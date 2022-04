Wahasz się, w jaki sposób zabezpieczyć ekran swojego smartfona? Nie wiesz, co ochroni zakrzywiony ekran lepiej? Jeżeli zastanawiasz się między folią a szkłem hartowanym i nie wiesz, które wybrać, z pewnością przedstawione poniżej zalety rozwieją wszelkie wątpliwości.

Warstwa antyuderzeniowa wzmacniająca szkło do Xiaomi Mi 11 Ultra

Poprzednia generacja szkieł hartowanych, w przypadku stłuczenia, roztrzaskiwała się na drobne, ostre kawałki, które mogły poranić właściciela telefonu. Nowoczesne szkła ochronne do Xiaomi Mi 11 Ultra posiadają dodatkową warstwę, która zapobiega rozpadnięciu się tworzywa. Zwiększa to bezpieczeństwo korzystania z telefonu oraz przedłuża żywotność modułu. Mimo dodatkowej warstwy szkło nie jest grube i zapewnia natychmiastową reakcję ekranu na dotyk palca.

Najwyższa ochrona przed zarysowaniami

Bez dwóch zdań to największa zaleta posiadania szybki ochronnej. Szkła hartowane do Xiaomi Mi 11 Ultra posiadają twardość 9H, co oznacza niemal najwyższy współczynnik odporności na zadrapania w skali Mohsa.

Schowanie telefonu w kieszeni z kluczami nie będzie już kończyło się mnóstwem płytszych i głębszych rys na wyświetlaczu. Tak twarda szybka hartowana do Xiaomi Mi 11 Ultra również poradzi sobie podczas spotkania z ziarenkami piasku czy położeniu na chropowatej powierzchni.

Łatwość montażu szybki na Xiaomi Mi 11 Ultra

W tym przypadku bezkonkurencyjne jest szkło ochronne. Z nałożeniem akcesorium na telefon poradzi sobie nawet osoba niedoświadczona, ponieważ w przeciwieństwie do folii, szkło nie wymaga aż tak dużej precyzji. W zestawach ze szkłem ochronnym do Xiaomi Mi 11 Ultra dołączane są niezbędne przyrządy, na przykład ściereczki do polerowania i czyszczenia ekranu.

Folia jako najcieńsza ochrona ekranu smartfona

Oferowane na rynku folie ochronne do Xiaomi Mi 11 Ultra są jednymi z najcieńszych. Takie folie osiągają zaledwie 0,17 mm grubości. Daje to wysoki komfort użytkowania oraz powoduje, że folia jest odporna na przypadkowe podważenie i odklejenie od telefonu.

Samoregenerująca się powłoka w folii ochronnej do Xiaomi Mi 11 Ultra

Codzienne użytkowanie smartfona naraża ekran na powstawanie mikrorys. Zastosowanie folii z technologią Self-Heal sprawi, że nie będą one już problemem. Zewnętrzna powłoka jest w stanie się zregenerować z powstałych drobnych uszkodzeń. Taka specjalistyczna folia będzie nam służyć przez dłuższy czas.

Co do ochrony ekranu typu EDGE?

Zakrzywione wyświetlacze wymagają odpowiednio dobranego zabezpieczenia. W przypadku folii znajdzie się najwięcej dopasowanych modeli do zaokrąglonych ekranów. Folie ochronne do Xiaomi Mi 11 Ultra nie odstają od krawędzi ekranu, przez co zabezpieczają go lepiej przez całą szerokość i długość smartfona.

Koniec ze smugami na ekranie dzięki powłoce oleofobowej

Obecnie dostępne na rynku folie i szybki na Xiaomi Mi 11 Ultra pokryte są powłoką oleofobową. Minimalizuje ona tarcie po powierzchni, dzięki czemu możemy komfortowo korzystać z urządzenia. Kolejną zaletą jest łatwość czyszczenia ekranu z tłustych plam.

Co wybrać?

To zależne już od indywidualnych preferencji. Użytkownicy z wiecznie porysowanym ekranem polubią szkło ochronne za wysoki współczynnik odporności przed zarysowaniami i łatwość montażu. Folie natomiast uwielbiane są ze względu na niewielką grubość i idealne dopasowanie do zakrzywionych wyświetlaczy krawędziowych.