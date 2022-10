Korzystanie z kijków narciarskich podczas pierwszych kroków na stoku może być bardzo przydatne. Jeśli zastanawiasz się, dlaczego warto się z nimi uczyć, zobacz nasz poradnik. Podpowiemy też, na co zwrócić uwagę podczas ich zakupu.

Co dają kijki narciarskie dla początkujących?

Jak się okazuje, kijki narciarskie to dodatkowy sprzęt, który sprawdza się nie tylko dla początkujących na stoku. Doceniają je również osoby bardziej doświadczone. Jak w każdym przypadku, istnieje też grupa sportowców, która nie wyobraża sobie nabierania prędkości i utrzymania prawidłowej postawy z takimi akcesoriami. Warto jednak pierwsze kroki na stoku stawiać z kijkami narciarskimi, a potem samemu zdecydować, czy są one pomocne w trakcie bardziej zaawansowanej jazdy. Pamiętaj też o dobraniu odpowiednich produktów do swoich oczekiwań.

Kijki narciarskie dla początkujących już w momencie podchodzenia pod wyciąg. Pomagają solidnie się podeprzeć i odepchnąć. Mają wpływ na utrzymanie prawidłowej równowagi na stoku i zachowanie dobrej postawy. Podczas jazdy stanowią dodatkowe wsparcie w trakcie wykonywania skrętów, a także nabierania większej prędkości. Dotyczy to stoków o mniejszym spadku. Wszystko to sprawia, że kijki narciarskie dla początkujących pełnią bardzo ważną rolę. Mogą ułatwić i przyspieszyć naukę jazdy, a także doskonalenie swoich umiejętności na stoku. Niektórzy po prostu czują się pewniej na stoku, kiedy mogą się podeprzeć o kijki.

Jak zbudowane są kijki narciarskie?

Zanim przejdziesz do zakupu kijków narciarskich dla początkujących, poznaj ich budowę. Dzięki temu będziesz wiedzieć, na jakie aspekty dokładnie zwrócić uwagę. Elementami wyróżniającymi są tzw. talerzyki, czyli obszar znajdujący się na końcach kijków. To one są odpowiedzialne za odbijanie się od powierzchni. Większe sprawdzają się do jazdy w głębokim śniegu, jednak najczęściej te elementy nie mają dużej średnicy, bo są dopasowane do pokonywania większości rodzajów stoków i przygotowanych tras. Dłonie powinny swobodnie znaleźć się w uchwytach, a dodatkowe paski nie pozwalają na zgubienie kijków w trakcie pokonywania kolejnych metrów na śniegu.

Trzony to najdłuższa część całej konstrukcji. To one mają głównie wpływ na to, jaka jest masa i trwałość kijków narciarskich. Te mogą być zbudowane z różnorodnych materiałów. Wiele zależy od ich przeznaczenia. Najpopularniejsze są aluminiowe, wytrzymałe i wygodne w użytkowaniu. Niektóre modele są wyprodukowane z nowoczesnego materiału, jakim jest włókno węglowe. Wyróżnia się ono niską masą, jednocześnie jest niesamowicie trwałe i solidnie wykonane. Po takie kijki sięgają raczej bardziej doświadczone osoby na stoku. Z kolei akcesoria dla dzieci często wykonane są z kompozytu.

Szukasz kijków narciarskich dla początkujących? Sprawdź sklep Ski Race Center: https://skiracecenter.pl/16-kijki-narciarskie

Na co zwrócić uwagę podczas wyboru kijków narciarskich dla początkujących?

Przede wszystkim kijki narciarskie powinny być dopasowane do wzrostu użytkownika. Przed zakupem najlepiej ubierz się w strój przeznaczony na stok, a następnie przyjmij pozycję do jazdy na nartach. Lekko ugięte nogi, stopy w pełni na podłożu i ugięte łokcie pod kątem prostym to idealny punkt wyjścia. Następnie trzeba kijki chwycić pod talerzykiem i oprzeć stabilnie o podłoże. Od miejsca chwytu do podłoża to właśnie długość, która powinna się sprawdzić podczas jazdy. Drugi sposób na dopasowanie kijków narciarskich do wzrostu to pomnożenie wartości swojego wzrostu przez 0,7.

Zwróć też uwagę na to, aby dobry i solidny produkt był po prostu wygodny w użytkowaniu. Elastyczny pasek powinien pozwolić Ci na zawieszenie całej konstrukcji na nadgarstku. Jeśli będzie za sztywny, może się to przełożyć na niepotrzebne podrażnienia. Oczywiście istotny jest materiał wykonania kijków narciarskich dla początkujących, o czym pisaliśmy w poprzedniej części. Chodzi tu nie tylko o trzonek, lecz także uchwyt. Powinien być on na tyle solidny, aby zapewnić sobie dobrą przyczepność dłoni do kijka. Jeśli dłonie kobiety czy dziecka są wyjątkowo małe, lepiej zdecydować się na mniejszą średnicę. Popularne są modele unisex, dlatego warto wziąć pod uwagę taki model, który jest przeznaczony dla osób o delikatniejszej budowie lub niższym wzroście.

Sprawdź ofertę https://skiracecenter.pl/ i wybierz najlepszy model dla siebie!