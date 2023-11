W stałej ofercie producentów materacy coraz częściej można spotkać do niedawna nietypowe wymiary materacy jak np. 160×190 cm. Skala oferty jest cyklicznie poszerzana by sprostać potrzebom rynku.

Na indywidualne zamówienie można zamówić wykonanie materaca już chyba w każdej formie, od skosów, ściętych rogów czy zaokrągleń po materace nawet okrągłe. Zasadniczo ogranicza nas już tylko wyobraźnia albo bardziej przyziemnie potrzeby. Bywa, że sypialnia posiada niestandardowe wymiary albo miejsce jest ograniczona a w takiej sytuacji każde 10 cm może mieć znaczenie. Jeżeli zatem wzrost użytkownika nie wymaga materaca dłuższego niż przykładowe 190 cm nie ma potrzeby by dla samej zasady taki wymiar wybierać.

Czy długość materaca 160×190 cm zmienia jego twardość

Im większy wymiar materaca tym mniejsza jego odczuwalna twardość. Z tego względu przy dużych wymiarach warto zapoznać się z mocnymi konstrukcjami materacy. Nie jest to jednak mocno istotne gdy skracamy materac o 10 cm, nie jest to taka duża różnica by miała wpływać na parametry całego materaca. Wymiar materaca 160×190 nadal można wybrać we wszystkich dostępnych parametrach twardości, w zależności od potrzeb użytkownika, jego upodobań czy potrzeb organizmu. Skala twardości materacy może być różnie opisywana w zależności od producenta.

Skala twardości materacy 160×190 cm

Klasyczna skala twardości obejmuje cztery stopnie twardości i jest to najbardziej powszechna forma klasyfikowania materacy. W tej skali modele miękkie oznaczone są H1, modele średnio twarde H2, materace 160×190 cm twarde H3 a bardzo twarde warianty H4. Materace miękkie dedykowane są głównie dzieciom bądź osobom niskiej wagi. Nie wyklucza to oczywiście wyboru miękkich materacy przez osoby dorosłe jest to po prostu rzadsze. Waga stanowi punkt zaczepiania przy dopasowywaniu kategorii twardości ostatecznie jednak nie mniej istotnym czynnikiem są upodobania klienta czy potrzeby jego organizmu. Jak widać zatem jest to również kwestia gustu.

Rodzaje materacy 160×190 cm

Skala twardości obejmuje cztery stopnie czyli od miękkiego po bardzo twardy i w każdej z nich zawarte są charakterystyczne dla danej skali surowce. Materace różnią się zatem między sobą rodzajem konstrukcji oraz użytymi surowcami. Przykładowo miękki materac będzie zawierał piankę visco memory czyli najbardziej plastyczny rodzaj pianki używany do zmiękczenia powierzchni materaca. Skoro jest to najbardziej miękki rodzaj nie znajdziemy go w materacach 160×190 cm twardych oraz bardzo twardych. W mniejszej ilości pianka visco występuje w wersjach średnio twardych. Oznacza to, że stopień zmiękczenia zależeć będzie od grubości użytego surowca. Skala materacy średnio twardych stanowi najbardziej uniwersalny pakiet wyboru a co za tym idzie jest to najbardziej rozbudowana oferta. Modele twarde i bardzo twarde winne zawierać z kolei sztywne surowce typu mata kokosowa, mata z trawy morskiej czy najmocniejszy surowiec końskie włosie. Mata z końskiego włosia występuje w obstawie mat kokosowych co sprawia, że to najtwardszy zestaw tworzący istotnie sztywną i mało sprężystą powierzchnię.

Z kim konsultować wybór materaca 160×190 cm

Najprostszym rozwiązaniem o jaki warto się pokusić przed zakupem materaca jest skonsultowanie swojego wyboru ze sprzedawcą. Nawet jeśli wydaje nam się, że przeczytaliśmy szereg artykułów i staliśmy się znawcą tematu sprawdźmy się. Konsultacja telefoniczną czy mailowa jest darmowa a upewnimy się w wyborze. Materac jest produktem dużych gabarytów, warto możliwie najpewniej wybrać by uniknąć kłopotu choćby ze zwrotem.