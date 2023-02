Czasy, w których pisarz zamykał się w samotni, by tworzyć wiekopomne dzieła dla przyszłych pokoleń, (nie)stety odeszły w zapomnienie. Dobrym przykładem jest książka stworzona przez Katarzynę Barlińską, znaną również pod takimi pseudonimami jak Herytiera czy „Pizgacz”. Ta młoda autorka zasłynęła dzięki stworzonej przez siebie serii „Trylogia Hell”. Jedną z jej części jest powieść „Start a Fire”. Skąd jej popularność?

Start a Fire – z Wattpada do księgarni

Tym, co odróżnia powieść „Start a Fire” od tysięcy innych książek, jest sposób, w jaki narodziła się cała historia. Otóż, pierwsi czytelnicy mieli okazję zapoznać się z książką za pośrednictwem Wattpada, czyli internetowej platformy, na której pisarze amatorzy mogą dodawać swoje – krótsze lub dłuższe – fragmenty twórczości. Ot, Wattpad to taka nowoczesna forma pisania „do szuflady”, która jednak, jak się okazuje, może pomóc autorowi w dotarciu do szerszego grona odbiorców.

Tak właśnie stało się w przypadku Katarzyny Barlińskiej, ponieważ publikowana przez nią historia szybko zwróciła na siebie uwagę tysięcy fanek. W zasadzie, nie powinno nikogo dziwić, że powieść „Start a Fire” znalazła się ostatecznie – w wersji papierowej – na półkach znanych księgarni, a także w sklepach internetowych.

Start a Fire – o czym opowiada ta książka?

Głównym wątkiem powieści „Start a Fire” jest historia Victorii Joseline Clark, czyli kilkunastoletniej dziewczyny, która prowadzi typowe życie nastolatki. Do głównych wydarzeń, jakie mają miejsce w jej życiu, należą m.in. imprezy i spotkania w gronie bliskich przyjaciół, rywalizacja z bratem bliźniakiem, rodzinne spotkania – krótko mówiąc: wszystko to, co jest nieodłącznym elementem życia współczesnych, szczęśliwych nastolatek.

Victoria wraz z bratem są otoczeni troskliwą opieką ze strony rodziców, którzy pragną, by rodzeństwo wyrosło na porządnych ludzi. Jak można jednak łatwo się domyślić, na drodze głównej bohaterki pojawiają się kłopoty w postaci Sheya, czyli przystojnego chłopaka o wyjątkowych oczach, który angażuje się w nielegalne walki bokserskie… Jak potoczy się relacja tych dwojga postaci? Niestety, nie odpowiemy na to pytanie – tak duży spoiler mógłby zniechęcić do przeczytania książki.

Historia przez Karolinę Barlińską nie jest szczególnie oryginalna… co paradoksalnie stanowi jej siłę. Współczesny czytelnik, szczególnie w wieku nastoletnim, nie jest osobą, która poszukuje wzniosłych historii. Interesują go raczej historie, które są „z życia wzięte”. A taka właśnie jest książka „Start a Fire”.