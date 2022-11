Skoszenie trawy na dużej powierzchni ogrodu może zająć nawet kilka godzin ciężkiej pracy. Czas ułatwić sobie to zadanie! Rozwiązaniem są kosiarki samojezdne, które sporą część pracy wykonują za nas. Kiedy kosiarka automatyczna jest dobrym pomysłem i na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Jakie są rodzaje kosiarek automatycznych samojezdnych?

Kosiarka samojezdna- czym jest i jakie ma zastosowania?

Kosiarka samojezdna to jeden z rodzajów kosiarek ogrodowych chętnie stosowany przez właścicieli ogrodów o dużych powierzchniach. Jej działanie pozwala na zaoszczędzenie ogromu pracy, jaką należy włożyć w koszenie trawnika.

Jakie cechy posiadają kosiarki samojezdne?

Kosiarki samojezdne występują w trzech rodzajach. Pierwszym z nich są ridery. Cechują się one tym, że ich noże tnące znajdują się z przodu maszyny. To sprawia, że kontrola obszaru pracy jest prostsza. Ridery posiadają przegubowy układ kierowniczy, co sprawia, że maszyna jest bardziej zwrotna i ma mniejszy promień skrętu. Drugim rodzajem kosiarek samojezdnych są traktory. W ich przypadku cały mechanizm znajduje się pod maszyną, a silnik zamontowany jest z przodu. Sterowanie tego rodzaju kosiarką przypomina nieco jazdę samochodem, co sprawia, że manewrowanie jest nieco utrudnione. Trzecim rodzajem kosiarek samojezdnych są kosiarki ZTH, czyli kosiarki o zerowym promieniu skrętu. Cechują się one łatwością w sterowaniu, manewrowaniu, a także wysoką dokładnością pracy.

O czym pamiętać przy zakupie kosiarki samojezdnej?

Kosiarka samojezdna jest zakupem opłacalnym przede wszystkim do ogrodów o powierzchni powyżej 1000m². W przypadku mniejszych ogrodów manewrowanie maszyną może być utrudnione. Na przestrzeni nieobsadzonej krzewami czy roślinami najwygodniejszy w zastosowaniu będzie traktorek. Jeżeli jednak mamy do czynienia z ogrodem o dużej ilości drzew czy krzewów, zdecydowanie lepiej poradzą sobie ridery lub kosiarki ZTH. Warto zwrócić uwagę także na to, czy na ogrodzie znajdują się nierówności i wzniesienia. Jeżeli tak, warto zainwestować w kosiarkę z napędem na cztery kola, co zdecydowanie ułatwi i usprawni koszenie.

O tym, czy kosiarka samojezdna będzie wydajna czy nie świadczy przede wszystkim moc silnika i szerokość koszenia. Im większa moc, tym większe zużycie paliwa. Znaczenie ma tutaj także skrzynia biegów, która może być zarówno manualna, jak i automatyczna, w zależności od modelu kosiarki. To, jaką szerokość koszenia wybierzemy powinno być odpowiednio dopasowane do wielkości trawnika. Jeżeli przestrzeń jest duża i otwarta, warto wybierać kosiarki o szerokości koszenia ponad 100cm. Jeżeli trawniki są mniejsze bądź bardziej obsadzone roślinami, lepiej będzie wybrać kosiarkę o mniejszej szerokości koszenia. Czas koszenia trawy będzie dłuższy, ale łatwiej będzie manewrować pomiędzy roślinami tak, by nie dopuścić do ich uszkodzenia.

Parametrem, który nie ma zbyt wielkiego znaczenie przy zakupie kosiarki samojezdnej jest prędkość. W zdecydowanej większości modeli prędkość nie przekracza 10 km/h, a nawet, gdy producent gwarantuje wyższe osiągi, nie ma to przełożenia na większą wydajność pracy. Zdecydowanie istotniejszym parametrem jest możliwość regulacji fotela, co podniesie wygodę użytkowania i komfort podczas koszenia.Znaczenie ma także regulacja wysokości koszenia, czujnik podnoszenia czy szybkie ładowanie akumulatora.

Zakup kosiarki samojezdnej to spora inwestycja. Jeśli więc nie wiesz, jaki model wybrać, skorzystaj z rankingu najlepszych kosiarek automatycznych samojezdnych na zestawienie.pl.