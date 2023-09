Wędkarstwo to sport, który pokochały miliony osób na całym świecie. Łowienie ryb to bardzo relaksujące zajęcie, które wymaga właściwego sprzętu. W zestawie wędkarskim niezbędnym elementem jest kołowrotek wędkarski. Czym właściwie są kołowrotki wędkarskie? Jakie są rodzaje kołowrotków dostępne na rynku? Na jaki kołowrotek postawić? Na te i więcej pytań znajdą Państwo odpowiedzi w poniższym artykule.

Kołowrotki wędkarskie – czym właściwie są?

Kołowrotki wędkarskie to urządzenia o budowie cylindrycznej, będące nieodłącznym elementem w wędkarstwie sportowym i rekreacyjnym. Kołowrotki odgrywają ważną rolę, ponieważ utrzymują żyłkę, a także pozwala na jej zwijanie i rozwijanie podczas łowienia ryb. Zasada działania kołowrotków jest bardzo prosta. Żyłka jest nawijana na szpulę, co pozwala na bezpieczne wyrzucenie żyłki do wody bez jej poplątania. Każdy wartościowy sklep wędkarski posiada w ofercie kołowrotki w różnych rozmiarach, rodzajach i stylach, co jest uzależnione od sposobu łowienia, a także rodzaju wody. Każdy wędkarz zdaje sobie sprawę z konieczności zakupu kołowrotka dostosowanego do indywidualnych potrzeb.

Jakie są rodzaje kołowrotków wędkarskich?

Na rynku istnieje wiele rodzajów kołowrotków wędkarskich. Istnieje kilka kryteriów podziału. Pierwszy z nich wynika z preferowanej metody połowu. Wówczas wyróżnia się kołowrotki spinningowe, kołowrotki muchowe czy kołowrotki karpiowe. Kołowrotki spinningowe należą do najbardziej popularnych produktów. Wędki z ich zastosowaniem są bardzo komfortowe w użytku. Kołowrotki spinningowe nadają się do lekkich lub średnich linek, a rzucenie przynęty jest niezwykle proste i szybkie.

Kołowrotki muchowe to produkty pozwalające na swobodne kontrolowanie ilości uwalnianej linki podczas rzucania przynęty. Kołowrotki tego rodzaju charakteryzują się ruchomą szpulą, a także prostotą konstrukcji. Kołowrotki karpiowe są przeznaczone specjalnie, jak sama nazwa wskazuje, do połowy karpia. Karp to duża ryba słodkowodna, wymagająca potężnej konstrukcji. Kołowrotki karpiowe przechowują dużą ilość linki, co pozwala na łowienie dużych okazów. Dodatkowym atutem jest okazała szpula i uchwyt, co daje szansę na szybkie zwijanie linki. Wiele nowoczesnych modeli zaopatrzonych jest w system szybkiego hamulca, co zwiększa powodzenie połowów.

Do najpopularniejszych rodzajów kołowrotków należą modele z przednim hamulcem. Sprzęt zyskał swoją popularność ze względu na dużą dokładność oddawanych rzutów. Kołowrotki z tylnym hamulcem eliminują występowanie niechcianego luzu. Z kolei kołowrotki z tylnym hamulcem pozwalają na łatwiejszy dostęp do pokrętła. Hamulec dodatkowo wywołuje nacisk na szpulę, co pozwala na komfortowe holowanie połowu. Warto również wspomnieć o kołowrotkach z wolnym biegiem. Są to produkty wyposażone w dźwignię, gwarantującą swobodne obracanie się szpuli. Model pozwala na oddalanie się od wędki, ponieważ ryba może wysnuwać żyłkę bez przeszkód.

Kołowrotki wędkarskie można podzielić również ze względu na rodzaj szpuli. Wówczas wyróżnia się kołowrotki z ruchomą lub stałą szpulą. Warto jednak podkreślić, że właściwie dobrany kołowrotek to gwarancja lepszych połowów i satysfakcji z wędkarstwa. Jeżeli nie są Państwo pewni, jaki rodzaj kołowrotka będzie odpowiednim, zalecamy udanie się do renomowanego sklepu wędkarskiego po więcej informacji.

Czy kołowrotki uniwersalne to dobry wybór?

Kołowrotki uniwersalne to produkty przeznaczone do łowienia różnych gatunków ryb. Produkt bije rekordy popularności ze względu na fakt, że idealnie sprawdzi się przy różnych technikach, od spinningu po trolling czy casting. Kołowrotki uniwersalne dają wędkarzom swobodę wyboru. Brak sprecyzowanego przeznaczenia, trwała i uniwersalna konstrukcja pozwala na większą wszechstronność miłośników połowu.

Na jakie parametry zwrócić uwagę przy zakupie kołowrotka?

Przy zakupie kołowrotka wędkarskiego należy zwrócić uwagę na kilka parametrów. Wśród najważniejszych kwestii wyróżnić należy przełożenie kołowrotka. W praktyce przełożenie to nic innego, jak informacja to tym ile razy będzie się obracać szpula w trakcie pełnego zakręcenia korbką. Renomowani producenci kołowrotków podają rodzaj przełożenia w informacji o produkcie. Jeśli więc przełożenie plasuje się na poziomie 4:1 oznacza to, że podczas jednego ruchu korbką szpula owinie się czterokrotnie. Rodzaj przełożenia kołowrotka ma znaczenie w odniesieniu do konkretnych sposobów na połów.

Kolejną ważną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę przy wyborze kołowrotka jest pojemność szpuli. Podobnie jak w przypadku przełożenia, tak i pojemność szpuli jest podana na opakowaniu. Należy pamiętać, że długość żyłki ma również ogromny wpływ na powodzenie połowów. Za sprawą pojemności szpuli wędkarz uzyska informacje jak dużo żyłki konkretnej grubości może nawinąć na kołowrotek.

Na rynku dostępne jest całe mnóstwo różnego rodzaju kołowrotków. O ile wytrawny, doświadczony wędkarz wie, czego potrzebuje, aby zwiększyć swoją produktywność, tak świeżo upieczeni miłośnicy ryb mogą mieć problem. Zalecamy więc dokładne zapoznanie się z tematem, przed dokonaniem ostatecznej decyzji o zakupie.