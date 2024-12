Gdzie spędzić ferie zimowe? Góry wydają się najpopularniejszym kierunkiem, ale nie każdy jest fanem nart i deski. Lake Park w Łagowie to alternatywa dla tych, którzy szukają fajnego miejsca na zimowy wypoczynek, idyllicznej atmosfery, spokoju, ale i atrakcji w pobliżu, natomiast góry nie są dla nich priorytetem. Lake Park zaprasza wszystkich chcących uciec od codziennych bolączek i wypocząć na własnych zasadach.

Lake Park Łagów – domki całoroczne idealne na zimowy wypoczynek

Odpoczynek nad jeziorem w zimowej scenerii? Domki całoroczne w Lake Park Łagów mają wbudowane ogrzewanie, więc taki wypad na pewno będzie bardzo udany. Dodajmy do tego fakt, iż do niektórych domków przynależą grille, które także można wykorzystać. Zimowe grillowanie to coś zupełnie innego niż letnie.

Domki w kompleksie Lake Park mają różną wielkość. Oferta Lake Park Łagów dopasowana jest zarówno do par, jak i rodzin z dziećmi oraz dużych grup przyjaciół. Przed dokonaniem rezerwacji warto się upewnić, czy wybieramy odpowiedni domek. W razie wątpliwości można poprosić o pomoc.

Cechą wspólną wszystkich domków jest wygodny salon, gdzie można spędzać czas na rozmowach, grach planszowych, oglądaniu telewizji czy biesiadowaniu.

Pobyt w Lake Park nad jeziorem nie musi się kojarzyć z odcięciem od świata, choć jeśli ktoś ma chęć, jak najbardziej może skorzystać z okazji. Jednak wszystkie całoroczne domki Lake Park Łagów mają w pakiecie darmowe WiFi.

Czy zima w Łagowie jest atrakcyjna?

Oczywiście, że tak! Potwierdzi to każdy, kto miał okazję wypoczywać w Łagowie. Letnia sceneria łącząca jezioro i las ma oczywiście swój niepowtarzalny urok, ale zima wcale mu tego uroku nie odbiera. Można powiedzieć, że jest dokładnie odwrotnie.

Do Łagowa przyjeżdża się po spokój, relaks i ciszę. Zimą o te rzeczy jest jeszcze łatwiej. Jezioro nie jest oblegane, spacerowiczów w lesie wyraźnie mniej. Natomiast piękno ziemi lubuskiej i Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy pozostają niezmienne – można się w nich tak samo mocno zakochać o każdej porze roku. A zimowe spacery po lesie mają nawet więcej majestatu niż letnie. Szlaki rowerowe i piesze są bardzo mało uczęszczane, jest czas na prawdziwy odpoczynek, medytację, albo po prostu wspólny spacer z przyjaciółmi bądź rodziną.

Co można robić w Łagowie?

Myliłby się ten, kto by sądził, że pobyt w Lake Park będzie musiał z konieczności ograniczyć się do spacerów po lesie i przebywania w domku przy kominku.

Łagów co prawda nie jest duży, ale ma kilka ciekawych miejsc, które warto zobaczyć. Najpopularniejszy jest Zamek Joannitów z wieżą widokową, z której roztacza się piękny widok na panoramę okolicy. Zamek zbudowano w stylu gotyckim, ale po gruntownym remoncie zupełnie tego nie widać. Dziś wygląda raczej jak zamek, który powstał w baroku.

Do lokalnych zabytków należy też kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Można go zwiedzać poza godzinami nabożeństw.

W Łagowie są także dwie bramy miejskie: Polska i Marchijska. Do lokalnych tradycji należy spacer między nimi. Po drodze można podziwiać zabytkową architekturę.

W Łagowie są też restauracje serwujące bardzo różnorodne dania. Znajdzie się nawet jedna karczma. Ferie zimowe w tym regionie można więc połączyć z degustowaniem zupełnie nowych potraw regionalnych. Niektóre smaki potrafią zaskoczyć.

Dokąd pojechać z Łagowa?

Relaksacyjny pobyt w Łagowie można sobie urozmaicić dłuższymi wypadami do okolicznych miast: Gorzowa Wielkopolskiego. Świebodzina i Zielonej Góry. Każde z tych miast ma własną historię i miejsca, które koniecznie trzeba zobaczyć. W Gorzowie będzie to spichlerz oraz studnia czarownic, w Zielonej Górze Stary Rynek i Muzeum Etnograficzne, w Świebodzinie pomnik Chrystusa Króla, ratusz i ławeczka Czesława Niemena.

Oczywiście atrakcji jest więcej i tylko od nas zależy, na jaki program pobytu w mieście się zdecydujemy. Każde dysponuje zarówno zabytkami i muzeami, jak i miejscami stworzonymi z myślą o rozrywce: kinami, kręgielniami itp.

Z Łagowa do pobliskich miejscowości najwygodniej dostać się własnym lub wynajętym autem. Trasa nie powinna zająć więcej niż godzinę w jedną stronę.

Co ciekawe, niespełna godzina będzie potrzebna, by dostać się autem z Lake Park Łagów do Frankfurtu nad Odrą. To wyborna okazja, by wybrać się na zagraniczną wycieczkę. Trzeba tylko pamiętać o konieczności zabrania dowodu osobistego oraz (na wszelki wypadek) karty EKUZ. Dobrze też mieć przy sobie kartę do konta walutowego lub euro w gotówce.

Ferie zimowe w Lake Park Łagów mają tę niezaprzeczalną zaletę, że będą udane, nawet gdy nie spadnie śnieg. W górach brak śniegu to katastrofa, w Łagowie można narzekać na brak białej scenerii, ale w żaden sposób nie wymusi to zmiany planów.