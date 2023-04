Sukienka z piórami – Czy to dobry pomysł na kreację? W jakiej sytuacji sprawdzi się najlepiej?

Osoby śledzące trendy w modzie, z pewnością zauważyły, że coraz popularniejszym pomysłem stają się ubrania z piórami. Pierzaste elementy prezentują się elegancko oraz nadają charakter całej stylizacji. Najczęstszym wyborem wśród pań jest oczywiście sukienka z piórami. Nic dziwnego, ponieważ może to być idealny wybór na nadchodzące imprezy.

1. Sukienki z piórami – Jak je nosić?

Chociaż pióra na odzieży kojarzyły się zwykle z kreacjami na karnawał lub inne specjalne okazje, aktualnie sytuacja wygląda nieco inaczej. To dlatego, że moda dynamicznie się zmienia, a marki zaczęły wprowadzać do swoich kolekcji odzież z piórami, którą można nosić także na co dzień. Trend bardzo szybko zaczęły promować gwiazdy oraz influencerki, pokazując szerszemu gronu kobiet jak można łączyć odzież z piórami.

O tym na jaką okazję najlepiej sprawdzi się sukienka z piórami, zdecyduje to, w jaki sposób produkt został piórami udekorowany. Niektóre modele mają pióra tylko na wykończeniach rękawów lub u dołu sukienki, inne pokryte są piórami w większej części. Sukienka z piórami sama w sobie jest elegancka i robi wrażenie, nie potrzebuje więc specjalnych dodatków. Świetnie sprawdzi się na specjalną okazję, a do podkreślenia stylizacji odpowiednie będą czarne szpilki.

2. Pokaż się w niecodziennej odsłonie

Kobiety, które nie boją się eksperymentów, a wręcz lubią zaskakiwać, idealnie odnajdą się w takiej kreacji. Sukienka z piórami z pewnością zrobi wrażenie na niejednej imprezie, na przykład podczas Sylwestra. Świetnie mogą sprawdzić się zarówno modele z długimi rękawami, na których wykończeniach znajdą się pióra, jak i te na cienkich ramiączkach z piórami u dołu sukienki. Wybór tak niecodziennej kreacji z pewnością pomoże zabłysnąć i zachwyci znajomych.

3. Sukienka na cienkich ramiączkach – Kreacja na randkę

Idealną okazją na założenie sukienki z piórami może być romantyczna kolacja we dwoje. Na specjalny wieczór także dobrze pokazać się w czymś niecodziennym i eleganckim. Sukienka z piórami nie tylko zapewni wygodę, ale również przyciągnie wzrok. Do tego konieczne będą szpilki. Tak porywająca kreacja, to zdecydowanie dobry pomysł na randkę.

Sporo ułatwia fakt, że pióra aktualnie są po prostu trendy. Dlatego bez trudu można dobrać idealny kolor stroju, a także połączyć go z ulubioną biżuterią, czy innymi elementami garderoby.

4. Piękna sukienka z piórami – Idealna na wesele

Zbliża się sezon weselny, dlatego warto odświeżyć swoją garderobę już teraz i przygotować się na specjalną okazję, szukając idealnej eleganckiej sukienki. Tym bardziej, że wesele to idealny czas na to, żeby błyszczeć i wyglądać pięknie. Jakie sukienki z piórami sprawdzą się najlepiej na weselu? Warto postawić na delikatne pastele. Doskonale będą wyglądać sukienki w odcieniach brzoskwini lub pudrowego różu. Będzie to również odpowiednia kreacja dla druhny, czy świadkowej. Warto postawić na minimalistyczny akcent, na przykład z piórami na ramieniu lub boku sukienki.

Na weselu świetnie sprawdzi się również sukienka z piórami i cekinami, najlepiej o długości midi. Dla lepszego efektu można założyć do niej minimalistyczną marynarkę, która nada kreacji ciekawego stylu. Takie rozwiązanie to idealny pomysł, żeby zrobić wrażenie na gościach weselnych, a przy tym czuć się swobodnie.