej. Natomiast płytki ceramiczne drewnopodobne są doskonałą alternatywą, ponieważ są odporne na działanie wilgoci, zmienne temperatury i chemikalia użytkowe, a także mają właściwości antystatyczne. Z drugiej strony stały się inwestycją w piękno, które nie przeminie. Drewno jest bowiem ponadczasowe, a same wzory, kolory czy charakterystyczne wykończenie nie wychodzą z mody. Panele ścienne i podłogowe są niezwykle trwałe i zachowują swój piękny wygląd przez wiele lat. Dlatego stanowią doskonałe rozwiązanie dla miłośników naturalnej estetyki, którzy szukają praktycznych i trwałych materiałów wykończeniowych, a imitacja drewna spełnia te zadania.

Imitacja deski elewacyjnej na domach, blokach, biurowcach

W kolekcjach płytek drewnopodobnych znaleźć można propozycje w różnych wzorach i kolorach, które imitują naturalne materiału. Producenci starają się dokładnie naśladować barwy, tekstury i detale drewna, co pozwala znaleźć idealny dodatek do konkretnego projektu. Wybór między imitacją stylowych starych desek, tradycyjnym drewnem, egzotycznymi gatunkami czy modnymi kolekcjami o szarym odcieniu wcale nie musi być trudny, a wiele zależy od tego, jaką przestrzeń się urządza. Tym samym bez większych problemów stworzyć unikalne kompozycje. Tego typu wykończenie świetnie sprawdzi się na tarasie, balkonie czy też na elewacji. Jest odporne na warunki atmosferyczne, łatwe w utrzymaniu i trwałe. Ważne jest jednak wybranie płytek mrozoodpornych i o właściwościach antypoślizgowych.

Warto zwrócić uwagę, że cena płytek drewnopodobnych zależy od wielu czynników. To przede wszystkim rodzaj i jakość materiału, producent, wzór i rozmiar wpływają na kosztorys. Wybierając płytki imitujące drewno, warto zainwestować nieco więcej, aby cieszyć się estetycznym i trwałym wykończeniem.