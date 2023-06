Jaką lotkę do badmintona mam wybrać?

Lotka do badmintona to produkt delikatny, którego trwałość zależy od naszego stopnia zaawansowania. Dla przykładu amatorzy potrafią zużyć opakowanie lotek piórowych – 12 sztuk, w czasie jednego treningu. Bardziej zaawansowani gracze kilka, a niekiedy nie więcej niż dwie. Nie mniej przyjemność z gry lotkami naturalnymi jest nieporównywalnie większa od gry sztucznymi. Nylonowe lotki to opcja budżetowa, są nie tylko tańsze, ale starczają na zdecydowanie dłużej. Nie niszczą się przy pierwszym nieczystym zagraniu, mogą jednak uszkadzać się w miarę upływu czasu i powoli tracić swoje właściwości. Wybieraj te lotki do których masz pewność, jeśli masz spróbować czegoś nowego to na pewno warto przetestować co najmniej dwa razy – w przypadku lotek piórowych często trafia się na partię suchych piór, które szybciej się zużywają.

Jakie modele nylonowych lotek do badmintona wybrać?

Do najpopularniejszych lotek nylonowych od lat należą dwie serie marki Yonex – Mavis 350 i Mavis 2000. Obydwa modele są wypuszczone w dwóch wersjach kolorystycznych. Lotka do badmintona Mavis 2000 to opcja premium, jeśli chodzi o sztuczne twory. Jej tor lotu jest bardzo zbliżony do toru lotu piórowej. Jest to największy wyznacznik jakości o jakim możemy mówić w przypadku nylonowej lotki do badmintona. Pośród popularnych serii znaleźć można jeszcze lotki Victora, Babolata, Wilsona, Olivera i Karakala.

Naturalna lotka do badmintona – które będą dla mnie najlepsze?

Należy przede wszystkim znaleźć lotkę, która będzie dopasowana do Twojego poziomu zaawansowania. Nie ma sensu pakować się w turniejowe Yonex AS 50 i wydawać co trening blisko 200 złotych, kiedy można zagrać trochę słabszą lotką za połowę ceny. Na początek warto ocenić swoje siły w grze piórem. Lotka do badmintona wykonana z kaczego pióra może kosztować w granicach 50-60 złotych za tubę, np. świetnie sprawdzają się te marki Nassau. Mniej znana, koreańska marka, wykonuje zupełnie przyzwoite lotki w dobrej cenie. Dodatkowo producent przygotował lotki piórowe pakowane po 3 sztuki. Pozycja godna uwagi dla kogoś kto chce sprawdzić się w grze lotkami piórowymi. Dla bardziej wymagających graczy polecamy lotki Youhe, Dunlop czy Li Ning – tu z kolei możliwość wybrania tuby 15 sztuk lotek (niech odrobinę wyższa cena nas nie zwiedzie, po skalkulowaniu okazuje się, że są znacznie tańsze niż konkurencja, a mają dobrą jakość). Od dawna prym wiodą turniejowe Aerosensa 50 oraz zielone RSL-ki, czyli model Classic. To najpopularniejsze lotki premium na rynku. Swoje dobre miejsce stracił Babolat, który znacznie wywindował ceny.