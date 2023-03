Produkcja przedmiotów codziennego użytku lub zdobienie ich przy użyciu drukarek 3D nie jest już niczym nowym. Dla wielu projektantów naturalną ścieżką stało się projektowanie detali, tworzenie trójwymiarowych modeli w oprogramowaniu CAD i w końcu drukowanie. Okazuje się jednak, że dzięki wykorzystaniu potencjału druku 3D w połączeniu ze skanerami 3D i technologią inżynierii odwrotnej, można stworzyć szeroką gamę projektów, które są odwzorowaniem już istniejących form i obiektów. Muzea idealnie wykorzystują tę technologię, dzięki której mogą dotrzeć do jeszcze większej liczby potencjalnych odbiorców i zrobić to w naprawdę spektakularny sposób.

Nowoczesne technologie dla muzeów

Przemysł muzealny od dawna odnosi sukcesy w przyswajaniu nowoczesnych innowacji technicznych. W wielu instytucjach powszechnie stosuje się np. animacje komputerowe lub technologię wirtualnej rzeczywistości.

Teraz modele wyświetlane na płaskim ekranie projekcyjnym mogą zostać zastąpione przestrzenną makietą, stworzoną na drukarce 3D. Krakowskie Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha wykorzystało tę technologię, prezentując miniaturowe makiety architektury dalekowschodniej.

Grupa uczniów z jednej z kołobrzeskich szkół pod nadzorem nauczyciela informatyki również zrealizowała interesujący projekt. Ich wysiłki zaowocowały makieta Kołobrzegu z XIX wieku wraz z portem morskim należącym do miasta. Obie te inicjatywy pokazują, że drukowanie 3D jest skuteczną metodą szybkiego i stosunkowo niedrogiego modelowania obiektów architektonicznych. Choć zaprezentowanie modeli budynków nie jest nowością w dziedzinie muzealnej, to dotychczas wymagało długiej i żmudnej pracy ręcznej, takiej jak obróbka drewna, tektury lub tworzywa sztucznego, co teraz zostało znacznie ułatwione.

Inżynieria odwrotna

Warto zauważyć, że często druk 3D w muzeum jest wykorzystywany w połączeniu z techniką skanowania 3D. Inżynieria odwrotna może z powodzeniem zastąpić tradycyjną dokumentację fotograficzną, dostarczając dokładniejszych informacji o strukturze danego obiektu oraz odwzorowując fakturę powierzchni z niezwykłą precyzją. Pliki można przechowywać w archiwum lub użyć do powiązanych wystaw bądź udostępnić innym placówkom.

Muzea dla niewidomych

Dostępność możliwości tworzenia kopii eksponatów sprzyja dostarczaniu zbiorów dla osób ze schorzeniami wzroku, które tylko przez bezpośredni kontakt z przedmiotami mogą zwiedzać muzea. Idea tworzenia dla nich modeli nie jest nowa, ale łatwość ich produkcji na drukarce 3D daje nieograniczone możliwości. Fakt, że po wielokrotnym dotykaniu dany detal ulegnie uszkodzeniu, nie stanowi problemu, ponieważ można wydrukować kolejny egzemplarz bez większych kosztów. Muzea posiadające modele do druku 3D mogą bez problemu udostępnić je innym instytucjom, które pomagają osobom niepełnosprawnym.

W 2020 roku naukowcy z Politechniki Wrocławskiej z powodzeniem skorzystali z potencjału technologii 3D. Zeskanowali obóz Gross-Rosen, a następnie przygotowali model, który umożliwia wirtualny spacer po tym historycznym miejscu.