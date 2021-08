Zakup nieruchomości wiąże się najczęściej z wieloma formalnościami. Od wyboru odpowiedniej lokalizacji, lokalu, po uzyskanie kredytu. Podobnie jest ze sprzedażą domu czy mieszkania. Aby przyśpieszyć cały proces, a przy tym otrzymać korzystną ofertę, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Przydatna może okazać się także pomoc pośrednika.

Wynajem mieszkania – jak zwiększyć atrakcyjność swojej oferty?

Kupno nieruchomości na wynajem cieszy się dużą popularnością. Dotyczy to zarówno obiektów o charakterze mieszkalnym, jak i lokali użytkowych. Mimo że popyt na wynajem mieszkań jest najczęściej wysoki, warto zadbać o atrakcyjność swojej oferty. Nie tylko przyśpieszy to znalezienie najemcy, ale także pomoże uzyskać korzystniejszą cenę za udostępnianie lokalu.

Obecnie duża liczba mieszkań odznacza się podobnym standardem. Aby wyróżnić swoją ofertę spośród innych, warto odświeżyć mieszkanie i zadbać o oryginalną aranżację i przytulną atmosferę. Nie zawsze oznacza to duże wydatki – często wystarczające są dodatki, które dodadzą mieszkaniu przytulności. Poduszki, plakaty na ścianach, pledy czy rośliny dobrze prezentują się na zdjęciach, przez co zachęcają do kontaktu do wynajmującym już na etapie przeglądania ogłoszeń.

Inny ważny aspekt to sposób zredagowania ogłoszenia. Warto zawrzeć w nim wszystkie szczegóły, takie jak metraż mieszkania, liczba pokoi, lokalizacja, dostępność miejsc parkingowych, największe atuty samej nieruchomości i okolicy. Całość oczywiście należy zilustrować dobrej jakości zdjęciami. Dobrym pomysłem jest także zawarcie krótkiego video.

Aby szybko wynająć mieszkanie, konieczne jest także dotarcie do jak największej liczby osób potencjalnie zainteresowanych. Pomocne są w tym nie tylko serwisy ogłoszeniowe, ale także kanały social media. Warto skorzystać także z możliwości, jakie dają biura nieruchomości.

Biuro nieruchomości – czy jest niezbędne podczas sprzedaży lub kupna domu?

Mimo że skorzystanie z biur nieruchomości podczas sprzedaży, wynajmu czy kupna domu i mieszkania nie jest niezbędne, znacznie ułatwia cały proces. Podczas sprzedaży pośrednik zadba o cały przebieg transakcji i skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów. Pomoc pośrednika jest nieoceniona także na etapie szukania klientów, oferując znajomość wielu kanałów, które pozwalają dotrzeć do nabywców.

Podobna pomoc przydatna jest także podczas zakupu nieruchomości. Decydując się na skorzystanie z usługi biura nieruchomości, mamy pewność, że dom czy mieszkanie, którym jesteśmy zainteresowani, mają uregulowany status własności. Sprzedający są także weryfikowani przez pośrednika, dzięki czemu ryzyko podczas kupna zostaje zredukowane właściwie do zera. Oprócz tego korzystanie z ofert pośrednika znacząco skraca czas poszukiwania ofert i dopełniania formalności.

Biura nieruchomości często oferują również pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego.

Pomoc w obrocie nieruchomościami – mieszkania i domy na sprzedaż

Niezależnie od typu nieruchomości, którym są zainteresowani kupujący, przydatna może być pomoc firmy Biuro eDOM Nieruchomości. To pośrednik z duża wiedzą na temat rynku nieruchomości. Jeżeli szukasz mieszkania lub domów na sprzedaż, a Gorzów Wielkopolski leży w kręgu Twoich zainteresowań, zajrzyj na stronę biura, aby poznać najnowsze oferty (domy, działki, mieszkania) na terenie Gorzowa Wielkopolskiego.