Peelingi laserowe cieszą się coraz większą popularnością ze względu na kompleksowe i niezwykle skuteczne działanie, oraz coraz przystępniejsze ceny. Dzięki temu niegdyś drogie zabiegi obecnie są dostępną formą zadbania o stan swojej skóry. Laserowy peeling węglowy o nazwie Black Doll to prawdziwa innowacja w ofercie wielu gabinetów. W tym artykule postaramy się bliżej mu przyjrzeć oraz podpowiemy, na jakie kwestie warto zwrócić uwagę poszukując odpowiedniego gabinetu wykonującego ten zabieg.

Czym jest laserowy peeling węglowy?

Laserowy peeling węglowy jest jednym z najbardziej skutecznych oraz w pełni bezpiecznych zabiegów odmładzających i rewitalizujących skórę. Jest on możliwy dzięki wykorzystaniu szybkich impulsów laserem o dużej mocy w bardzo krótkim czasie. Polega on odpowiednio na naświetlaniu laserem skóry pokrytej koloidalną zawiesiną węglową. Podczas tego procesu drobinki komponentu wnikają we wszelkie nierówności i zagłębienia obecne w skórze (takie jak między innymi w blizny, pory itd.) oraz absorbują energię lasera. W Zielonej Górze znajdziemy wiele profesjonalnych gabinetów oferujących laserowy peeling węglowy, doskonałym tego przykładem jest gabinet Skin Art.

Jak wybrać dobry gabinet w Zielonej Górze – na co zwrócić uwagę?

Wybierając dany gabinet oferujący zabieg peelingu laserowego Black Doll warto zwrócić uwagę na kilka kwestii, które mogą mieć wpływ zarówno na jakość usługi jak i efekty zabiegu. To wiele aspektów związanych z ogólnymi opiniami na temat placówki, posiadanym sprzęcie, personelu oraz pierwszą wizytą.

Wykwalifikowany personel

Zabiegi laserowe pomimo swojego bezpieczeństwa powinny być wykonywane zawsze pod okiem profesjonalistów. Są to osoby odpowiednio przeszkolone i doświadczone podczas wykonywania różnych zabiegów kosmetycznych, którzy doskonale znają się na specyfice urządzeń oraz swojej pracy. Dzięki temu możemy im w pełni zaufać oraz cieszyć się z uzyskanych efektów.

Profesjonalny sprzęt używany w gabinecie

Sprzęt oraz narzędzia używane w gabinecie powinny być czyste, oraz sterylne, co przekłada się na aspekt bezpieczeństwa zabiegów. Dodatkowo miejsce wykonywania zabiegów powinno być dezynfekowane oraz przygotowane w odpowiedni sposób. Duże znaczenie ma również wybór odpowiedniego i wydajnego urządzenia, które zapewni właściwą skuteczność zabiegu. Warto więc zapytać o ten aspekt również na wizycie konsultacyjnej.

Szereg pozytywnych opinii w internecie i wśród znajomych

Podczas wyboru odpowiedniego gabinetu w Zielonej Górze warto sprawdzić opinie na temat danego miejsca w sieci. Placówki z rekomendacją z pewnością spełnią nasze oczekiwania. Możemy również poradzić się znajomych korzystających z tego typu zabiegów, ponieważ będą oni w stanie ocenić wizytę w danym gabinecie na podstawie własnych odczuć i rezultatów.

Pozytywne pierwsze wrażenie (podejście podczas konsultacji)

Pierwsze wrażenie podczas konsultacji przed zabiegami jest niezwykle ważne. Liczy się profesjonalizm oraz fachowość personelu. Ważne jest również miejsce oraz jego sterylność. Miła rozmowa i przyjazny ton lekarza z pewnością pozwolą w lepszy sposób zapoznać się z opisem zabiegu, przeciwwskazaniami oraz całym procesem.

Czy laserowy peeling węglowy daje efekty?

Laserowy peeling węglowy Zielona Góra daje znaczne rezultaty w obrębie rewitalizacji, oczyszczania oraz odmłodzenia skóry. Wykonując ten zabieg mamy pewność uzyskania wielu korzyści składających się na końcowy efekt, takich jak między innymi:

odblokowanie porów skóry oraz zwężenie gruczołów łojowych,

oczyszczenie skóry, redukcja stanów zapalnych i trądzikowych,

mniejsze przetłuszczanie się skóry,

wygładzenie skóry,

wyrównanie i nadanie zdrowego kolorytu,

Peeling węglowy – ile kosztuje zabieg?

Laserowy peeling węglowy i jego cena zwykle waha się w kwocie powyżej 200 zł za jeden zabieg wykonany w obrębie twarzy. Dodatkowo możemy wykonać go również na szyi i dekolcie, wtedy jednak jego cena wzrośnie. Warto dodatkowo indywidualnie sprawdzić cennik wybranego gabinetu, ponieważ w zależności od miejsca ceny mogą się różnić pomiędzy sobą.

Przeciwwskazania i powikłania dot. peelingu węglowego

Warto mieć na względzie fakt, iż pomimo bezpieczeństwa tego zabiegu istnieją również przeciwwskazania do jego wykonania. Są to między innymi:

choroby nowotworowe,

chemioterapie i radioterapie,

ciąża i laktacja,

cukrzyca,

alergie na antybiotyki, leki lub znieczulenie miejscowe podawane w trakcie zabiegu,

zaburzenia psychoneutoryczne,

skóra wrażliwa, źle reagująca na działanie lasera,

uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych.

Dlatego też tak ważna jest konsultacja przed zabiegiem, podczas której lekarz omówi wszelkie kwestie oraz przeprowadzi kompleksowy wywiad medyczny.