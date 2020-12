Foteliki samochodowe firmy Klippan wyróżniają się od tych, które są dostępne na rynku nie tylko ciekawym wyglądem i funkcjonalnością zastosowanych rozwiązań, ale przede wszystkim poziomem bezpieczeństwa, które zostało potwierdzone testami. I właśnie taki jest model Century – komfortowy i bezpieczny.

Pozytywna opinia w Teście Plus

Klippan Century jest dedykowany dzieciom od wagi 9 do 25 kg. Stworzony z solidnych komponentów, skutecznie zapewnia bezpieczeństwo podczas podróży przez kilka lat. Ten model został przetestowany w szwedzkim Teście Plus. Polega on na sprawdzeniu, czy siła oddziałująca na kręgi szyjne dziecka podczas zderzenia czołowego przy prędkości 56 km/h nie skutkuje pęknięciem kręgów szyjnych u pasażera. Jeśli fotelik skutecznie chroni dziecko w takich warunkach, dostaje pozytywną opinię.

Instalacja na pasach bezpieczeństwa

Fotelik Klippan Century jest montowany na samochodowych pasach bezpieczeństwa. Dodatkową stabilizację zapewnia noga stabilizująca oraz pasy kotwiczące. Instalacja na pasach sprawia, że fotelik jest bardziej uniwersalny, zarówno dla tych którzy posiadają uchwyty Isofix, jak i dla tych co ich w autach nie mają. Producent zadbał, by montaż na pasach przebiegał w szybki i prosty sposób. Dodatkowym atutem jest możliwość zamontowania tego fotelika w samochodach, gdzie pas bezpieczeństwa jest fabrycznie nieco krótszy.

RWF do 25 kg wagi dziecka

Przez cały okres korzystania zapewnia najbezpieczniejszą pozycję, czyli jazdę tyłem do kierunku jazdy. Połączenie tych dwóch rozwiązań, to efekt 50-ciu lat doświadczenia producenta, który bezpieczeństwo dziecka zawsze stawia na pierwszym miejscu.

Szerokie siedzisko w Klippan Century

Fiński producent w modelu Century zapewnia maksymalny komfort podróżowania. Jest to jeden z największych fotelików samochodowych dostępnych na rynku w tym przedziale wagowym. Szeroki zakres regulacji kąta siedziska stał się możliwy, dzięki zastosowaniu wysuwanej z przodu podpory fotela.

Wyjmowane poduszki zapewniają optymalne dopasowanie

Wygodną pozycję podczas jazdy zapewniają specjalne poduszki umieszczone pod tapicerką. Można je dowolnie dopasować do potrzeb dziecka, by pozycja w czasie jazdy zawsze była optymalnie komfortowa oraz bezpieczna.

Duża przestrzeń na nogi dzięki regulacji ustawienia

Fotel Century można zamontować zarówno przy oparciu tylnej kanapy, jak również na jej skraju. Dzięki takiej możliwości, rosnące nóżki dziecka zawsze mają niezbędną przestrzeń.

Regulowane komponenty – optymalne dopasowanie

Regulowana wysokość zagłówka oraz możliwość wychylenia oparcia do wygodnej pozycji w czasie snu to kolejne atuty tego modelu. Kat nachylenia oparcia w tym modelu, ustawia się w chwili instalowania fotelika w aucie.

Wkładka redukcyjna w zestawie

Producent zadbał również o najmniejsze dzieci, gdyż do zestawu dołączona jest specjalna wkładka spłycająca, złożona z 4 poduszek.

Klippan Century – jakość i bezpieczeństwo

Fotelik samochodowy Klippan Century to model, który zasługuje na uwagę rodziców. Ogromne doświadczenie fińskiego producenta, skutkuje komfortowym fotelikiem o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Jego uniwersalność w sposobie montażu sprawia, że jest on skierowany do szerszej grupy rodziców. Century to niepowtarzalny model, który zapewnia dziecku podróż w najbezpieczniej pozycji, czyli RWF. Jedynym minusem tego modelu może być cena, jednak za produkty wysokiej jakości z pewnego źródła, warto zapłacić nieco więcej. Bezpieczeństwo dziecka jest w końcu bezcenne.

