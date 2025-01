Zdrowie jelit ma ogromne znaczenie dla ogólnego stanu organizmu, wpływając nie tylko na trawienie, ale także odporność, funkcjonowanie mózgu oraz ogólne samopoczucie. Problemy ze strony układu pokarmowego mogą prowadzić do szeregu dolegliwości: od bólu brzucha, wzdęć, gazów, biegunek czy zaparć, po przewlekłe zmęczenie, zaburzenia koncentracji, a nawet depresję i stany lękowe. Wynika to z faktu, że jelita odgrywają istotną rolę w produkcji neuroprzekaźników, takich jak serotonina, nazywana potocznie “hormonem szczęścia”. Dodatkowo nieprawidłowa flora bakteryjna jelit może osłabiać układ odpornościowy, zwiększając podatność na infekcje i choroby przewlekłe.

W temacie schorzeń związanych z jelitami szczególną uwagę należy zwrócić na rozrost bakteryjny jelita cienkiego (SIBO). Jest to stan, w którym dochodzi do nadmiernego namnażania się bakterii w odcinku jelita cienkiego, co zaburza prawidłowe trawienie i wchłanianie składników odżywczych. SIBO może prowadzić do niedoborów pokarmowych, utraty masy ciała, osłabienia organizmu oraz przewlekłego stanu zapalnego. Coraz częściej diagnozuje się tę dolegliwość u pacjentów z uporczywymi problemami trawiennymi, które nie ustępują pomimo zmian w diecie i stylu życia. Warto również pamiętać, że nieleczone SIBO może prowadzić do długotrwałych konsekwencji zdrowotnych, takich jak uszkodzenia kosmków jelitowych czy rozwój nietolerancji pokarmowych.

Skąd biorą się problemy jelitowe?

Problemy z jelitami mogą mieć rozmaite przyczyny. Często wynikają z nieprawidłowej diety ubogiej w błonnik, nadmiernej konsumpcji przetworzonej żywności, przewlekłego stresu, stosowania inhibitorów pompy protonowej, antybiotykoterapii czy nadużywania środków przeczyszczających. Wpływ na funkcjonowanie jelit mogą mieć również zaburzenia hormonalne, nietolerancje pokarmowe oraz brak aktywności fizycznej. Niekiedy są efektem chorób zapalnych jelit, takich jak choroba Leśniowskiego-Crohna czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu jelit mogą objawiać się wzdęciami, bólami brzucha, biegunkami, zaparciami, a także przewlekłym zmęczeniem, problemami skórnymi i zaburzeniami nastroju. W takich przypadkach warto skonsultować się ze specjalistą i wykonać odpowiednie badania diagnostyczne, które pomogą określić przyczynę dolegliwości.

Diagnostyka – kiedy warto wykonać wodorowy test oddechowy?

Jednym z istotnych badań w diagnostyce SIBO jest wodorowy test oddechowy. Polega on na pomiarze stężenia wodoru i metanu w wydychanym powietrzu po spożyciu określonej substancji, najczęściej laktulozy lub glukozy. Wzrost stężenia wodoru w krótkim czasie po spożyciu substancji testowej może świadczyć o obecności nadmiernej flory bakteryjnej jelita cienkiego. Jest to nieinwazyjne i stosunkowo łatwe do przeprowadzenia badanie, które pozwala na szybką diagnostykę SIBO.

Wskazaniem do wykonania testu są nawracające wzdęcia, uczucie pełności, bóle brzucha, biegunki lub zaparcia, a także przewlekłe dolegliwości gastryczne niewyjaśnionego pochodzenia. Test można wykonać w wielu placówkach medycznych, w tym w Poznaniu, gdzie pacjenci mają również możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji telefonicznych w celu omówienia wyników. Wyniki testu pozwalają na odpowiednie dostosowanie leczenia i eliminację przyczyny problemów jelitowych.

Jak leczyć SIBO i inne problemy jelitowe?

Następnym krokiem po wykonaniu badania SIBO test i zdiagnozowaniu rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego, należy wdrożyć leczenie, które zazwyczaj obejmuje antybiotykoterapię mającą na celu eliminację nadmiaru bakterii. W niektórych przypadkach stosuje się również naturalne środki przeciwdrobnoustrojowe, takie jak olejek oregano czy berberyna. Ważne jest również wsparcie dietetyczne – dieta eliminacyjna, ograniczająca fermentujące węglowodany (tzw. dieta FODMAP), często przynosi ulgę pacjentom. Oprócz eliminacji niektórych produktów konieczne jest dbanie o odbudowę mikroflory jelitowej poprzez stosowanie probiotyków i prebiotyków.

Oprócz leczenia farmakologicznego coraz większe znaczenie w terapii problemów jelitowych odgrywa psychodietetyka. W Poznaniu można znaleźć specjalistów, którzy pomagają pacjentom nie tylko w doborze odpowiedniej diety, ale także w radzeniu sobie ze stresem i emocjami, które mają wpływ na funkcjonowanie jelit. Psychodietetyk Poznań analizuje nawyki żywieniowe pacjenta, jego relację z jedzeniem i wpływ czynników psychicznych na zdrowie układu pokarmowego. Techniki relaksacyjne, terapia poznawczo-behawioralna oraz świadome podejście do jedzenia mogą wspomóc leczenie SIBO oraz innych problemów ze strony przewodu pokarmowego.

SIBO test, zaburzenia motoryki jelit i psychodietetyka – podsumowanie

Zdrowie jelit jest kluczowe dla dobrego samopoczucia i prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jeśli występują u Ciebie przewlekłe problemy ze strony układu pokarmowego, warto rozważyć wykonanie testu diagnostycznego, takiego jak wodorowy test oddechowy. W przypadku rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego ważne jest odpowiednie leczenie, obejmujące zarówno farmakoterapię, jak i zmiany w diecie. W Poznaniu dostępni są specjaliści zajmujący się psychodietetyką, o których przeczytasz więcej tutaj: https://www.leczeniejelit.pl/. Mogą oni pomóc w kompleksowym podejściu do problemów jelitowych, łącząc dietę z pracą nad emocjami i stylem życia. Odpowiednia diagnostyka i terapia z pewnością znacząco poprawią jakość życia i pomogą wyeliminować przewlekłe dolegliwości związane z układem pokarmowym.