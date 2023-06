Każdy z nas ma w swoim najbliższym gronie prawdziwego włóczykija, który zawsze ma do opowiedzenia miliony ciekawych historii ze swoich podróży. Pasja, jaką stanowi podróżowanie, to jedna z najciekawszych i rozwijających zajawek; poznawanie obcych kultur, przemierzanie kilometrów w obcym państwie, bliskie spotkania z dzikimi mieszkańcami gór, lasów czy stepów – wszystko to fascynuje, zachęcając podróżnika do wycieczek. Towarzystwo prawdziwego miłośnika wycieczek w nieznane w wielu przypadkach może inspirować do samodzielnego odkrywania bogactwa współczesnego świata i tego, co ma nam do zaoferowania. Jaki prezent podarować osobie, która żyje podróżami? Przygotowaliśmy propozycje kilku ciekawych, zabawnych i jednocześnie praktycznych gadżetów, które mogą ucieszyć niejednego podróżnika.

Gdy wycieczka zamienia się w survival…pomysł na prezent dla podróżnika

Istnieje wiele rodzajów podróżników; kiedy jedni wolą spędzać noce w miejskich hotelach, drudzy o wiele bardziej preferują pole namiotowe czy pobliską łączkę. Jeżeli twój znajomy zdecydowanie jest typem survivalowca, warto pomyśleć nad zakupem praktycznego prezentu, który może przydać mu się nawet na krańcu świata. Sklep MURRANO oferuje wiele gadżetów dla pasjonatów podróży; wśród nich możemy znaleźć między innymi zapalniczkę plazmową z grawerunkiem. By działać, nie potrzebuje ona ani gazu, ani benzyny do podpalania. Wbudowany transformator generuje dwa krzyżujące się ze sobą łuki energetyczne, o wysokiej temperaturze, które z powodzeniem zastępują standardowy płomień, któremu niestraszny jest żaden deszcz, wiatr czy śnieg. Taka zapalniczka z pewnością wznieci niejedno ognisko!

Wielofunkcyjny prezent z grawerem dla podróżnika – co to takiego?

Pozostając w temacie praktycznych prezentów, warto zastanowić się nad kupnem spersonalizowanego narzędzia multitool, kryjącego w sobie pełen zestaw różnego rodzaju narzędzi, takich jak: młotek, nóż, śrubokręt, toporek, pilnik, piłkę, obcinacz oraz…otwieracz do butelek! Taki towarzysz podróży to skarb, zwłaszcza w sytuacjach podbramkowych, gdzie bez odpowiednich narzędzi się nie obejdzie. Do zestawu pełnego praktycznych gadżetów zawsze można dołączyć termos na napoje – ciepła, poranna kawa wypita tuż przed podróżą jest w stanie naładować baterie na cały dzień wędrówki!

Pendrive dedykowany wspomnieniom z podróży jako prezent dla wędrowca

Każda podróż to szereg niepowtarzalnych wspomnień. Obecnie, w związku z rozwojem cyfryzacji, większość zdjęć przechowujemy w pamięci swoich telefonów. Zdarzyć się może, że urządzenie ulegnie zepsuciu, a wraz z tym wydarzeniem znikną wszystkie zdjęcia, jakie posiadaliśmy. By nasz ulubiony podróżnik uniknął tego rodzaju zdarzenia, warto podarować mu drewniany pendrive o pamięci sięgającej aż 32 GB, który pomieści wspomnienia z niejednej wycieczki! Zapakowany w drewniane pudełeczko ze specjalną dedykacją z pewnością ucieszy. Zwłaszcza, jeżeli bliska nam osoba ma zwyczaj częstego wspominania swoich przygód podczas przeglądania zdjęć.

Symboliczny prezent dla podróżnika – kryształowy globus

Jeżeli szukasz oryginalnego podarunku dla kogoś, kto sam siebie określa mianem obieżyświata i wręcz nie może usiedzieć w czterech ścianach swojego mieszkania, pomyśl nad sprezentowaniem mu gadżetu, który będzie wyrazem wsparcia i talizmanem szczęśliwych powrotów. Kryształowy globus może dumnie stanąć na biurku podróżnika, przypominając mu o tym, że zawsze może liczyć na twoje wsparcie. Dodatkowo na przedmiocie można umieścić spersonalizowany grawerunek, przekazując dobre słowo czy motto, które na długo pozostanie w pamięci bliskiej osoby, towarzysząc jej w podróżach po świecie.