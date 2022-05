To wyjątkowe wydarzenie tworzą młodzi ludzie – ludzie, którzy chcą pomóc właścicielom małych rzemieślniczych browarów w promocji ich trunków. Festiwal to okazja, by zaprezentowali swoje wyroby i opowiedzieli o nich większej liczbie osób – podzielili się historią, anegdotami, a niekiedy także tajemnicą piwowarstwa.

Oprócz licznych rzemieślniczych browarów, na festiwalu pojawią się też food trucki z jedzeniem z całego świata. Będzie również scena, na której wystąpią wyjątkowi artyści, ale również eksperci, którzy opowiedzą m. in. ile tak naprawdę kosztuje produkcja piwa, jak je degustować oraz od czego zacząć swoją przygodę z kraftem. To nie wszystko! Będą też degustacje i liczne konkursy z narodami

W Zielonej Górze pojawią się wystawcy z różnych części kraju. Piwowarzy początkujący, doświadczeni, browary rodzinne czy miejskie, oferta będzie niezwykle bogata. India Pale Ale, różnorodne piwa owocowe.

Oprócz fascynujących rozmów z samymi wystawcami na placu Bohaterów odbędą się także pokazy warzenia piwa. W piątek uczestnicy będą mogli bawić się przy muzyce DJ. Natomiast kolejnego dnia – w ramach Sobotniej Nocy Koncertowej – o godz. 20.00 wystąpi Marek Niedzielski, grający alternatywny pop – rock, soul. Niedziela będzie dniem nieco spokojniejszym, idealnym by nabrać sił przed nadchodzącym tygodniem.

Kiedy? 20-22 maja

Gdzie? Plac Bohaterów

Na wydarzenie zaprasza miasto Zielona Góra, agencja eventowa Craft Event oraz członkowie Piwnego Klubu.

WSTĘP WOLNY!

Godziny otwarcia: