Przy zakupie mieszkania od dewelopera najpierw należy podpisać umowę deweloperską, a potem zawrzeć umowę ostatecznie przenoszącą własność. Oczywiście na każdym etapie niezbędne są odpowiednie dokumenty. Warto dowiedzieć się, jakie będą niezbędne, by móc stać się właścicielem mieszkania.

Umowa deweloperska i umowa przyrzeczona – jakie dokumenty są niezbędne po stronie kupującego?

Kupując mieszkanie najpierw zawiera się umowę deweloperską, która stanowi notarialne zobowiązanie dewelopera do ustanowienia odrębnej własności nieruchomości po otrzymaniu określonego w umowie wynagrodzenia, a po zakończeniu inwestycji – przeniesienia prawa własności na kupującego, czyli zawarcia umowy przyrzeczonej. Taka umowa musi zawierać cenę nieruchomości, ale i terminy wpłaty zadatku i kolejnych transz oraz termin przekazania lokalu. Powinny również znaleźć się w niej zapisy o skutkach ewentualnej zmiany terminu zakończenia inwestycji, warunkach rozliczenia ewentualnych niezgodności z projektem, a także konsekwencje wycofania się z umowy.

Do podpisania umowy deweloperskiej potrzebne są:

tytuł własności;

odpis Księgi Wieczystej;

wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem mapy ewidencyjnej;

zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku planu;

decyzja Starosty Powiatowego lub Prezydenta Miasta o pozwoleniu na budowę

prospekt informacyjny z załącznikami.

Przeniesienie własności nieruchomości następuje dopiero po podpisaniu umowy przyrzeczonej. Wtedy dla mieszkania zostaje założona księga wieczysta, a do lokalu przypisuje się udział w gruncie, na jakim go wybudowano, a także udział w częściach wspólnych budynku, a nabywca nieruchomości staje się ich współwłaścicielem. Umowa ostateczna podpisywana jest po odbiorze lokalu i także ma formę aktu notarialnego. Kosztami dzieli się właściciel i deweloper, a niezbędne są: odpis z księgi wieczystej, dokumenty potwierdzające prawa sprzedającego do nieruchomości, wypis z rejestru gruntu i budynków, oświadczenie banku o udzieleniu kredytu (jeśli w taki sposób zakup jest finansowany).

Jakie dokumenty powinien udostępnić deweloper i dlaczego pomoc w odbiorze technicznym ma duże znaczenie?

Deweloper przy odbiorze mieszkania powinien udostępnić standard wykończenia mieszkania – dokument potwierdzający, co zostało zainstalowane i zamontowane. Wykonawca powinien przekazać protokoły odbioru przyłączy, instalacji gazowej, przewodów wentylacyjnych i kominowych, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, a także dokumenty gwarancyjne na elementy, które zostały objęte gwarancją. Warto skorzystać z usługi jaką są odbiory mieszkań Zielona Góra wykonywane przez inżynierów z Pewny Lokal, by po wnikliwej analizie inżynieryjnej mieć pewność, co do jakości wykonania i zyskać protokół odbioru technicznego z wskazaniem ewentualnych wad i usterek. Dzięki temu nabywający mieszkanie nie będzie musiał pokrywać kosztów napraw niedoróbek.