Perfumy to nie tylko jeden z wielu produktów w męskiej kosmetyczce. Zapach może być swego rodzaju wizytówką. Dodawać pewności siebie i nonszalancji oraz stanowić uzupełnienie eleganckiego stroju. Wybór odpowiedniej kompozycji bywa jednak problematyczny. Ilość pachnideł w perfumeriach jest tak duży, że niektórzy panowie decydują się kupić pierwszy z brzegu zapach nawet bez wcześniejszego przetestowania. Taki nabytek często okazuje się zupełnie nietrafiony, dlatego warto poświęcić chwilę, by znaleźć zapach doskonały. Jak to zrobić? Odpowiedź na to pytanie i kilka innych przydatnych wskazówek znajdziesz poniżej.

Woda kolońska, toaletowa czy perfumowana – jaką wybrać?

Wielu panów poprzestaje na wodzie kolońskiej, którą stosuje jako kosmetyk po goleniu. Pozwala on zdezynfekować skórę i daje uczucie odświeżenia. Warto jednak mieć na uwadze, że ilość olejków zapachowych w takim produkcie, to zaledwie kilka procent. Dlatego aromat szybko przestaje być wyczuwalny. Nieco bardziej trwałe są wody toaletowe. Zwykle pozostają wyczuwalne do kilku godzin po aplikacji. Zawierają w swoim składzie do 10% olejków zapachowych. Są dość lekkie i nie przytłaczające, dlatego będą świetnym wyborem na upalne dni, czy podczas uprawiania aktywności. Gdy zależy Ci, by zapach został z Tobą na cały dzień, wybierz wodę perfumowaną. Wysoka zawartość olejków zapachowych sprawia, że kompozycja jest nie tylko trwała, ale ma także większą ekspozycję, przez co jej nuty są wyraźnie odczuwane przez otoczenie. Duży wybór męskich wód perfumowanych znajdziesz na stronie paryskie-perfumy.pl.

Nuty zapachowe w męskich perfumach – jak wybrać kompozycję dla siebie?

Wybór nut zapachowych w typowo męskich kompozycjach jest naprawdę ogromny. Dlatego każdy może znaleźć zapach dopasowany do jego stylu, osobowości czy wieku. Ciekawą inspiracją są np. perfumy gwiazd. Jednak nie zawsze mamy pewność czy polecenia celebrytów nie są reklamą marki.

Dlatego, jeśli jesteś fanem klasyki i nie lubisz eksperymentować z zapachami, wybierz ponadczasowe nuty drzewne, takie jak sosna, wetyweria, drzewo sandałowe, mech dębowy czy cedr. Młodsi panowie powinni postawić na orzeźwiające i energetyzujące zapachy cytrusowe, które świetnie sprawdzą się na co dzień. Warto zwrócić uwagę szczególnie na akordy bergamotki, grejpfruta oraz gorzkiej pomarańczy. Dla odważnych mężczyzn, którzy uwielbiają wyróżniać się z tłumu, doskonałą propozycją będą kompozycje orientalne, oparte na rozgrzewających przyprawach i dymnych kadzidlanych nutach.

Zobacz męskie kompozycję o różnych nutach zapachowych na stronie https://paryskie-perfumy.pl/kategoria-produktu/perfumy-meskie/.

Wskazówki, które pozwolą Ci przedłużyć trwałość zapachu

Wybór odpowiednich nut zapachowych to nie wszytko. By cieszyć się upajającym zapachem przez wiele godzin, warto najpierw przetasować zapach. Dzięki temu unikniesz zakupu drogiego pachnidła, który szybko przestanie być wyczuwalny. Należy szukać sklepów i perfumerii internetowych, które dają tę możliwość. W sklepie Paryskie Perfumy masz możliwość przetestowania każdego zakupionego zapachu, a w razie, gdyby nie spełniał Twoich oczekiwań, możesz łatwo dokonać zwrotu.

Inną ważną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, jest właściwa aplikacja. By męskie perfumy utrzymywały się jak najdłużej, warto spryskiwać się nimi bezpośrednio po kąpieli lub świeżo po goleniu. Dobrze jest także wybrać inne kosmetyki z tej samej linii zapachowej, aby aromaty nie gryzły się ze sobą. Perfumami należy spryskać miejsca pulsujące, takie jak nadgarstki, szyja, czy zgięcia łokci, by ciepło ciała równomiernie uwalniało zapach. Dzięki stosowaniu powyższych wskazówek aromat będzie wyczulany przez wiele godzin.