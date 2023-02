Jak podkreślić wizerunek firmy? Wybierz oryginalne koszulki z nadrukiem. Daj się rozpoznać klientom

Patrzysz na pracowników i nie wierzysz. Każdy z nich ubrany jest inaczej, gubią się wśród klientów i nawet Ty sam na pierwszy rzut oka masz problem z rozpoznaniem, kto dla Ciebie pracuje. Zmień to, wykorzystując koszulki z nadrukiem promujące Twoją firmę.

Koszulki z własnym nadrukiem – zwróć uwagę na gramaturę

Odzież reklamowa często poddawana jest różnym, mniej lub bardziej świadomym, próbom przetrwania. Szczególnie w pracy fizycznej i nawet nie chodzi tu o budowlańców, ale np. kurierów czy pracowników gastronomii. W związku z tym wymaga częstego prania, suszenia i prasowania.

Wybierając koszulki damskie i męskie kieruj się gęstością tkaniny. Im wyższa gramatura, tym t-shirt mniej się gniecie, nie rozciąga i lepiej układa na sylwetce. A to oznacza, że będzie służył swojemu właścicielowi przez długi czas i tym samym oszczędzisz sobie konieczności ponownych zakupów i wydatków.

Stwórz własne prezenty dla klientów – koszulki z nadrukiem

T-shirty zabierzesz na eventy branżowe, dorzucisz do zamówień dla stałych klientów albo stworzysz limitowaną edycję produktów, którym będą towarzyszyć. Sposobów na wykorzystywanie koszulek jest całkiem sporo, a wszystko zależy od charakteru działalności, jaki prowadzisz. Co więcej – nadruki na nich nie muszą być poważne – o wiele większą uwagę przyciągniesz zabawnym claimem i śmieszną grafiką nawiązującą do Waszej pracy.

Zaprojektuj firmowe koszulki z nadrukiem i akcesoria

W kreatorze online samodzielnie stworzysz wzory na koszulkach i innych produktach. W przypadku logotypu jest to szczególnie proste. Wystarczy, że umieścisz plik w formacie A6 z przodu i A4 lub A3 na plecach. W ten sposób znak stanie się bardzo dobrze widoczny i zapadnie w pamięci każdemu, kto na niego spojrzy.

Druk DTG, sitodruk i flex – sprawdź znakowanie na t-shirtach

Wybór metody zależy od planowanego nakładu koszulek reklamowych i liczby kolorów na logo. Do pojedynczych realizacji polecamy DTG lub folię flex, a w przypadku większej ilości zamawianych t-shirtów najlepszym wyjściem będzie sitodruk. Każda technologia daje unikalny efekt, wyróżniający się trwałością, odpornością na uszkodzenia mechaniczne, spieranie i blaknięcie.

Haft komputerowy na koszulkach – ciekawy efekt wizualny

Chcesz osiągnąć rezultat 3D? Postaw na haftowanie. Logo wykonane w tej technice zdecydowanie przewyższa wyglądem płaskie nadruki. Jeśli jest ono proste i pozbawione detali (np. sam napis), bez problemu zamówisz usługę jego wykonania. Wybierz koszulki w kolorze kontrastującym do tych, które znajdują się na Twoim znaku firmowym. W ten sposób stanie się on jeszcze lepiej widoczny.

Co oprócz koszulek? Polecamy kubki i torby

Gadżety firmowe pozwalają oswoić się z marką. Sprawiają, że coraz więcej osób kojarzy logo i Waszą pracę. Jednolite kubki świetnie wyglądają w biurze, wzmagają wśród pracowników poczucie integracji z firmą i robią dobre wrażenie na Waszych gościach.

Bawełniane torby używane są na co dzień i to nie tylko w przypadku zakupów. Towarzyszą swoim właścicielom na wakacjach, rodzinnym wyjściu do zoo i podczas pikniku w parku. Przede wszystkim są praktyczne, ale przy okazji reklamują Twoją firmę, gdziekolwiek się pojawią.

Szukasz drukarni? Wybierz miejsce, w którym znajdziesz pełną ofertę odzieży i gadżetów

Zamiast rozdrabniać się i składać zamówienia w trzech różnych miejscach, odwiedź Ideashirt.pl i sprawdź, co oferuje miejsce, w którym sklep łączy się z drukarnią i hafciarnią. Oprócz koszulek czekają tu na Ciebie bluzy, kubki, torby bawełniane, czapki i akcesoria. Wykorzystasz je w swojej firmie zarówno dla pracowników, jak i klientów. Zyskasz ciekawe zestawy produktów z własnym logo, które skutecznie zareklamują Twoją działalność.